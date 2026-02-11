Ấm áp "Bữa cơm tất niên Công đoàn"

(GLO)- “Bữa cơm tất niên Công đoàn” do Liên đoàn Lao động tỉnh Gia Lai và các Công đoàn cơ sở cùng doanh nghiệp tổ chức đã mang đến không khí sum vầy, ấm cúng cho đoàn viên, người lao động sau 1 năm làm việc vất vả.

Qua đó, khẳng định vai trò đồng hành của tổ chức Công đoàn trong chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho người lao động, gắn kết người sử dụng lao động với người lao động.

Gắn kết doanh nghiệp, Công đoàn với người lao động

Tối 7-2, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) tỉnh phối hợp với Công ty CP May Phù Cát (xã Phù Cát) tổ chức chương trình “Bữa cơm tất niên Công đoàn” dành cho đoàn viên, người lao động đang làm việc tại doanh nghiệp (DN).

Khoảng 670 đoàn viên, người lao động đã cùng tham gia bữa cơm thân tình trong không gian được chuẩn bị chu đáo, ấm cúng, đậm không khí sum vầy cuối năm.

“Bữa cơm tất niên Công đoàn” Tết Bính Ngọ 2026 có mức 200 nghìn đồng/suất, được tổ chức từ nguồn hỗ trợ bữa ăn ca của DN, nguồn tài chính của công đoàn cơ sở và sự hỗ trợ của LĐLĐ tỉnh.

Không chỉ là một bữa ăn đủ đầy hơn ngày thường, chương trình còn thể hiện sự đồng hành, chia sẻ trách nhiệm giữa tổ chức Công đoàn và DN trong chăm lo đời sống người lao động.

Lãnh đạo LĐLĐ tỉnh tặng quà tết cho đoàn viên, người lao động có hoàn cảnh khó khăn ở Công ty Cổ phần May Phù Cát. Ảnh: Ngô Sương

Dịp này, LĐLĐ tỉnh đã trao 42 suất quà Tết (mỗi suất trị giá 700 nghìn đồng) cho đoàn viên, người lao động có hoàn cảnh khó khăn. Những phần quà được trao đúng thời điểm, kịp thời động viên, góp phần giúp người lao động thêm ấm lòng khi Tết đến, Xuân về.

Phát biểu về ý nghĩa chương trình, bà Nguyễn Thị Bích Thủy - Phó Chủ tịch Thường trực LĐLĐ tỉnh - cho biết: Ai cũng mong có một cái Tết đầm ấm, đủ đầy, song thực tế vẫn còn nhiều đoàn viên, người lao động gặp khó khăn.

“Bữa cơm tất niên Công đoàn” là một trong những hoạt động chăm lo Tết cho đoàn viên, người lao động. Không chỉ mang ý nghĩa vật chất, chương trình còn có giá trị tinh thần rất lớn, giúp lãnh đạo DN, tổ chức Công đoàn và người lao động gần gũi, gắn kết hơn.

Trong bối cảnh còn nhiều khó khăn, biến động, sự cần cù, trách nhiệm của người lao động chính là nền tảng quan trọng để DN duy trì sản xuất, ổn định việc làm và bảo đảm thu nhập.

Bởi vậy, việc quan tâm đến đời sống, phúc lợi cho người lao động, từ chính sách dài hạn đến những hoạt động nghĩa tình như “Bữa cơm tất niên Công đoàn”, chính là nền tảng để người lao động yên tâm gắn bó, cùng DN ổn định sản xuất và hướng tới sự phát triển bền vững.

Để người lao động yên tâm gắn bó

Trong bữa cơm tất niên, niềm vui hiện rõ trên gương mặt từng đoàn viên, người lao động. Sau một năm miệt mài bên phân xưởng, máy móc, bữa cơm cuối năm là dịp để mọi người cùng nhìn lại chặng đường đã qua, sẻ chia những câu chuyện đời thường và tiếp thêm động lực cho năm mới.

Người lao động Công ty cổ phần May Phù Cát tham gia chương trình “Bữa cơm tất niên Công đoàn”. Ảnh: Ngô Sương

Chị Nguyễn Thị Hoàng Trinh cho biết đã gắn bó với Công ty cổ phần May Phù Cát suốt 8 năm. Bên cạnh việc đóng đầy đủ BHXH, BHYT, DN còn tạo môi trường làm việc chuyên nghiệp, thường xuyên thăm hỏi, quan tâm đến người lao động mỗi dịp lễ, Tết.

“Bữa cơm tất niên mang đến cho tôi và các chị em trong Công ty nhiều niềm vui. Điều đó khiến tôi thêm tin tưởng và gắn bó với Công ty” - chị Trinh chia sẻ.

Cùng chung cảm xúc, chị Lê Thị Xuyến - công nhân Công ty cổ phần May Phù Cát - cho rằng, bữa cơm Công đoàn cuối năm không chỉ mang lại niềm vui mà còn góp phần tăng cường sự đoàn kết, gắn bó giữa các bộ phận, dây chuyền sản xuất. “Sau một năm làm việc vất vả, được quây quần như thế này ai cũng thấy ấm lòng” - chị Xuyến nói.

Công đoàn cơ sở Công ty TNHH Lâm nghiệp Quy Nhơn tặng quà cho người lao động. Ảnh: ĐVCC

Bên cạnh hoạt động của LĐLĐ tỉnh, công đoàn cơ sở tại các đơn vị sử dụng lao động cũng phối hợp với lãnh đạo DN tổ chức “Bữa cơm tất niên Công đoàn”.

Theo anh Dương Duy Thái - Chủ tịch Công đoàn cơ sở Công ty TNHH Lâm nghiệp Quy Nhơn (phường Quy Nhơn Bắc), bữa cơm tất niên không đơn thuần là một hoạt động phong trào mà còn là dịp để lãnh đạo DN và người lao động cùng nhìn lại 1 năm đã qua.

Bên cạnh đó, lãnh đạo DN lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của người lao động, từ đó tạo nền tảng cho hoạt động sản xuất, kinh doanh năm sau phát triển tốt hơn.

Chị Nguyễn Thị Phương Trang - người lao động Công ty TNHH Lâm nghiệp Quy Nhơn - cho biết, sau 1 năm làm việc vất vả, bữa cơm tất niên trở nên “ngon miệng hơn ngày thường” bởi sự quan tâm của lãnh đạo DN và tổ chức Công đoàn.

“Không khí cuối năm rất vui, ấm áp. Chúng tôi cảm nhận rõ sự quan tâm chăm lo đến đời sống của người lao động” - chị Trang chia sẻ.

Từ bữa cơm cuối năm giản dị nhưng nghĩa tình, niềm tin được bồi đắp, động lực được tiếp thêm để mỗi đoàn viên, người lao động yên tâm gắn bó với DN, vững vàng bước vào năm Bính Ngọ 2026 với khí thế mới, quyết tâm mới.