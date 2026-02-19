Xuân ấm trong những ngôi nhà Đại đoàn kết

Video Báo Ảnh Báo in Podcast Welcome to Gia Lai Emagazine Infographic

MINH CHÍ
(GLO)- Một mùa xuân mới lại về, mang theo niềm hân hoan và những kỳ vọng tốt lành. Với các hộ nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn vừa được hỗ trợ xây dựng nhà Đại đoàn kết, niềm vui ấy càng thêm trọn vẹn khi xuân này, họ được đón Tết trong những mái ấm kiên cố, chan chứa nghĩa tình.

Không chỉ hiện thực hóa ước mơ “an cư”, những ngôi nhà mới còn tiếp thêm động lực để người dân vững bước vươn lên trong cuộc sống.

gia-dinh-ba-hthan-lang-ia-lang-phuong-hoi-phu-trong-ngay-nhan-ban-giao-nha-dai-doan-ket.jpg
Gia đình bà H’Than (làng Ia Lang, phường Hội Phú) trong ngày nhận bàn giao nhà Đại đoàn kết. Ảnh: ĐVCC

Những mái ấm nghĩa tình

Những ngày cuối tháng Chạp, gia đình bà H’Than (làng Ia Lang, phường Hội Phú) hân hoan đón nhận căn nhà mới do Ủy ban MTTQ Việt Nam phường phối hợp với các tổ chức, doanh nghiệp hỗ trợ xây dựng. Căn nhà có tổng kinh phí 160 triệu đồng; trong đó, Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh Gia Lai hỗ trợ 60 triệu đồng, phần còn lại do địa phương vận động và gia đình đóng góp ngày công.

Trước đó, gia đình bà H’Than sống trong căn nhà gỗ lợp tôn đã xuống cấp nghiêm trọng. Mái tôn thủng lỗ chỗ, vách gỗ mục nát, nền đất thấp ẩm khiến mỗi mùa mưa về là một lần thấp thỏm lo âu. Thu nhập chủ yếu dựa vào làm thuê thời vụ và ít diện tích rẫy nên gia đình không có điều kiện sửa chữa nhà ở. Từ khi chuyển về ngôi nhà mới, niềm vui vẫn còn nguyên vẹn. “Trước đây, cứ mưa xuống là không ngủ được. Nay có nhà kiên cố, tôi yên tâm làm ăn, không còn lo gió bão nữa”, bà H’Than xúc động chia sẻ.

ngoi-nha-moi-khang-trang-cua-gia-dinh-ba-hthan-sau-khi-duoc-ho-tro-xay-dung.jpg
Căn nhà cũ xuống cấp của gia đình bà H’Than (trái); Ngôi nhà mới khang trang sau khi được hỗ trợ xây dựng (phải). Ảnh: ĐVCC

Niềm vui ấy cũng đến với gia đình bà Tô Thị Liên (tổ dân phố 10 Yên Thế, phường Thống Nhất). Ở tuổi xế chiều, sức khỏe yếu, bà Liên gần như không còn khả năng lao động nặng. Căn nhà cũ với những bức tường nứt nẻ, mái tôn xô lệch khiến mỗi lần mưa lớn, con cháu phải thay nhau che chắn tạm bợ. Nhờ Công ty Cổ phần In - Đầu tư Phát triển Giáo dục Gia Lai hỗ trợ 60 triệu đồng, cùng sự chung tay của gia đình, căn nhà mới trị giá 120 triệu đồng đã hoàn thành trước Tết. Anh Đàm Văn Khang (con trai bà Liên) chia sẻ: “Điều chúng tôi lo nhất là mẹ ở một mình trong căn nhà xuống cấp. Nay có nhà mới, cả gia đình yên tâm hơn rất nhiều”.

Phong trào xây dựng nhà Đại đoàn kết tiếp tục lan tỏa tại phường Hoài Nhơn. Dịp cận Tết, Ủy ban MTTQ Việt Nam phường phối hợp với Công ty TNHH Xây dựng Đại Thu (TP. Hồ Chí Minh) bàn giao nhà cho gia đình bà Nguyễn Thị Hương (khu phố Trường An 1). Căn nhà có tổng kinh phí gần 500 triệu đồng, trong đó doanh nghiệp hỗ trợ 80 triệu đồng, phần còn lại do gia đình đối ứng.

Trước đây, gia đình bà Hương nhiều năm sống trong căn nhà xuống cấp nghiêm trọng. Chồng bà mắc bệnh nặng, không còn khả năng lao động; mọi chi phí sinh hoạt, thuốc men và việc học của con đều dồn lên vai người vợ với công việc làm thuê bấp bênh. Có thời điểm, tiền thuốc cho chồng phải chắt chiu từng khoản nhỏ. Ước mơ có được căn nhà vững chãi vì thế nhiều năm chỉ dừng lại ở dự định. Mỗi mùa mưa bão, cả gia đình lại nơm nớp lo sợ nhà bị tốc mái, tường thấm nước.

Nhờ sự hỗ trợ kịp thời của doanh nghiệp và chính quyền địa phương, căn nhà mới đã hoàn thành trước thềm năm mới. Không còn những đêm mưa phải thức dậy hứng nước, không còn nỗi lo gió lớn làm bung mái, gia đình bà Hương đón Tết trong niềm vui trọn vẹn. “Có căn nhà vững chãi, tôi yên tâm hơn để chăm lo cho chồng và nuôi các con ăn học. Đây là động lực để tôi cố gắng nhiều hơn”, bà Hương xúc động nói.

Chung tay vì mái ấm cho người khó khăn

Để có nguồn kinh phí hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà Đại đoàn kết, Ủy ban MTTQ Việt Nam các xã, phường đã tích cực vận động các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp và nhân dân đóng góp xây dựng Quỹ “Vì người nghèo”. Từ nguồn quỹ này, nhiều địa phương đã hỗ trợ xây mới, nâng cấp, sửa chữa hàng trăm ngôi nhà, góp phần chia sẻ khó khăn với người nghèo, tạo động lực giúp họ vươn lên trong lao động sản xuất, từng bước thoát nghèo và ổn định cuộc sống.

ban-giao-nha-dai-doan-ket-cho-dai-dien-gia-dinh-ba-to-thi-lien-to-dan-pho-10-yen-the-phuong-thong-nhat.jpg
Bàn giao nhà Đại đoàn kết cho gia đình bà Tô Thị Liên (tổ dân phố 10 Yên Thế, phường Thống Nhất). Ảnh: Minh Chí

Theo bà Đoàn Thị Bích Ngọc - Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Hội Phú, việc hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà ở cho hộ nghèo, hộ cận nghèo luôn được xác định là nhiệm vụ trọng tâm trong công tác an sinh xã hội. Trên cơ sở rà soát thực tế tại khu dân cư, Mặt trận phối hợp chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền và các đoàn thể để nắm rõ hoàn cảnh từng hộ, bảo đảm hỗ trợ đúng đối tượng, công khai, minh bạch.

Bên cạnh việc quản lý và sử dụng hiệu quả Quỹ “Vì người nghèo” cùng các nguồn xã hội hóa, địa phương còn chú trọng hỗ trợ sinh kế, tạo điều kiện học tập cho con em hộ nghèo, hướng tới mục tiêu giảm nghèo bền vững và ổn định lâu dài.

can-nha-moi-cua-gia-dinh-ba-to-thi-lien-hoan-thanh-truoc-them-tet-nguyen-dan.jpg
Căn nhà mới của gia đình bà Tô Thị Liên hoàn thành trước thềm Tết Nguyên đán. Ảnh: Minh Chí

Những căn nhà Đại đoàn kết hoàn thành đúng dịp Tết Bính Ngọ 2026 không chỉ mang đến mùa xuân ấm áp hơn cho các gia đình khó khăn mà còn lan tỏa tinh thần sẻ chia trong cộng đồng. Từ những mái ấm được dựng lên bằng trách nhiệm và nghĩa tình, niềm tin vào ngày mai tiếp tục được vun đắp, thắp sáng khát vọng vươn lên của mỗi gia đình trên địa bàn.

