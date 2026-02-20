Gia Lai: Những con đường hoa rực rỡ sắc xuân

(GLO)- Những ngày Tết, nhiều con đường quê ở Gia Lai khoác lên mình tấm áo mới rực rỡ sắc hoa, mang theo niềm vui, niềm tin và khát vọng về một năm mới an lành, ấm no cho mọi người, mọi nhà.

Phụ nữ xã Pờ Tó rạng rỡ bên con đường hoa thôn Bình Hòa. Ảnh: Vũ Chi

Tại thôn Bình Hòa (xã Pờ Tó), con đường hoa cánh bướm dài khoảng 100 m đang trở thành điểm nhấn mỗi độ Tết đến, xuân về. Dưới ánh nắng đầu xuân rực rỡ, từng thảm hoa cánh bướm rung rinh theo gió. Sắc hồng, tím, trắng đan xen như dải lụa mềm mại vắt ngang cánh đồng lúa xanh mướt. Để có được luống hoa đều tăm tắp ấy là biết bao ngày chị em trong thôn thay nhau chăm chút, làm cỏ, tưới nước, bắt sâu...

Chị Lê Thị Hiền - Chi hội trưởng Chi hội phụ nữ thôn Bình Hòa - chia sẻ: Ban đầu, việc trồng hoa chỉ với mong muốn làm đẹp tuyến đường chính của làng. Thế nhưng, khi hoa nở rộ, người dân ai đi ngang cũng chậm lại ngắm nhìn, trẻ con ríu rít chụp ảnh, không khí Tết nhờ vậy thêm rộn ràng. “Con đường hoa cánh bướm này đã duy trì được 3 năm nay. Thấy đường làng mình sạch đẹp, bà con ai cũng phấn khởi. Tết năm sau, chị em sẽ trồng thêm hoa hướng dương để tuyến đường rực rỡ hơn” - chị Hiền cho biết.

Du khách check-in cùng con đường hoa cánh bướm thôn Bình Hòa (xã Pờ Tó). Ảnh: Vũ Chi

Nếu con đường hoa cánh bướm mang vẻ đẹp mềm mại, tươi tắn thì con đường hoa hồng quế ở thôn Thắng Lợi 2 (xã Phú Thiện) lại toát lên nét kiêu sa. Những khóm hồng được trồng thành hàng ngay ngắn dọc tuyến đường liên thôn bung nở đỏ thắm, tỏa hương thơm dịu nhẹ khiến không gian thêm phần thi vị.

Theo chị Tạ Thị Lan - Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp phụ nữ (LHPN) xã Phú Thiện, việc trồng hoa hồng vất vả hơn so với các loại hoa ngắn ngày. Cây cần cắt tỉa thường xuyên, bón phân đúng thời điểm, phòng trừ sâu bệnh kỹ lưỡng. Có thời điểm mưa kéo dài, nhiều gốc hồng bị úng rễ, chị em phải thay phiên nhau chăm sóc, cải tạo đất. Giờ đây, con đường hoa hồng nở rộ đã trở thành niềm tự hào của cả thôn.

Chị Tạ Thị Lan - Phó Chủ tịch Hội LHPN xã Phú Thiện check-in cùng con đường hoa thôn Thắng Lợi 2. Ảnh: Vũ Chi

“Hiện tại, các chi hội phụ nữ trong xã Phú Thiện duy trì 1.213 m con đường hoa. Không chỉ làm đẹp cảnh quan, tuyến đường còn góp phần nâng cao ý thức giữ gìn vệ sinh môi trường của người dân. Rác thải được thu gom đúng nơi quy định, hàng rào được chỉnh trang gọn gàng”-chị Lan phấn khởi cho hay.

Ở xã Ia Pa, Chi hội phụ nữ thôn H’Lil 2 lại chọn sắc đỏ rực rỡ của hoa giấy để chào mừng thành công đại hội Đảng các cấp và Xuân Bính Ngọ 2026. Con đường hoa giấy tạo nên bức tranh xuân ấm áp. Hoa giấy vốn chịu nắng tốt, ít tốn công chăm sóc nhưng để có những giàn hoa bung nở đúng dịp Tết cũng cần sự tính toán kỹ lưỡng. Từ giữa năm, chị em đã ươm giống, trồng cây, cắt tỉa để có nhiều nhánh. Đến cuối năm thì hoa bắt đầu khoe sắc.

Chị Nay H’Lina - Chi hội trưởng Chi hội phụ nữ thôn H’Lil 2 - bày tỏ: “Trồng hoa không chỉ để làm đẹp cảnh quan nông thôn, mà còn để bà con thêm gắn bó với nhau. Với chị em phụ nữ, mỗi khóm hoa không chỉ là một mảng màu tô điểm cảnh quan mà còn là biểu tượng của tinh thần đoàn kết, sẻ chia và nâng cao ý thức vì cộng đồng”.