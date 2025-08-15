“Bệ đỡ” giúp người dân thoát nghèo

(GLO)- Nhờ vốn vay ưu đãi từ Chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội (CSXH), đến cuối tháng 7-2025, tổng nguồn vốn tín dụng chính sách toàn tỉnh Gia Lai đạt 15.680 tỷ đồng, tăng 1.016 tỷ đồng so với cuối năm 2024. Nguồn vốn này đã giúp nhiều hộ nghèo đầu tư sản xuất, vươn lên thoát nghèo.

Thoát nghèo nhờ vốn vay ưu đãi

Chồng mất sớm, nhà chỉ có 2 sào lúa nên cuộc sống của 3 mẹ con bà Nguyễn Thị Không Giang (phường An Nhơn Đông) trước đây gặp nhiều khó khăn.

Năm 2020, nhờ được Hội LHPN phường hỗ trợ để vay ưu đãi 100 triệu đồng từ nguồn vốn Ngân hàng CSXH, bà mua vật tư chăm sóc và mua cây giống mở rộng quy mô vườn mai cảnh. Liên tục 3 năm nay, mỗi năm bà thu lãi từ 30 - 50 triệu đồng từ bán mai.

“Hiện gia đình vẫn còn hơn 1.000 cây mai cảnh dự định sẽ bán đồng loạt vào dịp Tết Nguyên đán sắp tới để có vốn trả nợ và tăng thêm thu nhập”-bà Giang phấn khởi cho biết.

Gia đình bà Nguyễn Thị Không Giang (phường An Nhơn Đông) cải thiện được thu nhập từ vay vốn ưu đãi trồng mai cảnh để bán. Ảnh: Hồng Thương

Tương tự, ông Nguyễn Văn Kiệm (làng Goòng, xã Ia Púch) cho hay, năm 2019, gia đình ông mua được 1,5 ha đất trồng điều nhưng không có điều kiện chăm sóc. Năm 2022, ông được xã hỗ trợ vay 50 triệu đồng từ vốn vay ưu đãi để mua phân bón cho vườn điều và trồng xen khoai môn, mì.

Trong 2 năm 2023 và 2024, mỗi năm ông thu hơn 80 triệu đồng từ bán các loại nông sản, lãi từ 40 - 50 triệu đồng. “Cuối năm 2024, gia đình tôi được công nhận thoát nghèo”-ông Kiệm vui vẻ nói.

Còn chị Ngụy Thị Giang (cùng làng Goòng) cũng cải thiện thu nhập nhờ sử dụng vốn vay ưu đãi. Chị cho biết, năm 2018, chị vay vốn mua 1,5 ha đất trồng điều. Do không có điều kiện đầu tư, hơn nữa, thời gian chủ yếu làm thuê cạo mủ cao su nên vườn điều không có năng suất.

Năm 2019, được xã hỗ trợ vay 50 triệu đồng vốn vay ưu đãi từ Chi nhánh Ngân hàng CSXH tỉnh, chị mua phân bón chăm sóc cải tạo lại vườn điều. Từ năm 2022 đến nay, tuy điều mới cho thu hoạch bước đầu nhưng mỗi năm chị cũng lãi từ 20 - 30 triệu đồng.

“Năm 2023, cộng với tiền cạo mủ cao su, tôi đã trả hết số nợ 50 triệu đồng đã vay. Cuối năm 2024, gia đình tôi đã thoát nghèo”-chị Giang bộc bạch.

Hỗ trợ hộ nghèo tiếp cận vốn vay

Để người dân thật sự thoát nghèo, nâng cao thu nhập, cải thiện cuộc sống, những năm qua, các tổ chức chính trị - xã hội và các địa phương trên địa bàn tỉnh đã phối hợp với Chi nhánh Ngân hàng CSXH tỉnh nhận ủy thác giúp hộ nghèo, cận nghèo tiếp cận với nguồn vốn vay ưu đãi và hướng dẫn sử dụng vốn hiệu quả.

Bà Đoàn Thị Minh Hiếu-Chủ tịch Hội LHPN phường An Nhơn Đông-cho biết: Đầu năm 2024, toàn Hội vẫn còn 9 hội viên nghèo. Hội đã tìm hiểu nguyện vọng và phối hợp giúp các hội viên tiếp cận các nguồn vốn vay ưu đãi và hướng dẫn các hộ chọn mô hình sản xuất phù hợp để đầu tư.

Riêng năm 2024, Hội ủy thác cho 60 hộ vay với tổng số tiền 3,7 tỷ đồng, trong đó, có 5 hội viên nghèo vay với tổng số tiền 350 triệu đồng. Cộng với các nguồn hỗ trợ khác như trao sinh kế, hỗ trợ đào tạo nghề, cuối năm 2024, cả 9 hội viên đều sản xuất hiệu quả và được công nhận thoát nghèo.

“Đặc biệt, các hội, đoàn thể khác của phường cũng hỗ trợ hội viên, đoàn viên mình vay vốn ưu đãi và phường An Nhơn Đông cũng có nhiều chương trình hỗ trợ nên hầu hết người dân đều sản xuất, kinh doanh hiệu quả. Đến nay, phường An Nhơn Đông không còn hộ nghèo”-bà Hiếu thông tin.

Trong khi đó, ông Nguyễn Văn Lâm-Phó Chủ tịch UBND xã Ia Púch-cho hay: Thời gian qua, xã chỉ đạo các hội, đoàn thể tích cực phối hợp với Phòng giao dịch Ngân hàng CSXH Chư Prông hỗ trợ người dân tiếp cận vốn vay ưu đãi. Riêng năm 2024, toàn xã có 391 hộ vay vốn với dư nợ trên 17,77 tỷ đồng.

Nhờ sử dụng vốn vay hiệu quả, cuối năm 2024, xã có 37 hộ được vay vốn thoát nghèo. Từ đầu năm 2025 đến nay, toàn xã tiếp tục có thêm 386 hộ vay với tổng số dư nợ hơn 18 tỷ đồng.

Ông Nguyễn Văn Kiệm (bên trái, làng Goòng, xã Ia Púch) bên vườn điều của gia đình.

﻿ Ảnh: Hồng Thương

Theo Chi nhánh Ngân hàng CSXH tỉnh, tính đến cuối tháng 7-2025, tổng nguồn vốn tín dụng chính sách toàn tỉnh đạt 15.680 tỷ đồng, tăng 1.016 tỷ đồng so với cuối năm 2024; doanh số cho vay đạt 3.640 tỷ đồng, tăng 589 tỷ đồng so với cùng kỳ năm 2024.

Trong đó, tổng dư nợ ủy thác qua các tổ chức chính trị - xã hội đạt 15.466 tỷ đồng, chiếm 98,8% tổng dư nợ, tăng 925 tỷ đồng so với cuối năm 2024. Riêng 7 tháng năm 2025, toàn tỉnh có 60.334 hộ nghèo, cận nghèo được vay vốn chính sách để đầu tư sản xuất, kinh doanh, giải quyết việc làm.

Bà Nguyễn Thị Thảo Vy-Phó Giám đốc Chi nhánh Ngân hàng CSXH tỉnh-cho rằng: Thời gian tới, bên cạnh hỗ trợ người dân tiếp cận nguồn vốn vay, Chi nhánh sẽ tiếp tục phối hợp với chính quyền địa phương và các tổ chức chính trị - xã hội trên địa bàn tỉnh tích cực hướng dẫn các hộ sử dụng vốn đúng mục đích và đạt hiệu quả, đặc biệt là đầu tư sản xuất để nâng cao thu nhập, từng bước thoát nghèo.