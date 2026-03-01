Từ ngày mai 2-3, sẽ bắt đầu thu phí 5 tuyến cao tốc Bắc-Nam

(GLO)- Từ 22 giờ ngày 2-3, 5 tuyến cao tốc Bắc-Nam giai đoạn 2027-2020 được đầu tư bằng vốn ngân sách sẽ bắt đầu thu phí.

Theo đó, các tuyến cao tốc Bắc-Nam sẽ thu phí gồm: Mai Sơn-Quốc lộ 45, Quốc lộ 45-Nghi Sơn, Nghi Sơn-Diễn Châu, Vĩnh Hảo-Phan Thiết, Phan Thiết-Dầu Giây. Mức thu thấp nhất khoảng 40.500 đồng và cao nhất gần 519.000 đồng.

Cục Đường bộ Việt Nam đã yêu cầu các Khu Quản lý đường bộ, các nhà cung cấp dịch vụ thu phí là Công ty Cổ phần Giao thông số Việt Nam (VDTC), Công ty TNHH Thu phí tự động VETC và Liên danh ETC-VETC-VDTC-EPAY bố trí nhân sự trực hướng dẫn tại hiện trường và hỗ trợ xử lý kỹ thuật ở tất cả các trạm thu phí trên 5 tuyến cao tốc.

Cục Đường bộ Việt Nam cũng đã thành lập tổ điều hành thu phí đường bộ cao tốc đầu tư công để điều phối và xử lý kịp thời các tình huống phát sinh.

Cao tốc Mai Sơn-Quốc lộ 45. Ảnh: Internet

Trước đó, Bộ Xây dựng đã chấp thuận đề xuất mức phí của Cục Đường bộ Việt Nam. Theo đó, các đoạn Mai Sơn-Quốc lộ 45, Quốc lộ 45-Nghi Sơn, Nghi Sơn-Diễn Châu, Vĩnh Hảo-Phan Thiết có 4 làn xe nhưng chưa có làn dừng xe khẩn cấp liên tục có mức phí 900 đồng/km.

Cao tốc Mai Sơn-Quốc lộ 45 có chiều dài tính phí thực tế hơn 61 km, mức phí cao nhất với xe nhóm 1 (xe dưới 12 chỗ, xe tải có tải trọng dưới 2 tấn, các loại xe buýt chở khách công cộng) là 54.909 đồng; mức phí cao nhất với xe nhóm 5 (xe tải có tải trọng từ 18 tấn trở lên, xe chở container 40 feet trở lên) là 219.636 đồng.

Cao tốc Quốc lộ-Nghi Sơn có chiều dài tính phí hơn 45 km, sẽ có mức phí cao nhất với xe nhóm 1 là 40.516 đồng, xe nhóm 5 là 162.065 đồng.

Cao tốc Nghi Sơn-Diễn Châu chiều dài tính phí hơn 50 km, sẽ có mức phí cao nhất với xe nhóm 1 là 45.405 đồng, xe nhóm 5 là 181.620 đồng.

Cao tốc Vĩnh Hảo-Phan Thiết có chiều dài tính phí hơn 100 km, sẽ có mức phí cao nhất với xe nhóm 1 là 90.555 đồng, xe nhóm 5 là 362.225 đồng.

Còn cao tốc Phan Thiết-Dầu Giây là đường cao tốc có 4 làn xe đầy đủ (4 làn xe chạy và 2 làn dừng khẩn cấp liên tục) nên mức phí là 1.300 đồng/km. Với chiều dài tính phí 99 km, cao tốc Phan Thiết - Dầu Giây sẽ có mức phí cao nhất với xe nhóm 1 là 128.700 đồng, xe nhóm 5 là 518.800 đồng.

Căn cứ số quãng đường các phương tiện lưu thông thực tế trên cao tốc, chủ phương tiện sẽ bị trừ số tiền tương ứng.