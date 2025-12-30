Góp sức trẻ, chung tay dựng lại những mái nhà mới

(GLO)- Hưởng ứng "Chiến dịch Quang Trung", Tỉnh đoàn Gia Lai triển khai một số hoạt động thiết thực như thăm, hỗ trợ kinh phí xây sửa nhà cho đoàn viên, thanh niên có hoàn cảnh khó khăn; kết nối, huy động nguồn lực xã hội để mang “Tết sớm” đến người dân thiệt hại nặng bởi thiên tai.

Để công tác hỗ trợ được triển khai bài bản, thống nhất và đúng trọng tâm, Tỉnh đoàn Gia Lai đã ban hành kế hoạch Tuổi trẻ Gia Lai chung tay hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà ở cho người dân bị thiệt hại do bão số 13 và mưa lũ năm 2025.

Cụ thể, đối tượng được hỗ trợ là các hộ gia đình có nhà bị sập đổ, cuốn trôi hoàn toàn hoặc hư hỏng nặng từ 50% trở lên, thuộc diện hộ nghèo, cận nghèo, gia đình chính sách; trong đó, ưu tiên các hộ có chủ hộ là đoàn viên, thanh niên (ĐVTN) tại những xã, phường chịu ảnh hưởng nặng nề bởi bão lũ.

Ở cấp tỉnh, Tỉnh đoàn đặt mục tiêu hỗ trợ xây mới ít nhất 10 căn nhà, với mức hỗ trợ từ 30-60 triệu đồng/hộ, hoàn thành trước ngày 31-1-2026; đồng thời, hỗ trợ sửa chữa ít nhất 10 căn nhà, mức hỗ trợ từ 5-10 triệu đồng/hộ, hoàn thành trước ngày 31-12-2025.

Song song với nguồn kinh phí, các cơ sở Đoàn còn tăng cường vận động ngày công, huy động đoàn viên tham gia xây dựng, sửa chữa nhà.

Thực hiện kế hoạch trên, trong ngày 29-12, Tỉnh đoàn đã đến thăm, trao kinh phí xây dựng, sửa chữa nhà ở cho 2 ĐVTN có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn.

Trường hợp thứ nhất là anh Lù Lê Trung Tín (SN 2005, thôn Giang Bắc, xã Tuy Phước Bắc) - đoàn viên thuộc diện cận nghèo. Căn nhà nhỏ của gia đình anh bị sập hoàn toàn sau bão, nhiều vật dụng sinh hoạt hư hỏng. Mẹ anh bị gai cột sống và một số căn bệnh khác nên không thể đi làm.

Để trang trải qua ngày, anh Tín phụ việc tại quán ăn nhỏ ở Quy Nhơn từ chiều tối đến rạng sáng hôm sau nhưng thu nhập vẫn bấp bênh.

Tỉnh đoàn trao kinh phí hỗ trợ cho gia đình anh Lù Lê Trung Tín. Ảnh: D.L

Nhận khoản hỗ trợ 30 triệu đồng từ Tỉnh đoàn, anh Tín chia sẻ: “Với số tiền này, tôi sẽ thanh toán các khoản nợ còn tồn trong quá trình mua vật tư sửa chữa nhà. Trước đó, nhiều vật liệu phải mua chịu, trả góp nhiều lần. Nhờ sự hỗ trợ kịp thời của Tỉnh đoàn và địa phương, tôi hy vọng sớm ổn định lại cuộc sống”.

Cùng được tiếp sức trong đợt này, anh Ngô Tuấn Nam (SN 2003, thôn Mỹ Trung, xã Tuy Phước Đông) có căn nhà bị hư hại nặng, mái tốc, cửa bay, tường nhà xuống cấp do ngấm nước mưa kéo dài.

Mồ côi cha mẹ, sống một mình, anh Nam làm công nhân gỗ tại Khu công nghiệp Phú Tài. Anh không đủ khả năng để sửa chữa ngôi nhà - món quà quý giá mà cha mẹ để lại.

Anh Nam (thứ 2 từ phải sang) phấn khởi vì được hỗ trợ 30 triệu đồng. Ảnh: D.L

Anh Nam tâm sự: “Được hỗ trợ 30 triệu đồng vào thời điểm cận Tết khiến tôi rất xúc động. Tôi sẽ dùng số tiền này để sửa lại mái, thay cửa, gia cố căn nhà để có chỗ ở an toàn và có nơi để thờ cúng người thân trang trọng hơn trong dịp Tết sắp tới”.

Theo anh Đỗ Đức Thanh - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh đoàn, hưởng ứng "Chiến dịch Quang Trung", Ban Thường vụ Tỉnh đoàn đã phát động, vận động ĐVTN toàn tỉnh đóng góp được gần 400 triệu đồng.

Anh Đỗ Đức Thanh - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh đoàn tặng quà cho người dân xã Phù Cát. Ảnh: D.L

“Từ nguồn kinh phí này cùng nguồn xã hội hóa, Tỉnh đoàn đã quyết định hỗ trợ 15 hộ dân, trong đó có nhiều trường hợp là ĐVTN với tổng kinh phí 780 triệu đồng.

Bên cạnh hỗ trợ bằng tiền, các cấp bộ Đoàn còn huy động ĐVTN đóng góp ngày công lợp mái, dựng lại nhà và triển khai các hình thức hỗ trợ phù hợp với nhu cầu thực tế của từng hộ” - anh Thanh cho biết.

Không dừng lại ở hỗ trợ chi phí xây sửa nhà, Tỉnh đoàn còn tích cực kết nối với các cơ quan, doanh nghiệp để mở rộng nguồn lực an sinh xã hội. Cũng trong ngày 29-12, Tỉnh đoàn phối hợp với Báo Tuổi Trẻ và Công ty cổ phần GREENFEED Việt Nam trao 80 suất quà, mỗi suất trị giá 10 triệu đồng cho người dân tại 2 xã Phù Cát và Tuy Phước Đông.

Ông Trịnh Đông Khoa - Giám đốc Kinh doanh Công ty cổ phần GREENFEED Việt Nam, Chi nhánh Bình Định (phải) trao bảng tượng trưng tặng 800 triệu đồng hỗ trợ người dân 2 xã Phù Cát và Tuy Phước Đông. Ảnh: D.L

Một trong những người nhận quà là bà Nguyễn Thị Thuấn (SN 1950, thôn Kiều An, xã Phù Cát) sống một mình, chồng mất sớm, 2 con đã lập gia đình riêng, trong đó 1 người bị khuyết tật.

Bà tuổi cao, sức khỏe yếu, không còn khả năng lao động. Vì vậy, dù căn nhà bị sập hoàn toàn, việc dựng lại chỗ ở của bà vẫn chưa thể thực hiện ngay mà vẫn trông vào sự chắt chiu, dành dụm từng ngày...

“Nhận được sự quan tâm, hỗ trợ của các đơn vị, tôi rất mừng và có thêm niềm tin để vượt qua giai đoạn khó khăn này. Với tôi, Tết đã đến sớm hơn nhiều” - bà Thuấn xúc động nói.

Về phía đơn vị tài trợ, ông Trịnh Đông Khoa - Giám đốc kinh doanh Công ty cổ phần GREENFEED Việt Nam, Chi nhánh Bình Định - cho biết: Trước thiệt hại nặng nề do bão lũ gây ra, Báo Tuổi Trẻ, Công ty cổ phần GREENFEED Việt Nam cùng các đối tác đã hỗ trợ 10 tỷ đồng cho người dân tại 10 tỉnh, thành trên cả nước, trong đó có Gia Lai.

Tặng quà cho người dân xã Tuy Phước Đông. Ảnh: D.L

“Tại Gia Lai, chúng tôi rất cảm phục tinh thần vượt khó, ý chí vươn lên của người dân vùng lũ. Chúng tôi mong muốn tiếp tục đồng hành cùng địa phương và các tổ chức đoàn thể trong hành trình hỗ trợ người dân sớm đủ điều kiện tái thiết đời sống” - ông Khoa nói.