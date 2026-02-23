Phú Thiện phát động “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ” Xuân Bính Ngọ 2026

Bí thư Đảng ủy xã Phú Thiện Vũ Hồng Duy trồng cây tại tuyến đường trước khuôn viên khu liên hiệp thể thao xã. Ảnh: ĐVCC

Tham dự lễ phát động “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ” Xuân Bính Ngọ 2026 có các đồng chí lãnh đạo Đảng ủy, HĐND, UBND xã; các đồng chí nguyên lãnh đạo huyện Phú Thiện (cũ) qua các thời kỳ; đại diện lãnh đạo, công chức, viên chức, người lao động các cơ quan, ban ngành trên địa bàn xã.

Phát biểu tại buổi lễ, Chủ tịch UBND xã Nguyễn Anh Tuấn nhấn mạnh mục đích, ý nghĩa của Tết trồng cây; qua đó, kêu gọi toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động các cơ quan, đơn vị tích cực hưởng ứng, tham gia trồng cây, góp phần xây dựng cơ quan, đơn vị sáng-xanh-sạch-đẹp.

Ngay sau lễ phát động, các đại biểu trồng 30 cây gáo vàng tại tuyến đường trước khuôn viên khu liên hiệp thể thao xã.

“Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ” là hoạt động thường niên mỗi dịp đầu xuân của xã Phú Thiện nhằm nâng cao nhận thức cho cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động trong toàn xã trong việc bảo vệ môi trường, tạo khí thế thi đua sôi nổi, bắt đầu một năm làm việc với tinh thần, ý thức và trách nhiệm cao; đồng thời lập thành tích chào mừng ngày hội lớn của toàn dân-bầu cử đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031.