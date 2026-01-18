Tăng thời gian bay đêm tại Cảng hàng không Phù Cát và Pleiku dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ

(GLO)- Cục Hàng không Việt Nam vừa có quyết định tăng thời gian khai thác các chuyến bay đêm tại 6 sân bay trong dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026. Trong đó, Gia Lai có 2 Cảng hàng không nằm trong kế hoạch là Phù Cát và Pleiku.

Theo đó, nhằm phục vụ nhu cầu đi lại của người dân trong dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, Cục Hàng không Việt Nam vừa có công văn gửi Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV) và Tổng công ty Quản lý bay Việt Nam (VATM) triển khai phương án khai thác bay đêm tại 6 sân bay từ ngày 1-2 đến 1-3-2026.

iều chỉnh khung thời gian khai thác từ 6-21 giờ sang 6-24 giờ tại Cảng hàng không Pleiku trong dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ. Ảnh: Phương Vi



Cụ thể: Cảng hàng không Phù Cát: Điều chỉnh khung thời gian khai thác từ 6-21 giờ thành 6 giờ ngày hôm trước đến 1 giờ 50 phút ngày hôm sau.

Cảng hàng không Pleiku, Cảng hàng không Tuy Hòa: Điều chỉnh khung thời gian khai thác từ 6-21 giờ sang 6-24 giờ.

Cảng hàng không Thọ Xuân: Điều chỉnh khung thời gian khai thác từ 6 giờ đến 23 giờ thành từ 6 giờ ngày hôm trước đến 2 giờ 40 phút ngày hôm sau.

Cảng hàng không Đồng Hới: Điều chỉnh khung thời gian khai thác từ 6 giờ đến 21 giờ thành 6 giờ ngày hôm trước đến 4 giờ 30 phút ngày hôm sau.

Cảng hàng không Chu Lai: Điều chỉnh khung thời gian khai thác từ 6 giờ đến 21 giờ thành từ 6-24 giờ.