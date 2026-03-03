Giữ hương vị quê nhà qua hội thi “Trưng bày mâm bánh truyền thống”

Video Báo Ảnh Báo in Podcast Welcome to Gia Lai Emagazine Infographic

THẢO KHUY

(GLO)- Chào mừng kỷ niệm 116 năm Ngày Quốc tế Phụ nữ (8-3) và 1986 năm Khởi nghĩa Hai Bà Trưng, ngày 2-3, Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) xã Phù Cát tổ chức hội thi “Trưng bày mâm bánh truyền thống”, với sự tham gia của 11 đội thi đại diện cho 22 chi hội phụ nữ cơ sở trực thuộc Hội LHPN xã.

banh-truyen-thong-4013.jpg
Các đội thi trang trí, trưng bày mâm bánh tại hội thi. Ảnh: ĐVCC

Trong thời gian 60 phút, mỗi đội gồm 6 thành viên thực hiện trưng bày ít nhất 5 món bánh truyền thống đặc trưng của quê hương như: bánh thuẫn, bánh ít, bánh bèo, bánh tai vạc, bánh phu thê… Các món bánh phải bảo đảm đầy đủ dưỡng chất, hợp vệ sinh, được trình bày đẹp mắt và thể hiện đậm nét văn hóa ẩm thực địa phương.

Bên cạnh phần trưng bày, các đội còn thuyết trình về ý nghĩa, nguồn gốc của từng loại bánh, qua đó tôn vinh sự khéo léo, đảm đang và gìn giữ giá trị truyền thống của người phụ nữ.

banh-truyen-thong-2.jpg
Các đội thi thuyết trình tại hội thi. Ảnh: ĐVCC

Kết quả, Ban tổ chức trao giải nhất cho Chi hội Phụ nữ thôn An Bình - An Kim; giải nhì thuộc về Chi hội Phụ nữ thôn An Thọ - An Khương; 3 giải ba được trao cho các đội Phú Kim - Phú Nhơn, An Ninh - An Kiều và An Phú - An Hòa.

