Phụ nữ Gia Lai giúp nhau sửa chữa nhà ở

(GLO)- Trước mùa mưa bão, các cấp hội phụ nữ trong tỉnh Gia Lai đã tích cực hỗ trợ hội viên khó khăn sửa chữa nhà ở. Từ tinh thần “lá lành đùm lá rách”, nhiều người tham gia góp công góp của, giúp nhiều phụ nữ nghèo, cận nghèo có được mái ấm kiên cố, an toàn trước thời tiết khắc nghiệt.

Vì những mái ấm an toàn

Cuối tháng 9, tại tổ dân phố Hội Phú (phường Hoài Nhơn Tây), Chi hội Phụ nữ cùng các đoàn thể địa phương tất bật giúp gia đình chị Trần Thị Quyến (49 tuổi, hộ cận nghèo) tháo dỡ căn nhà cũ đã mục nát để chuẩn bị xây dựng nhà mới. Các chị em hăng hái khuân gạch, vận chuyển tôn, khung gỗ.

“Nhà tôi dột nát lâu nay, mưa xuống là nước tạt khắp nơi. Nhờ chị em trong Chi hội giúp đỡ, tôi mới có điều kiện sửa lại căn nhà, yên tâm làm ăn”-chị Quyến xúc động nói.

Chị Lê Thị Ngọc Anh-Chi hội trưởng Chi hội Phụ nữ tổ dân phố Hội Phú-cho biết: “Chỉ trong vài ngày phát động, hội viên đã góp hàng chục ngày công và vật liệu xây dựng. Không ai bảo ai, chị em đều chung tay giúp người khó khăn có nơi ở an toàn. Dù công việc nhỏ nhưng ý nghĩa rất lớn, góp phần gắn kết cộng đồng trước mùa mưa bão”.

Tại khu phố Lại Khánh Nam (phường Bồng Sơn), Hội LHPN phường phối hợp với Ủy ban MTTQ Việt Nam phường và các đoàn thể sửa chữa, xây dựng lại nhà cho bà Lê Thị Vinh (70 tuổi, hộ cận nghèo, sống đơn thân). Cuộc sống của bà Vinh gắn liền với công việc nhặt ve chai, róc lá chuối, hái lá giang. Căn nhà cũ của bà đã xuống cấp trầm trọng, mái dột, tường nứt.

Phụ nữ ở phường Bồng Sơn hỗ trợ ngày công xây nhà cho bà Lê Thị Vinh. Ảnh: Hải Yến

Trước hoàn cảnh ấy, Hội Phụ nữ phường vận động 50 triệu đồng cùng hàng chục ngày công hỗ trợ xây nhà mới. “Tôi không nghĩ ở tuổi này lại được ở trong căn nhà vững chắc thế này. Mưa gió tới không còn phải lo nữa. Biết ơn chính quyền và các chị em trong Hội Phụ nữ đã giúp tôi có chỗ ở tử tế”-bà Vinh rưng rưng.

Không chỉ dừng lại ở 2 trường hợp trên, ở xã Tây Sơn, chị Trương Thị Cúc Hoa, lao động chính nuôi hai con nhỏ cũng vừa được bàn giao căn nhà mới. Căn nhà cũ dột nát, mỗi cơn mưa đều khiến chị thấp thỏm lo sợ sập mái. Nhờ sự vận động của Hội Phụ nữ xã và nhà tài trợ, chị được hỗ trợ hơn 50 triệu đồng cùng nhiều ngày công để xây nhà kiên cố.

Lan tỏa tinh thần đoàn kết, nhân ái

Từ những việc làm cụ thể, hoạt động phụ nữ giúp nhau sửa chữa nhà trước mùa mưa bão đang lan tỏa sâu rộng đến từng thôn, làng. Ở xã Ia Pa, chị Rmah H’Tai-Chi hội trưởng Chi hội Phụ nữ thôn Ama Rin 2, được ví như “cánh tay nối dài” của phong trào. Chị không chỉ vận động nhà hảo tâm hỗ trợ vật liệu mà còn trực tiếp cùng hội viên phụ công xây dựng.

“Tôi không có tiền thì góp sức. Nhìn hàng xóm có nhà mới khang trang, tôi vui lắm, vì mình cũng góp được một phần nhỏ”-chị H’Tai cười hiền chia sẻ.

Nhờ sự chung tay ấy, từ đầu năm 2025 đến nay, Hội LHPN xã Ia Pa đã huy động hơn 230 ngày công và 5 triệu đồng để hỗ trợ sửa chữa, xây dựng nhà ở cho các hộ nghèo, cận nghèo. Đồng thời, Hội còn triển khai xây dựng 9 công trình nhà vệ sinh cho hội viên với tổng kinh phí hơn 63 triệu đồng.

Ở làng Ngose-Glan (xã Chư Sê), gia đình chị Kpă Miên cũng vừa được nhận căn nhà mới trị giá 60 triệu đồng do Hội LHPN xã vận động nhà hảo tâm đóng góp. Nhìn căn nhà khang trang thay cho mái tranh xiêu vẹo, chị Miên xúc động nói: “Trước đây cứ mưa là nước ngập, phải bế con chạy đi trú nhờ. Nay có nhà kiên cố, tôi yên tâm làm rẫy, con không còn sợ gió mưa nữa”.

Bà Nguyễn Thị Như Thùy-Chủ tịch Hội LHPN phường Bồng Sơn-cho hay: Phong trào giúp nhau xây, sửa nhà đã trở thành hoạt động thường xuyên của các chi hội. Chúng tôi coi đây là dịp để phát huy tinh thần đoàn kết, trách nhiệm của phụ nữ với cộng đồng. Mỗi căn nhà hoàn thành không chỉ là mái ấm vật chất mà còn là minh chứng cho tình người, cho sức mạnh của phong trào phụ nữ thời kỳ mới.

Chia sẻ về định hướng sắp tới, bà Hà Thị Giang Thảo-Chủ tịch Hội LHPN tỉnh-khẳng định: “Chúng tôi không muốn bất kỳ phụ nữ, trẻ em nào phải sống trong căn nhà dột nát khi mưa bão đến. Mỗi hội viên, mỗi chi hội đều có thể góp phần bằng ngày công, vật liệu hay đơn giản là lời động viên. Tất cả đều hướng đến mục tiêu chung: Xây dựng những mái ấm bền vững, lan tỏa tình yêu thương trong cộng đồng”.

null