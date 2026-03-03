Giữ hương vị quê nhà qua hội thi “Trưng bày mâm bánh truyền thống”

Trong thời gian 60 phút, mỗi đội gồm 6 thành viên thực hiện trưng bày ít nhất 5 món bánh truyền thống đặc trưng của quê hương như: bánh thuẫn, bánh ít, bánh bèo, bánh tai vạc, bánh phu thê… Các món bánh phải bảo đảm đầy đủ dưỡng chất, hợp vệ sinh, được trình bày đẹp mắt và thể hiện đậm nét văn hóa ẩm thực địa phương.
Bên cạnh phần trưng bày, các đội còn thuyết trình về ý nghĩa, nguồn gốc của từng loại bánh, qua đó tôn vinh sự khéo léo, đảm đang và gìn giữ giá trị truyền thống của người phụ nữ.
Kết quả, Ban tổ chức trao giải nhất cho Chi hội Phụ nữ thôn An Bình - An Kim; giải nhì thuộc về Chi hội Phụ nữ thôn An Thọ - An Khương; 3 giải ba được trao cho các đội Phú Kim - Phú Nhơn, An Ninh - An Kiều và An Phú - An Hòa.