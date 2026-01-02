Những “thủ lĩnh” phong trào sinh viên ở Gia Lai

(GLO)- Không chỉ khẳng định mình qua bảng điểm, nhiều sinh viên ở Gia Lai còn tạo dấu ấn ở vai trò “thủ lĩnh” trong tổ chức Ðoàn - Hội.

Từ các phong trào tình nguyện, dự án sáng tạo mang giá trị nhân văn đến những sân chơi kết nối, rèn luyện kỹ năng, họ đang từng ngày khẳng định bản lĩnh, lan tỏa tinh thần cống hiến.

Lê Đức Hoàng - Bí thư Chi đoàn Văn học K47 (Trường Đại học Quy Nhơn) là một trong những gương mặt sinh viên tiêu biểu vừa học tốt, vừa năng nổ trong công tác Đoàn - Hội và hoạt động tình nguyện.

Với tinh thần xung kích và sự tận tâm, Hoàng được tín nhiệm của tập thể để đảm nhiệm vai trò Trưởng ban sự kiện Câu lạc bộ (CLB) tình nguyện Những người bạn (Hội Sinh viên Trường Đại học Quy Nhơn).

Sinh viên Lê Đức Hoàng trình bày về các hoạt động tình nguyện của mình tại triển lãm sách “Sinh viên với văn hóa pháp luật”. Ảnh: NVCC

Mỗi năm, CLB tổ chức đều đặn 3 chương trình thường niên gồm: Xuân yêu thương, Ánh trăng cho em, Mùa hè xanh. Các chương trình đều hướng đến trẻ em và các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn tại vùng cao tỉnh Gia Lai.

Trong vai trò “đầu tàu” các hoạt động sự kiện, Hoàng trực tiếp xây dựng kế hoạch, điều phối công tác gây quỹ thông qua nhiều hình thức đa dạng, từ bán sản phẩm thủ công, bán hàng online đến kết nối nhà tài trợ, nhà hảo tâm.

Song song với đó, CLB còn chú trọng tổ chức các lớp tập huấn kỹ năng mềm, tạo môi trường để mỗi sinh viên trưởng thành từ trải nghiệm thực tiễn.

Hoàng tâm sự: “Hoạt động tình nguyện giúp em tự tin, có kỹ năng điều phối và trưởng thành hơn. Đồng thời, qua đó em cũng có thêm những người bạn cùng chí hướng”.

Trong những năm qua, các CLB, đội, nhóm tại các trường đại học, cao đẳng đã trở thành môi trường rèn luyện kỹ năng, bồi dưỡng lý tưởng, nuôi dưỡng đam mê và khơi dậy tinh thần trách nhiệm xã hội cho đoàn viên, thanh niên. Việc tổ chức liên hoan cũng góp phần tạo điều kiện để thủ lĩnh các CLB, đội, nhóm thể hiện năng lực tổ chức, kết nối và làm việc nhóm hiệu quả”. Anh Lý Anh Việt - Phó Bí thư Tỉnh đoàn

Dấu ấn sáng tạo của Hoàng được thể hiện rõ khi giành giải nhất Hội thi “Thủ lĩnh sinh viên - Sinh viên kỷ nguyên số” năm 2025 do Tỉnh đoàn, Hội Sinh viên Việt Nam tỉnh tổ chức vừa qua.

Tại phần thi tài năng, dự án “Sen đá biết nói” đã gây ấn tượng mạnh. Mỗi chậu sen đá không chỉ là món quà thân thiện với môi trường, mà còn được tích hợp mã QR dẫn đến một “postcard âm thanh”, nơi lưu giữ những lời nhắn nhủ, sẻ chia đầy cảm xúc.

Toàn bộ doanh thu từ dự án được Hoàng đóng góp vào quỹ hoạt động của CLB tình nguyện Những người bạn, tiếp tục hành trình hướng về trẻ em vùng sâu, vùng xa.

Anh Bùi Tuấn Kiệt - Phó Bí thư Đoàn trường, Chủ tịch Hội Sinh viên Việt Nam Trường Đại học Quy Nhơn - nhận xét: “Bên cạnh thành tích học tập, việc được tin tưởng giao giữ vai trò “thủ lĩnh” trong tổ chức Đoàn - Hội chính là cơ hội để các bạn khẳng định bản thân, đóng góp cho tập thể và lan tỏa những giá trị tích cực trong cộng đồng sinh viên. Trong đó, Lê Đức Hoàng là một “thủ lĩnh” tiêu biểu, giàu nhiệt huyết và sáng tạo”.

Sinh viên Nguyễn Ngọc Diệu (thứ 2 từ phải sang) xem hoạt động tình nguyện là cơ hội để trau dồi kỹ năng sống. Ảnh: NVCC

Cũng mang trong mình tinh thần trách nhiệm và sự năng động của tuổi trẻ, Nguyễn Ngọc Diệu - Chi hội trưởng Chi hội Cao đẳng Điều dưỡng 17B (Hội Sinh viên Trường Cao đẳng Y tế Gia Lai) gắn liền với hình ảnh một cán bộ Hội nhiệt tình, gần gũi và sẵn sàng cống hiến.

Chi hội trưởng Nguyễn Ngọc Diệu luôn là người có mặt sớm trong các buổi sinh hoạt, nhiệt tình kết nối các thành viên, góp phần xây dựng tập thể đoàn kết.

Ngoài thời gian ở trường học tập, Diệu cùng bạn bè tham gia chiến dịch nhặt rác ở bãi biển hay các hoạt động ý nghĩa khác như hiến máu tình nguyện, cùng đoàn viên, thanh niên phường Quy Nhơn Tây nấu và phát cơm từ thiện cho bà con bị ảnh hưởng của lũ lụt.

“Mỗi hoạt động tình nguyện không chỉ giúp tôi tích lũy kinh nghiệm, kỹ năng sống mà còn là cơ hội để sống trọn vẹn với khát vọng cống hiến và lan tỏa tinh thần nhiệt huyết đến các bạn sinh viên khác” - Diệu tâm sự.

Mới đây, Liên hoan CLB, đội, nhóm năm 2025 do Tỉnh đoàn và Hội Sinh viên Việt Nam tỉnh tổ chức đã tạo nên không khí sôi nổi, phấn khởi trong học sinh, sinh viên đang học tập trên địa bàn tỉnh.

Liên hoan quy tụ nhiều CLB hoạt động đa lĩnh vực như: Kết nối trẻ, Kỹ năng QNU, Tiếng Việt, Nghệ thuật - Truyền thông, Sáng tạo, Y - Dược, Nghệ thuật…

Sinh viên tham gia Câu lạc bộ Y - Dược (Trường Cao đẳng Y tế Gia Lai) đo huyết áp cho đoàn viên, thanh niên. Ảnh: P.L

Không chỉ là dịp giao lưu, gặp gỡ, Liên hoan CLB, đội, nhóm năm 2025 còn là môi trường thực tiễn để sinh viên, đặc biệt là đội ngũ cán bộ Đoàn - Hội rèn luyện các kỹ năng. Liên hoan cũng đã tạo điều kiện tổ chức các gian hàng giới thiệu nhiều mô hình, sản phẩm sáng tạo do sinh viên trực tiếp thực hiện, để lại nhiều ấn tượng đẹp.

Anh Lê Gia Hưng - Bí thư Đoàn Trường Cao đẳng Kỹ thuật - Công nghệ Quy Nhơn - chia sẻ: “Thông qua các nội dung thi và hoạt động trải nghiệm tại Liên hoan CLB, đội, nhóm năm 2025, Đoàn trường có điều kiện đánh giá năng lực, phát hiện những nhân tố tích cực, có tố chất thủ lĩnh để bồi dưỡng, quy hoạch đội ngũ cán bộ Đoàn - Hội trong thời gian tới”.