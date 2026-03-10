Video Báo Ảnh Báo in Podcast Welcome to Gia Lai Emagazine Infographic

Gia Lai: Tuyên truyền, phổ biến pháp luật về giá và an toàn thực phẩm

KIM HƯỜNG
(GLO)- Sáng 10-3, tại phường Quy Nhơn Đông, Chi cục Quản lý thị trường tỉnh Gia Lai tổ chức hội nghị tuyên truyền, phổ biến pháp luật về giá và an toàn thực phẩm (ATTP) gắn với Năm Du lịch quốc gia - Gia Lai 2026 cho đại diện lãnh đạo các cơ sở kinh doanh trên địa bàn tỉnh.

Theo đó, tại hội nghị, đại diện các cơ sở kinh doanh đã được tuyên truyền, phổ biến một số nội dung như: tổng quan về ATTP, vấn đề ATTP hiện nay; nguyên nhân gây mất ATTP; vai trò của lực lượng quản lý thị trường trong công tác đảm bảo ATTP; các quy định của pháp luật về đảm bảo ATTP; xử lý phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực ATTP và trong hoạt động thương mại.

hinh-2.jpg
Quang cảnh hội nghị. Ảnh: Kim Hường

Cùng với đó là tổng quan về lĩnh vực giá; khái niệm về bản chất của giá; một số khái niệm về luật giá; nguyên tắc quản lý nhà nước về giá; 2 nguyên tắc vàng trong vận hành (kê khai giá và niêm yết giá).

Ngoài ra, các cơ sở kinh doanh còn được thông tin về vai trò của quản lý giá và lực lượng quản lý thị trường đối với Năm Du lịch quốc gia - Gia Lai 2026; quy định của pháp luật về lĩnh vực giá; quy trình đăng tải thông tin vi phạm về giá; các hành vi bị nghiêm cấm trong lĩnh vực giá; một số lưu ý tránh gian lận về giá đối với bãi giữ xe, khách sạn, homestay, nhà hàng, quán ăn, quán bar, karaoke, điểm bán đặc sản; nguyên tắc áp dụng mức phạt và 4 nhóm hành vi cốt lõi; vi phạm về kê khai giá hàng hóa, dịch vụ; vi phạm về niêm yết giá hàng hóa, dịch vụ; hành vi vi phạm khác trong quản lý giá...

Tại hội nghị, các cơ sở kinh doanh đã ký cam kết thực hiện đúng pháp luật về ATTP, giá và niêm yết giá.

