Báo Gia Lai điện tử

Trạm thông tin
Sống trẻ
Hơi thở Gen Z
{ Hành trang { Tips học tập
Balo kiến thức
{ Sách hay { Kỹ năng sống
Radar khỏe đẹp
{ Bí quyết làm đẹp { Tuổi "khó nói"
Trend
Mê xê dịch
Quản lý hầu bao
{ Tiêu dùng thông minh
Multimedia
{ Video { Shorts Video

Sống trẻ

Hoạt động Đoàn - Hội - Đội

Hoạt động Đoàn - Hội - Đội Thế giới trẻ

Những “thủ lĩnh” phong trào sinh viên ở Gia Lai

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
PHAN LÀI PHAN LÀI
0:00 / 0:00
0:00

(GLO)- Không chỉ khẳng định mình qua bảng điểm, nhiều sinh viên ở Gia Lai còn tạo dấu ấn ở vai trò “thủ lĩnh” trong tổ chức Ðoàn - Hội.

Từ các phong trào tình nguyện, dự án sáng tạo mang giá trị nhân văn đến những sân chơi kết nối, rèn luyện kỹ năng, họ đang từng ngày khẳng định bản lĩnh, lan tỏa tinh thần cống hiến.

Lê Đức Hoàng - Bí thư Chi đoàn Văn học K47 (Trường Đại học Quy Nhơn) là một trong những gương mặt sinh viên tiêu biểu vừa học tốt, vừa năng nổ trong công tác Đoàn - Hội và hoạt động tình nguyện.

Với tinh thần xung kích và sự tận tâm, Hoàng được tín nhiệm của tập thể để đảm nhiệm vai trò Trưởng ban sự kiện Câu lạc bộ (CLB) tình nguyện Những người bạn (Hội Sinh viên Trường Đại học Quy Nhơn).

tinh-nguyen-2.jpg
Sinh viên Lê Đức Hoàng trình bày về các hoạt động tình nguyện của mình tại triển lãm sách “Sinh viên với văn hóa pháp luật”. Ảnh: NVCC

Mỗi năm, CLB tổ chức đều đặn 3 chương trình thường niên gồm: Xuân yêu thương, Ánh trăng cho em, Mùa hè xanh. Các chương trình đều hướng đến trẻ em và các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn tại vùng cao tỉnh Gia Lai.

Trong vai trò “đầu tàu” các hoạt động sự kiện, Hoàng trực tiếp xây dựng kế hoạch, điều phối công tác gây quỹ thông qua nhiều hình thức đa dạng, từ bán sản phẩm thủ công, bán hàng online đến kết nối nhà tài trợ, nhà hảo tâm.

Song song với đó, CLB còn chú trọng tổ chức các lớp tập huấn kỹ năng mềm, tạo môi trường để mỗi sinh viên trưởng thành từ trải nghiệm thực tiễn.

Hoàng tâm sự: “Hoạt động tình nguyện giúp em tự tin, có kỹ năng điều phối và trưởng thành hơn. Đồng thời, qua đó em cũng có thêm những người bạn cùng chí hướng”.

Trong những năm qua, các CLB, đội, nhóm tại các trường đại học, cao đẳng đã trở thành môi trường rèn luyện kỹ năng, bồi dưỡng lý tưởng, nuôi dưỡng đam mê và khơi dậy tinh thần trách nhiệm xã hội cho đoàn viên, thanh niên.

Việc tổ chức liên hoan cũng góp phần tạo điều kiện để thủ lĩnh các CLB, đội, nhóm thể hiện năng lực tổ chức, kết nối và làm việc nhóm hiệu quả”.

Anh Lý Anh Việt - Phó Bí thư Tỉnh đoàn

Dấu ấn sáng tạo của Hoàng được thể hiện rõ khi giành giải nhất Hội thi “Thủ lĩnh sinh viên - Sinh viên kỷ nguyên số” năm 2025 do Tỉnh đoàn, Hội Sinh viên Việt Nam tỉnh tổ chức vừa qua.

Tại phần thi tài năng, dự án “Sen đá biết nói” đã gây ấn tượng mạnh. Mỗi chậu sen đá không chỉ là món quà thân thiện với môi trường, mà còn được tích hợp mã QR dẫn đến một “postcard âm thanh”, nơi lưu giữ những lời nhắn nhủ, sẻ chia đầy cảm xúc.

Toàn bộ doanh thu từ dự án được Hoàng đóng góp vào quỹ hoạt động của CLB tình nguyện Những người bạn, tiếp tục hành trình hướng về trẻ em vùng sâu, vùng xa.

Anh Bùi Tuấn Kiệt - Phó Bí thư Đoàn trường, Chủ tịch Hội Sinh viên Việt Nam Trường Đại học Quy Nhơn - nhận xét: “Bên cạnh thành tích học tập, việc được tin tưởng giao giữ vai trò “thủ lĩnh” trong tổ chức Đoàn - Hội chính là cơ hội để các bạn khẳng định bản thân, đóng góp cho tập thể và lan tỏa những giá trị tích cực trong cộng đồng sinh viên. Trong đó, Lê Đức Hoàng là một “thủ lĩnh” tiêu biểu, giàu nhiệt huyết và sáng tạo”.

tinh-nguyen-4.jpg
Sinh viên Nguyễn Ngọc Diệu (thứ 2 từ phải sang) xem hoạt động tình nguyện là cơ hội để trau dồi kỹ năng sống. Ảnh: NVCC

Cũng mang trong mình tinh thần trách nhiệm và sự năng động của tuổi trẻ, Nguyễn Ngọc Diệu - Chi hội trưởng Chi hội Cao đẳng Điều dưỡng 17B (Hội Sinh viên Trường Cao đẳng Y tế Gia Lai) gắn liền với hình ảnh một cán bộ Hội nhiệt tình, gần gũi và sẵn sàng cống hiến.

Chi hội trưởng Nguyễn Ngọc Diệu luôn là người có mặt sớm trong các buổi sinh hoạt, nhiệt tình kết nối các thành viên, góp phần xây dựng tập thể đoàn kết.

Ngoài thời gian ở trường học tập, Diệu cùng bạn bè tham gia chiến dịch nhặt rác ở bãi biển hay các hoạt động ý nghĩa khác như hiến máu tình nguyện, cùng đoàn viên, thanh niên phường Quy Nhơn Tây nấu và phát cơm từ thiện cho bà con bị ảnh hưởng của lũ lụt.

“Mỗi hoạt động tình nguyện không chỉ giúp tôi tích lũy kinh nghiệm, kỹ năng sống mà còn là cơ hội để sống trọn vẹn với khát vọng cống hiến và lan tỏa tinh thần nhiệt huyết đến các bạn sinh viên khác” - Diệu tâm sự.

Mới đây, Liên hoan CLB, đội, nhóm năm 2025 do Tỉnh đoàn và Hội Sinh viên Việt Nam tỉnh tổ chức đã tạo nên không khí sôi nổi, phấn khởi trong học sinh, sinh viên đang học tập trên địa bàn tỉnh.

Liên hoan quy tụ nhiều CLB hoạt động đa lĩnh vực như: Kết nối trẻ, Kỹ năng QNU, Tiếng Việt, Nghệ thuật - Truyền thông, Sáng tạo, Y - Dược, Nghệ thuật…

tinh-nguyen-3.jpg
Sinh viên tham gia Câu lạc bộ Y - Dược (Trường Cao đẳng Y tế Gia Lai) đo huyết áp cho đoàn viên, thanh niên. Ảnh: P.L

Không chỉ là dịp giao lưu, gặp gỡ, Liên hoan CLB, đội, nhóm năm 2025 còn là môi trường thực tiễn để sinh viên, đặc biệt là đội ngũ cán bộ Đoàn - Hội rèn luyện các kỹ năng. Liên hoan cũng đã tạo điều kiện tổ chức các gian hàng giới thiệu nhiều mô hình, sản phẩm sáng tạo do sinh viên trực tiếp thực hiện, để lại nhiều ấn tượng đẹp.

Anh Lê Gia Hưng - Bí thư Đoàn Trường Cao đẳng Kỹ thuật - Công nghệ Quy Nhơn - chia sẻ: “Thông qua các nội dung thi và hoạt động trải nghiệm tại Liên hoan CLB, đội, nhóm năm 2025, Đoàn trường có điều kiện đánh giá năng lực, phát hiện những nhân tố tích cực, có tố chất thủ lĩnh để bồi dưỡng, quy hoạch đội ngũ cán bộ Đoàn - Hội trong thời gian tới”.

Đánh giá bài viết

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

Thanh niên 2 tỉnh Gia Lai và Champasak giao hữu thể thao. Ảnh: ĐVCC

Thanh niên tỉnh Gia Lai - Champasak trao đổi kinh nghiệm khởi nghiệp và giao lưu thể thao

Hoạt động Đoàn - Hội - Đội

(GLO)- Chiều 21-12, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Gia Lai và Đoàn Thanh niên Nhân dân cách mạng tỉnh Champasak (Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào) đã đến tham quan mô hình kinh tế Nem Chợ Huyện Olala (xã Tuy Phước) và giao lưu thể thao tại Trung tâm Hoạt động Thanh thiếu nhi tỉnh.

Chào mừng thành công Đại hội Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Gia Lai lần thứ I: Tinh thần xung kích được đo bằng những việc làm cụ thể.

Gia Lai: Tinh thần xung kích được đo bằng những việc làm cụ thể

Hoạt động Đoàn - Hội - Đội

(GLO)- Chào mừng thành công Đại hội Đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Gia Lai lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030, các cấp bộ Đoàn đã triển khai nhiều hoạt động đa dạng, phù hợp thực tiễn từng địa bàn và hướng mạnh về cộng đồng, để tinh thần xung kích được đo bằng những việc làm cụ thể.

Nâng cao chất lượng hoạt động Ðoàn-Ðội từ ứng dụng AI

Ðoàn, Hội, Ðội nâng cao chất lượng hoạt động nhờ ứng dụng AI

Hoạt động Đoàn - Hội - Đội

(GLO)- Trí tuệ nhân tạo (AI) đang trở thành công cụ hỗ trợ hữu hiệu trong mọi lĩnh vực đời sống. Nắm bắt xu thế ấy, tổ chức Ðoàn, Hội, Ðội ở Gia Lai đã chủ động tiếp cận, khai thác, ứng dụng AI trong công tác tuyên truyền và tổ chức các phong trào, hoạt động một cách hiệu quả.

Đặc sắc Chương trình nghệ thuật chào mừng thành công Đại hội Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Gia Lai lần thứ I.

Đặc sắc chương trình nghệ thuật chào mừng thành công Đại hội Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Gia Lai lần thứ I

Hoạt động Đoàn - Hội - Đội

(GLO)- Tối 12-12, tại Trường Đại học Quy Nhơn, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn và Trung tâm Hoạt động thanh thiếu nhi tỉnh Gia Lai tổ chức chương trình nghệ thuật chào mừng thành công Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Gia Lai lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030.

Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Gia Lai lần thứ I bước vào phiên làm việc thứ nhất

Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Gia Lai lần thứ I bước vào phiên làm việc thứ nhất

Hoạt động Đoàn - Hội - Đội

(GLO)- Chiều 10-12, tại Trung tâm Hội nghị tỉnh Gia Lai (phường Quy Nhơn), Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Gia Lai lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030 bước vào phiên làm việc thứ nhất, với sự tham dự của 300 đại biểu chính thức đại diện cho hơn 121.000 đoàn viên, thanh niên trong tỉnh.

Khám bệnh, phát thuốc và tặng quà cho người dân xã Tuy Phước

Khám bệnh, phát thuốc và tặng quà cho người dân xã Tuy Phước

Hoạt động Đoàn - Hội - Đội

(GLO)- Ngày 9-12, Đoàn Bệnh viện Đa khoa Trung tâm tỉnh Gia Lai phối hợp với Phòng Công tác xã hội của Bệnh viện, Câu lạc bộ Thầy thuốc trẻ tỉnh Gia Lai và các nhà hảo tâm tổ chức chương trình khám bệnh, phát thuốc và trao quà cho người dân xã Tuy Phước bị ảnh hưởng bởi đợt bão lũ vừa qua.

Tuổi trẻ Gia Lai tiên phong chuyển đổi số

Tuổi trẻ Gia Lai tiên phong chuyển đổi số

Hoạt động Đoàn - Hội - Đội

(GLO)- Xác định tham gia chuyển đổi số là nhiệm vụ quan trọng hàng đầu, giai đoạn 2022-2025, tuổi trẻ Gia Lai triển khai nhiều mô hình, cách làm sáng tạo, thu hút hàng chục nghìn lượt đoàn viên tham gia. Các hoạt động này đã góp phần xây dựng “xã hội số”, “chính quyền số” hiện đại.