Gia Lai: Đón năm mới ấm áp, nhiều ước vọng

(GLO)- Ngày đầu kỳ nghỉ Tết Dương lịch 2026 ở Gia Lai không quá ồn ào, náo nhiệt nhưng đủ để cảm nhận nhịp chuyển nhẹ nhàng của cuộc sống khi năm mới bắt đầu. Trong không khí ấy, mỗi người có một cách trải nghiệm riêng, song đều gửi gắm ước vọng về một năm bình an, nhiều khởi sắc.

Đón năm mới bằng tinh thần thể thao

Trong ngày đầu tiên của năm 2026, nhiều người dân Gia Lai đã chọn cách khởi đầu đầy khỏe khoắn bằng việc tham gia các hoạt động thể dục thể thao.

Từ sáng sớm, tại Quảng trường Nguyễn Tất Thành (phường Quy Nhơn), Câu lạc bộ Quy Nhon Morning Run (QMR) đã tổ chức hoạt động chạy bộ với sự tham gia của khoảng 50 vận động viên, cùng sự đồng hành của nhiều câu lạc bộ chạy bộ trên địa bàn như: Bình Định Runners, Bình Định Triathlon, Bình Định Trail Runners, Khe Đá Runners, Tuy Phước Runners, An Nhơn Runners.

Nhờ lên kế hoạch kỹ lưỡng, cung đường chạy của QMR đã tạo thành con số 2026 trên ứng dụng Strava. Ảnh: ĐVCC

Trên tổng cự ly khoảng 19 km, lộ trình được tính toán kỹ lưỡng, băng qua các tuyến đường nội thành nhằm “vẽ” thành hình số năm mới 2026 - dấu ấn quen thuộc mà QMR duy trì từ năm 2022 đến nay.

Từ năm 2023, hoạt động này được mở rộng quy mô khi mời thêm nhiều câu lạc bộ chạy bộ cùng tham gia, góp phần lan tỏa phong trào thể thao trong cộng đồng.

Để hoàn thiện hình chạy, các thành viên nòng cốt của QMR đều bàn bạc chi tiết phương án tổ chức, từ lựa chọn cung đường, cự ly phù hợp, bố trí nước uống tiếp sức đến xác định các điểm dừng để nhiếp ảnh gia ghi lại khoảnh khắc hoàn chỉnh.

Chia sẻ về ý tưởng này, anh Nguyễn Quốc Khánh - Chủ nhiệm Câu lạc bộ QMR - cho biết: “Chạy vẽ số năm mới không chỉ là hoạt động thể thao mà còn là cách để các thành viên cùng nhau lưu giữ dấu mốc thời gian, tạo động lực khởi đầu năm mới tích cực. Khi có thêm nhiều câu lạc bộ cùng tham gia, không khí càng sôi nổi và ý nghĩa hơn”.

Tương tự, không lựa chọn thư giãn giữa không gian xanh mát, chị Đỗ Thị Phúc (xã Biển Hồ) đã cùng đồng đội khởi động ngày đầu năm mới bằng hành trình chinh phục đỉnh núi Chư Nâm (xã Biển Hồ).

“Đây không phải là lần đầu tôi chinh phục núi Chư Nâm. Đứng trên đỉnh núi cao 1.472 m, phóng tầm mắt ra xa mới thấy Gia Lai mình đẹp như thế nào.

Chúng tôi chọn leo núi Chư Nâm trong ngày đầu năm để lấy tinh thần, vừa vận động cho khỏe, vừa coi như tự đặt mục tiêu cho năm mới” - chị Phúc chia sẻ.

Nhiều người chọn chinh phục đỉnh núi Chư Nâm trong ngày đầu năm mới. Ảnh: NVCC

Lan tỏa không khí ấm áp, sum vầy

Ngoài rèn luyện sức khỏe, nhiều người đã chọn trải qua ngày Tết Dương lịch trong nhịp điệu chậm rãi và ấm áp hơn... Sau một năm bận rộn, kỳ nghỉ ngắn ngày trở thành khoảng thời gian để họ tạm gác công việc, trở về sum vầy bên gia đình.

Chị Trần Thanh Hiền (SN 1994, phường Quy Nhơn) chia sẻ: “Ngày thường bận rộn nên dịp nghỉ lễ, tôi dành trọn thời gian cho gia đình, cùng nhau đi ăn sáng, uống nước, dạo biển, chụp hình và trò chuyện. Với tôi, một kỳ nghỉ ý nghĩa là được nghỉ ngơi và cảm nhận hạnh phúc từ những khoảnh khắc ấm áp bên gia đình”.

Bé Võ Trần Gia An (con gái chị Hiền) tạo dáng bên cạnh con giáp của năm 2026 - một chú ngựa xinh xắn. Ảnh: D.L

Các danh lam, thắng cảnh, địa điểm vui chơi giải trí trong tỉnh là những nơi thu hút đông đảo người dân và du khách đến tham quan, check-in trong ngày đầu năm.

Tại Công viên Diên Hồng (phường Diên Hồng), từ sáng sớm, nhiều nhóm chị em phụ nữ, các gia đình, bạn trẻ đã diện áo dài truyền thống đến tham quan, chụp ảnh, lưu giữ khoảnh khắc đầu năm mới.

Vượt quãng đường hơn 70 km, chị Võ Thị Sen (tổ dân phố 6, xã Đức Cơ) cùng các đồng nghiệp tranh thủ ngày nghỉ Tết Dương lịch để tham quan và chụp ảnh tại phố núi.

Chị Sen chia sẻ: “Ngày nghỉ ngắn nên chúng tôi chọn khu vực Pleiku để đi chơi. Thời tiết mát mẻ, không gian thoáng đãng, nhiều điểm chụp ảnh đẹp, đặc biệt là công viên và quảng trường rất phù hợp để vui chơi, chụp ảnh áo dài Tết và thư giãn đầu năm”.

Chị Võ Thị Sen (bìa phải) cùng các đồng nghiệp tranh thủ chụp ảnh áo dài Tết tại công viên Diên Hồng. Ảnh: Hoàng Hoài

Tương tự, các điểm khác như: Khu di tích thắng cảnh Biển Hồ, Biển Hồ chè, hàng thông trăm tuổi, chùa Bửu Minh (xã Biển Hồ) cũng thu hút đông đảo du khách.

“Cả năm cứ đến ngày nghỉ lễ là gia đình tôi lại tranh thủ đưa nhau đi chơi cho khuây khỏa sau thời gian làm việc và học tập vất vả. Chúng tôi chọn tham quan tại xã Biển Hồ vì các điểm du lịch gần nhau, người lớn tuổi và trẻ em không quá mệt mỏi để di chuyển” - chị Koch (làng Roh, xã Lơ Pang) tâm sự.

Hàng thông trăm tuổi (xã Biển Hồ) thu hút đông đảo du khách đến tham quan trong ngày đầu năm mới. Ảnh: Hoàng Hoài

Ngoài người dân trong tỉnh, trong ngày Tết Dương lịch, Gia Lai cũng đón nhiều du khách ở nhiều tỉnh, thành phố trong cả nước đến du xuân. Qua ghi nhận của phóng viên, nhiều du khách bày tỏ sự ấn tượng với không gian yên bình, cảnh quan thiên nhiên hài hòa, không quá đông đúc của Gia Lai, rất phù hợp cho những chuyến du xuân, nghỉ dưỡng cùng gia đình.

Lựa chọn Biển Hồ làm điểm check-in trong chuyến hành trình khám phá Tây Nguyên dịp nghỉ Tết Dương lịch kéo dài 4 ngày, chị Lê Thị Ý (phường Phú Nhuận, TP. Hồ Chí Minh) chia sẻ: “Tôi tranh thủ đi từ tối 31-12 để tận hưởng không khí trong lành của cao nguyên Gia Lai. Cảnh quan thiên nhiên và khí hậu ở đây rất dễ chịu, khác hẳn sự tấp nập của phố thị. Người dân thì hiền hòa, dễ mến. Sau khi về chắc tôi sẽ lưu luyến nơi đây rất nhiều”.

Cổng chào mới của Khu di tích thắng cảnh Biển Hồ trở thành điểm check-in của nhiều du khách. Ảnh: Hoàng Hoài

Không khí sôi động của ngày đầu kỳ nghỉ Tết Dương lịch còn thể hiện rõ tại Cảng hàng không Phù Cát, nơi Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch tỉnh Gia Lai phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức đón đoàn khách đầu tiên đến tỉnh du lịch bằng đường hàng không trong năm 2026.

Đây được xem là hoạt động mở màn đầy ý nghĩa đối với ngành du lịch địa phương trong bối cảnh Gia Lai được Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch thống nhất chọn đăng cai tổ chức Năm Du lịch quốc gia.

Có mặt tại chương trình, bà Nguyễn Thị Kim Chung - Phó Giám đốc Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch - cho biết: Năm 2026 là dấu mốc đặc biệt quan trọng đối với du lịch Gia Lai, không chỉ góp phần quảng bá hình ảnh đất nước, con người Gia Lai đến với du khách trong và ngoài nước mà còn mở ra cơ hội bứt phá, hướng tới mục tiêu đón khoảng 15 triệu lượt khách.

“Việc tổ chức đón chuyến bay đầu năm đến Gia Lai được xem là hoạt động mở màn đầy ý nghĩa, góp phần lan tỏa hình ảnh điểm đến an toàn, thân thiện, văn minh và hiếu khách ngay từ những ngày đầu năm mới” - bà Chung thông tin.

Là một trong những du khách trong chuyến bay đầu tiên hạ cánh tại Gia Lai vào sáng 1-1, bà Ninh Nhung (Việt kiều Úc) cho biết gia đình bà gồm 9 người lần đầu trở về Việt Nam và chọn khu vực Quy Nhơn làm điểm đến.

“Gia đình tôi có 4 ngày lưu trú, dự kiến sẽ tham quan các điểm nổi tiếng như Kỳ Co, các điểm tâm linh cùng nhiều danh lam, thắng cảnh khác. Điều hứng khởi là chuyến bay đầu năm diễn ra thuận lợi, đúng giờ, tạo tâm lý vui vẻ, hào hứng cho cả gia đình ngay từ những ngày đầu năm mới” - bà Nhung bày tỏ.

Không khí du xuân tươi vui ấy không chỉ là phản ánh trọn vẹn trải nghiệm của người dân và du khách, mà còn mở ra kỳ vọng về một năm mới khởi sắc đối với đời sống văn hóa, xã hội và du lịch của tỉnh.