UBND tỉnh Gia Lai chỉ đạo kiểm tra, xác minh hồ sơ xin nhận nuôi bé sơ sinh bị bỏ rơi tại xã Ia Mơ

(GLO)- Ngày 30-12, UBND tỉnh Gia Lai có Công văn số 8773/UBND-KGVX về việc kiểm tra, xác minh hồ sơ đăng ký xin nhận nuôi bé sơ sinh bị bỏ rơi tại xã Ia Mơ.

Theo UBND tỉnh, qua nhiều nguồn thông tin phản hồi về việc nhận nuôi bé sơ sinh bị bỏ rơi (Bé Thiện An) đang được chăm sóc tại Bệnh viện Nhi Gia Lai, hồ sơ nhận nuôi có nhiều điểm chưa rõ ràng tạo dư luận trái chiều. Trường hợp của cháu bé rất thương tâm, cần quan tâm chăm sóc, bảo vệ đặc biệt. Việc cho nhận nuôi cháu bé phải thực hiện chặt chẽ đảm bảo quy định, nhất là đảm bảo sức khỏe, cuộc sống sau này cho cháu và tránh tạo dư luận xấu.

z7376936307204-f12b2ed34bea5f3ce72cbac5f8451386.jpg
Bé Mơ (Thiện An) được chăm sóc tại Khoa Sơ sinh, Bệnh viện Nhi Gia Lai. Ảnh: Như Nguyện

Do đó, UBND tỉnh giao Sở Y tế căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao phối hợp với Công an tỉnh, Sở Tư pháp, UBND xã Ia Mơ, Bệnh viện Nhi Gia Lai có trách nhiệm hướng dẫn, kiểm tra, xác minh hồ sơ đăng ký xin nhận nuôi đối với trường hợp bé sơ sinh nêu trên; xử lý đúng theo các quy định của pháp luật về quy trình lựa chọn, điều kiện, thành phần hồ sơ, thủ tục nhận con nuôi tại cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

UBND xã Ia Mơ nghiên cứu các quy định hiện hành, phối hợp với Sở Y tế, Công an tỉnh, Sở Tư pháp rà soát các hồ sơ đăng ký nhận nuôi con nuôi đối với trường hợp nêu trên, yêu cầu hồ sơ chấp thuận phải đảm bảo đúng, đủ các điều kiện theo quy định của pháp luật; báo cáo UBND tỉnh trước khi ban hành quyết định.

UBND tỉnh giao Sở Y tế chỉ đạo Bệnh viện Nhi Gia Lai tiếp tục chăm sóc, chữa trị và theo dõi tình trạng sức khỏe cháu bé đảm bảo ổn định, khỏe mạnh đến khi thực hiện bàn giao cho gia đình đủ điều kiện nhận nuôi; đối với những khó khăn, vướng mắc phát sinh, báo cáo tham mưu UBND tỉnh xem xét, quyết định.

Cũng tại công văn này, UBND tỉnh yêu cầu việc triển khai các nội dung trên cần đảm bảo thực hiện chặt chẽ, tôn trọng quyền riêng tư, bảo vệ thông tin cá nhân, bảo vệ hình ảnh và thông tin cháu bé cũng như gia đình nhận nuôi.

