Hội Liên hiệp phụ nữ quan tâm thực hiện chính sách hậu phương quân đội

THẢO KHUY

(GLO)- Thực hiện chính sách hậu phương quân đội, Hội Liên hiệp phụ nữ (LHPN) các cấp trên địa bàn tỉnh Gia Lai đã triển khai nhiều hoạt động thiết thực nhằm chăm lo, động viên thanh niên trúng tuyển nghĩa vụ quân sự yên tâm lên đường làm nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc.

Tại xã Tuy Phước Đông, Hội LHPN xã đã tổ chức nhiều đoàn đến thăm hỏi, tặng quà cho 165 thanh niên trúng tuyển nghĩa vụ quân sự với tổng trị giá gần 105 triệu đồng. Sáng 3-3, Hội phối hợp tổ chức gặp mặt, trao quà, động viên các tân binh trước ngày lên đường nhập ngũ.

hau-phuong-quan-doi.png
Đại diện gia đình các tân phát biểu tại buổi gặp mặt. Ảnh: ĐVCC

Chiều 2-3, Hội LHPN phường An Nhơn Đông tổ chức gặp mặt đại diện gia đình các thanh niên trúng tuyển nghĩa vụ quân sự gắn với sinh hoạt Câu lạc bộ “Người mẹ chiến sĩ”. Dịp này, Câu lạc bộ kết nạp 79 thành viên là đại diện gia đình thanh niên trúng tuyển. Hội cũng trao 80 suất quà (100.000 đồng/suất) nhằm động viên các tân binh.

Trước đó, sáng 28-2, Hội LHPN phường An Nhơn Bắc tổ chức gặp mặt các bà mẹ có con nhập ngũ, tuyên truyền Luật Nghĩa vụ quân sự và phổ biến các chế độ, chính sách liên quan. Hội đã trao 112 phần quà với tổng kinh phí 5,6 triệu đồng và hỗ trợ 3 triệu đồng cho thanh niên chuẩn bị nhập ngũ.

hau-phuong-quan-doi-5.jpg
Hội LHPN phường Quy Nhơn Đông tặng quà động viên các gia đình có con em nhập ngũ. Ảnh: ĐVCC

Dịp này, Hội LHPN phường Quy Nhơn Đông cũng tổ chức sinh hoạt Câu lạc bộ “Người mẹ chiến sĩ”, kết hợp gặp mặt, tặng quà các gia đình có con em chuẩn bị nhập ngũ. Hội LHPN phường Quy Nhơn Tây thăm, tặng quà cho 5 thanh niên trúng tuyển nghĩa vụ quân sự có hoàn cảnh khó khăn.

hau-phuong-quan-doi-6.jpg
Hội LHPN phường Quy Nhơn Tây thăm, tặng quà 5 thanh niên trúng tuyển nghĩa vụ quân sự có hoàn cảnh khó khăn. Ảnh: ĐVCC

Thông qua những hoạt động thiết thực, các cấp Hội tiếp tục lan tỏa tinh thần yêu nước, trách nhiệm với quê hương; góp phần xây dựng hậu phương vững chắc, tạo điểm tựa tinh thần để các tân binh tự tin, sẵn sàng hoàn thành nghĩa vụ thiêng liêng với Tổ quốc.

