Chung tay vì người nghèo, không để ai bị bỏ lại phía sau

(GLO)- Trong hành trình phát triển, mục tiêu “không để ai bị bỏ lại phía sau” luôn là điểm nhấn trong chính sách an sinh xã hội. Ở Gia Lai, tinh thần này được cụ thể hóa bằng nhiều chương trình, mô hình sáng tạo, từ hỗ trợ sinh kế, nhà ở, y tế, giáo dục đến hoạt động thiện nguyện đầy nhân văn.

Hỗ trợ sinh kế, giúp người nghèo tự lực

Những năm qua, các chương trình tín dụng ưu đãi của Ngân hàng CSXH đã trở thành điểm tựa quan trọng giúp nhiều hộ gia đình có điều kiện phát triển sinh kế, nuôi con ăn học, vươn lên thoát nghèo bền vững. Câu chuyện của gia đình chị Nguyễn Thị Rợ (khu phố Thiết Đính Bắc, phường Bồng Sơn) là một minh chứng sinh động.

Năm 2011, chị bắt đầu vay 20 triệu đồng để chăn nuôi bò sinh sản. Sau khi trả xong khoản vay, gia đình tiếp tục mạnh dạn vay vốn để mở rộng chuồng trại, vừa phát triển chăn nuôi, vừa lo cho các con ăn học.

Đặc biệt, khi 4 người con lần lượt bước vào giảng đường đại học, gia đình chị đều được ngân hàng tạo điều kiện vay vốn chương trình học sinh, sinh viên với số tiền hàng trăm triệu đồng.

Nhắc lại chặng đường ấy, chị Rợ xúc động chia sẻ: “Nếu không có nguồn vốn kịp thời của Ngân hàng CSXH, gia đình tôi khó mà có điều kiện lo cho các con ăn học đến nơi đến chốn. Chúng tôi chỉ có sức lao động, nhưng nhờ đồng vốn vay mà vừa có kế sinh nhai, vừa có thể nuôi con ăn học”.

Từ việc chăn nuôi bò sinh sản đến mở rộng nghề tráng bánh tráng gạo, gia đình chị đã biết cách tận dụng hiệu quả nguồn vốn để tăng thu nhập, trả nợ đúng hạn và ổn định đời sống.

Đến nay, gia đình chị đã thoát nghèo, có nghề sản xuất bánh tráng gạo tại nhà. Con gái lớn Nguyễn Thị Thanh Nhạn đã tốt nghiệp, hiện làm việc tại Ngân hàng ACB TP Hồ Chí Minh; con thứ hai Nguyễn Thị Mỹ Linh ra trường và trở thành giáo viên dạy tiếng Nhật tại Quy Nhơn.

Các con lớn sau khi đi làm đã cùng bố mẹ gánh vác chi phí học tập cho các em còn lại, giúp gia đình thêm vững vàng. Tổng dư nợ của gia đình hiện còn hơn 345 triệu đồng, nhưng đó là những khoản vay ý nghĩa, gắn liền với sự trưởng thành của các con và hành trình thoát nghèo của gia đình.

Chị Đinh Thị Chúc (bên trái, làng K2, xã Vĩnh Sơn) hướng dẫn người dân cách bón phân trồng mì cho năng suất cao. Ảnh: Duy Đăng

Đầu năm 2024, chị Đinh Thị Chúc (28 tuổi, làng K2, xã Vĩnh Sơn) đã viết đơn xin thoát nghèo. Hành trình vượt nghèo của gia đình chị có sự hỗ trợ của địa phương và nỗ lực tự thân của gia đình.

Từ năm 2020, gia đình chị đã tự cải tạo lại đất, tập trung trồng 1 ha mì cao sản, 1 ha cây mắc ca, 4 ha keo, gầy đàn gia súc được 7 con trâu và đàn heo đen 4 con…, mang lại nguồn thu nhập ổn định hơn 100 triệu đồng/năm.

“Những năm qua, gia đình tôi đã được làng, chính quyền các cấp hỗ trợ rất nhiều rồi. Cuộc sống nay đã khá hơn nhiều nên tôi quyết định làm đơn xin ra khỏi hộ nghèo để nhường các hộ khác khó khăn hơn, góp phần giảm bớt gánh nặng cho xã hội và cũng là cách để gia đình chung tay với công cuộc giảm nghèo của địa phương”- chị Chúc chia sẻ.

Mỗi năm, Tháng cao điểm “Vì người nghèo” (từ ngày 15-10 đến 18-11) do Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam phát động đã trở thành điểm hẹn nhân ái. Các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp và đông đảo nhân dân cùng chung tay đóng góp, tạo thêm nguồn lực hỗ trợ cho hộ nghèo, hộ cận nghèo và những người yếu thế trong xã hội.

Từ nguồn lực này, hàng nghìn gia đình nghèo đã được cấp vốn, phương tiện sản xuất, con giống… để làm ăn, ổn định cuộc sống. Nhiều em nhỏ có cơ hội tiếp tục đến trường nhờ những suất học bổng nghĩa tình. Những mái nhà kiên cố thay thế cho nhà tạm, nhà dột nát đã giúp người dân yên tâm lao động, vươn lên thoát nghèo.

Đồng hành cùng người yếu thế

Sự vào cuộc của các hội đoàn thể, tổ chức thiện nguyện, nhà hảo tâm trong phong trào “Chung tay vì người nghèo” làm một điểm sáng thể hiện sức mạnh cộng đồng. Mới đây, Hội Chữ thập đỏ tỉnh và GS. Michio Umegaki (Trường Đại học Keio, Nhật Bản) đã ký kết triển khai giai đoạn 5 của phi dự án “Chương trình hoạt động giao tiếp dựa vào cộng đồng cho trẻ em khuyết tật do bị nhiễm chất độc da cam”.

Giai đoạn mới (2025-2030) sẽ duy trì 4 lớp “Ước Mơ” với 92 trẻ theo học tại các xã Phù Cát, Cát Tiến, Đề Gi, Hòa Hội. Các em được rèn luyện kỹ năng giao tiếp, nâng cao ý thức tự lập, hướng tới hòa nhập cộng đồng.

Hội Chữ thập đỏ tỉnh Gia Lai và nhà tài trợ tặng quà cho hộ khó khăn. Ảnh: ĐVCC

Sau 4 giai đoạn (2012-2025), dự án đã chứng minh giá trị nhân văn sâu sắc, góp phần hiện thực hóa mục tiêu “không ai bị bỏ lại phía sau”. Sự đồng hành này khẳng định tính lâu dài, bền vững của hợp tác nhân đạo giữa Hội Chữ thập đỏ tỉnh với các nhà khoa học và tổ chức thiện nguyện quốc tế. GS. Michio Umegaki khẳng định: Khi nào còn có người khuyết tật muốn đến lớp, phi dự án sẽ còn tiếp tục.

Ông Hà Văn Cát-Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ tỉnh-cho biết: Hội tập trung vào các hoạt động như cứu trợ đột xuất cho các trường hợp khẩn cấp, đồng thời duy trì giúp đỡ thường xuyên đối với địa chỉ nhân đạo, trẻ mồ côi.

Bên cạnh đó, Hội phối hợp với địa phương triển khai hỗ trợ sinh kế như con giống heo, bò, gà; phương tiện nghề nghiệp như xe bán nước mía, máy làm mây tre đan…; trao học bổng, xe đạp cho học sinh nghèo. Đặc biệt, phong trào hiến máu tình nguyện lan tỏa sâu rộng, góp phần chăm sóc sức khỏe nhân dân, đồng hành với những bệnh nhân cần máu điều trị và cấp cứu.

Hội Bảo trợ bệnh nhân nghèo tỉnh cũng trải rộng các hoạt động hỗ trợ bệnh nhân nghèo và rộng ra với người nghèo, trẻ em nghèo. Hàng tỷ đồng trợ giúp bệnh nhân nghèo trên hành trình điều trị bệnh nan y, tặng thẻ BHYT cho hộ có mức sống trung bình, hỗ trợ thường xuyên cho hơn 600 người già neo đơn tại cộng đồng…

Ngày 11-9 vừa qua, tại xã Hội Sơn, Hội phối hợp với nhà tài trợ khảo sát và quyết định hỗ trợ kinh phí sửa chữa và xây dựng 11 căn nhà tình thương, trong đó có 3 căn xây mới, 8 căn sửa chữa. Các căn nhà này sẽ hoàn thành trước mùa mưa bão, góp phần đảm bảo an toàn nơi ở cho người dân khó khăn.

Bếp ăn tình thương tại Bệnh viện Đa khoa trung tâm Gia Lai đã huy động hàng nghìn tấm lòng và bàn tay chung sức để “đỏ lửa” mỗi ngày. Ảnh: ĐVCC

Cuối tháng 8-2025, Hội Bảo trợ bệnh nhân nghèo tỉnh cũng đã đưa vào hoạt động Bếp ăn tình thương thứ 17-bếp đầu tiên ở phía Tây tỉnh đặt tại BVĐK Gia Lai. Sau hơn 20 ngày hoạt động, bếp có 4 nhóm thiện nguyện đăng ký nấu tặng 7 bữa/tháng.

Hội đang tiếp tục kêu gọi các tổ chức, cá nhân tiếp tục đồng hành, bởi mỗi suất ăn miễn phí không chỉ giúp về vật chất mà còn là sự động viên tinh thần lớn lao cho người bệnh nghèo.

Điều này đã được minh chứng tại các bếp tình thương đặt tại các cơ sở y tế trên địa bàn phía Đông của tỉnh. Hơn 10 năm hoạt động, Bếp ăn tình thương tại Bệnh viện đa khoa trung tâm Gia Lai đã huy động hàng nghìn tấm lòng và bàn tay chung sức để “đỏ lửa” mỗi ngày. Trong đó có cả nhóm tình nguyện viên, cá nhân đã gắn bó với bếp hơn 10 năm.

Bà Trần Thị Tuyết-bếp trưởng Bếp ăn tình thương tại Bệnh viện đa khoa trung tâm Gia Lai-cho hay: “Bếp có 14 nhóm, luân phiên nhau nấu cố định 20 ngày/tháng. Có hôm chỉ 1 ca, có hôm tới 4 ca. Mỗi suất ăn đảm bảo đủ dinh dưỡng, hợp vệ sinh, dễ tiêu hóa cho bệnh nhân”.

Từ những suất cơm sẻ chia, con bò giống trao tặng, đến mái nhà vững chắc được dựng lên, tất cả đều là sự cộng hưởng của nhiều tấm lòng. Mỗi chương trình không chỉ mang lại hỗ trợ tức thời, mà còn khơi dậy ý chí vươn lên của mỗi gia đình.