Tạo đồng thuận để đảm bảo tiến độ Dự án sân bay Phù Cát

(GLO)- Theo Ban Quản lý dự án các công trình giao thông và dân dụng tỉnh Gia Lai (chủ đầu tư), Dự án đường cất hạ cánh số 2 và các công trình đồng bộ Cảng hàng không Phù Cát là công trình trọng điểm của tỉnh. Dự kiến đến ngày 15-7-2026, công trình sẽ hoàn thành để đưa vào khai thác bay thương mại.

Để phục vụ thi công, Dự án cần khoảng 5 triệu mét khối đất san lấp, khai thác từ 2 mỏ tại thôn Tùng Chánh (xã Hòa Hội) và thôn Thuận Phong (xã Hội Sơn).

Mỗi ngày có khoảng 340-350 xe ben vận chuyển đất từ các mỏ đến công trường. Trong khi đó, tuyến ĐT 638 (đoạn qua các xã Hội Sơn, Hòa Hội, Bình Hiệp, Bình An) vốn là đường liên xã được nâng cấp, mở rộng nên dễ phát sinh hư hỏng khi phải chịu lưu lượng lớn xe tải trọng cao.

Ông Võ Văn Chín - Trưởng phòng Dự án 1 (Ban Quản lý dự án các công trình giao thông và dân dụng tỉnh) cho biết: Chủ đầu tư cam kết sửa chữa tuyến đường sau khi dự án hoàn thành.

Để đảm bảo an toàn giao thông và hạn chế ảnh hưởng đến đời sống người dân, đơn vị đã bố trí 6 xe tưới nước hằng ngày trên tuyến ĐT 638 nhằm giảm bụi; đồng thời triển khai lực lượng khắc phục các điểm hư hỏng, bố trí cảnh báo tại các nút giao thông và vị trí tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn.

Nhà thầu khắc phục các điểm hư hỏng trên tỉnh lộ 638 qua địa bàn xã Hòa Hội. Ảnh: N.C

Thực hiện chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh về hỗ trợ các hộ dân bị ảnh hưởng trực tiếp, chủ đầu tư đã phối hợp với địa phương và nhà thầu rà soát, chi tiền hỗ trợ. Đến nay, gần 800 hộ dân dọc tuyến ĐT 638 và đường vào mỏ đất đã được hỗ trợ, mỗi hộ 3 triệu đồng, tổng số tiền gần 2,4 tỷ đồng.

Ông Hồ Sĩ Lai - Phó Chủ tịch UBND xã Bình Hiệp - cho biết: Toàn xã có 280 hộ dân được nhận hỗ trợ. Mới đây, xã tiếp tục rà soát, đề xuất bổ sung 36 trường hợp. Trước đây, do bức xúc vì bụi bặm, một số người dân từng ra đường chặn xe.

Tuy nhiên, sau khi các đơn vị tăng cường tưới nước và địa phương đẩy mạnh tuyên truyền, vận động, người dân đã chia sẻ và phối hợp với chính quyền để dự án được triển khai thuận lợi.

Phòng Cảnh sát giao thông (Công an tỉnh) cũng tăng cường tuần tra, kiểm soát, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm. Từ đầu năm 2026 đến nay, lực lượng CSGT đã lập biên bản xử lý 29 trường hợp xe chở đất vi phạm với các lỗi như: để rơi vãi vật liệu, không che bạt, đi sai làn đường, chuyển hướng không tín hiệu… với tổng số tiền phạt hơn 100 triệu đồng.

Ngoài ra, qua hình ảnh ghi nhận và phản ánh của người dân, lực lượng chức năng đã xử phạt nguội thêm 25 trường hợp với tổng số tiền 388,5 triệu đồng.