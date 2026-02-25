Quản lý, khai thác tốt nguồn lực đất đai

UBND tỉnh và các sở, ngành liên quan chú trọng nâng cao chất lượng công tác quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất. Ảnh: V.L

Theo ông Lê Công Bình - Chi cục trưởng Chi cục Quản lý đất đai (Sở Nông nghiệp và Môi trường) - xác định đất đai là nguồn lực kinh tế đòi hỏi phải được quản lý đồng bộ, minh bạch, gắn với yêu cầu phát triển và bảo vệ môi trường, thời gian qua, Chi cục tăng cường hướng dẫn chính quyền cấp xã thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước về đất đai trong điều kiện vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, nhất là các nội dung mới được phân cấp.

Đồng thời, công tác cải cách thủ tục hành chính tiếp tục được đẩy mạnh. Chi cục Quản lý đất đai đang triển khai 8 thủ tục hành chính cung cấp dịch vụ công trực tuyến một phần và 1 thủ tục hành chính toàn trình; duy trì, áp dụng hiệu quả hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001:2015. Qua đó, từng bước nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước, giảm phiền hà cho tổ chức, cá nhân.

Ông Đặng Đình Triều - Chủ tịch UBND xã Phù Mỹ Bắc - cho biết: “Sự phối hợp đồng bộ của các sở, ngành đã giúp chính quyền cơ sở chủ động hơn trong giải quyết thủ tục hành chính về đất đai. Những vướng mắc liên quan đến tách thửa, chuyển mục đích sử dụng đất, cho thuê đất, thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư… được tháo gỡ kịp thời”.

Bên cạnh đó, công tác quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất được chú trọng nâng cao chất lượng. Việc xây dựng định mức kinh tế - kỹ thuật phục vụ lập, điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất được triển khai đồng bộ, tạo cơ sở thống nhất trong tổ chức thực hiện, hạn chế điều chỉnh manh mún, phát sinh chi phí không cần thiết.

Ông Cao Thanh Thương - Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường - cho hay: UBND tỉnh đã rà soát, tổng hợp nhu cầu sử dụng đất phục vụ điều chỉnh Quy hoạch sử dụng đất quốc gia thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050. Mục tiêu đặt ra là quy hoạch phải sát thực tiễn, khả thi, hạn chế tình trạng điều chỉnh nhiều lần, gây xáo trộn trong quản lý và đầu tư.

Công tác xây dựng bảng giá đất hằng năm tiếp tục được quan tâm chỉ đạo, bảo đảm làm căn cứ quan trọng cho bồi thường, thu ngân sách và đấu giá quyền sử dụng đất; từng bước thu hẹp khoảng cách giữa giá đất do Nhà nước quy định và giá thị trường.

Công tác quản lý nhà nước trên lĩnh vực đất đai được nâng cao, tạo nguồn lực quan trọng thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội. Ảnh: V.L

Trong năm 2025, ngành nông nghiệp và môi trường đã trình UBND tỉnh 15 phương án đấu giá, 1 kế hoạch đấu giá và 2 bộ tiêu chí đấu giá do Trung tâm Phát triển quỹ đất thực hiện. UBND tỉnh đã phê duyệt quyết định trúng đấu giá quyền sử dụng đất đối với các quỹ đất do Trung tâm Phát triển quỹ đất và Ban Quản lý Khu kinh tế tổ chức, với tổng số tiền hơn 3.924 tỷ đồng; góp phần quan trọng tăng thu ngân sách và tạo nguồn lực đầu tư phát triển.

Ngoài ra, tỉnh đẩy mạnh hiện đại hóa công tác quản lý đất đai thông qua đo đạc, lập bản đồ địa chính, xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai. Triển khai số hóa hồ sơ, kết nối, làm sạch dữ liệu giấy chứng nhận với cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư; phục vụ giải quyết thủ tục hành chính theo hướng công khai, minh bạch, thuận tiện cho người dân và DN.

Thời gian tới, ngành nông nghiệp và môi trường tiếp tục tham mưu UBND tỉnh phê duyệt kế hoạch đấu giá quyền sử dụng đất cấp tỉnh, làm cơ sở tổ chức đấu giá, tạo nguồn thu ngân sách năm 2026. Đồng thời, tổ chức đo đạc, chỉnh lý bản đồ địa chính, xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai giai đoạn 2026-2028, đáp ứng yêu cầu quản lý trong tình hình mới.

“Với các giải pháp đồng bộ từ hoàn thiện thể chế, cải cách thủ tục hành chính đến hiện đại hóa quản lý, nguồn lực đất đai đang từng bước được khai thác hiệu quả, góp phần tạo động lực cho phát triển KT-XH của tỉnh trong giai đoạn tới” - ông Cao Thanh Thương nhấn mạnh.