Xã Gào khởi công 3 dự án chào mừng bầu cử đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp

(GLO)- Sáng 10-3, UBND xã Gào (tỉnh Gia Lai) tổ chức khởi công 3 dự án trọng điểm trên địa bàn. Đây là hoạt động thiết thực chào mừng bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031.

Cụ thể, Dự án xây dựng nhà học 2 tầng 8 phòng và các hạng mục khác của Trường Tiểu học và THCS Nguyễn Đình Chiểu được triển khai tại làng O Pếch, với tổng diện tích 366 m², quy mô công trình cấp III, tổng kinh phí đầu tư 4,8 tỷ đồng.

Quang cảnh lễ khởi công Dự án xây dựng nhà học 2 tầng 8 phòng và các hạng mục khác của Trường Tiểu học và THCS Nguyễn Đình Chiểu. Ảnh: P.D

Dự án đường giao thông từ làng B đến trung tâm xã dài hơn 3,5 km, bao gồm các hạng mục: nền đường, mặt đường và hệ thống thoát nước; góp phần hoàn thiện hạ tầng giao thông, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân đi lại.

Trong khi đó, điểm Trường Mầm non Hoa Pơ Lang được xây mới tại làng A với quy mô 6 phòng học, cùng các hạng mục phụ trợ, đáp ứng nhu cầu chăm sóc, giáo dục trẻ em trên địa bàn.

Tổng kinh phí của 3 dự án là 18,8 tỷ đồng, từ nguồn ngân sách địa phương. Các dự án có ý nghĩa quan trọng trong việc phát hoàn thiện cấu hạ tầng và nâng cao chất lượng giáo dục.

Xã Gào khởi công 3 dự án trọng điểm chào mừng bầu cử. Ảnh: P.D

Với vai trò chủ đầu tư, UBND xã Gào cam kết phối hợp chặt chẽ với các đơn vị thi công, tư vấn giám sát và cơ quan chức năng; bảo đảm các dự án được triển khai đúng tiến độ, đạt chất lượng, an toàn lao động và vệ sinh môi trường.