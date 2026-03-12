Báo và phát thanh, truyền hình Gia Lai khảo sát chuẩn bị chương trình hỗ trợ người dân tại hai buôn kết nghĩa

(GLO)- Ngày 12-3, đồng chí Huỳnh Kiên - Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Tổng Biên tập Báo và phát thanh, truyền hình Gia Lai đến khảo sát thực tế tại buôn Ngôl và buôn Choanh (xã Uar) nhằm nắm bắt tình hình đời sống của người dân, chuẩn bị cho các hoạt động an sinh xã hội và Tháng Thanh niên năm 2026.

Buôn Ngôl và buôn Choanh là hai buôn kết nghĩa với Báo và phát thanh, truyền hình Gia Lai theo Chỉ thị số 03-CT/TU ngày 7-8-2025 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Gia Lai về tăng cường hoạt động kết nghĩa giữa các địa phương, đơn vị với thôn, làng vùng đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh.

Đoàn công tác Báo và phát thanh, truyền hình Gia Lai cùng lãnh đạo xã Uar khảo sát thực tế địa điểm dự kiến tổ chức các hoạt động an sinh xã hội tại địa phương. Ảnh: Minh Trung

Tại buổi khảo sát, đoàn công tác Báo và phát thanh, truyền hình Gia Lai cùng đồng chí Nay Quyên - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Uar kiểm tra thực tế các địa điểm dự kiến tổ chức hoạt động trong chương trình Tháng Thanh niên năm 2026 và các hoạt động an sinh xã hội. Đồng thời, hai bên trao đổi, thống nhất một số nội dung liên quan đến công tác chuẩn bị như bố trí địa điểm, huy động lực lượng hỗ trợ và các điều kiện cần thiết nhằm bảo đảm chương trình diễn ra thuận lợi, hiệu quả.

Theo kế hoạch, chuỗi hoạt động an sinh xã hội và chương trình Tháng Thanh niên năm 2026 tại xã Uar sẽ được tổ chức vào ngày 21-3. Dự kiến, chương trình sẽ trao tặng 40 suất quà (mỗi suất trị giá 500.000 đồng) và 50 suất quà (mỗi suất trị giá 300.000 đồng) cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn.

Bên cạnh đó, chương trình sẽ bàn giao công trình thanh niên “Thắp sáng đường quê” với 10 bóng đèn năng lượng mặt trời; tổ chức trồng 200 cây bàng Đài Loan tại nhà sinh hoạt cộng đồng và dọc các tuyến đường trong buôn; tặng 50 mũ bảo hiểm, 40 ba lô cùng bánh kẹo, quần áo cho học sinh. Đồng thời, đoàn cũng phối hợp tuyên truyền Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ cho người dân và đoàn viên, thanh niên địa phương.

Đoàn công tác trao đổi với đoàn viên, thanh niên về công tác chuẩn bị các hoạt động trong chương trình Tháng Thanh niên năm 2026 tại xã Uar. Ảnh: Minh Trung

Thông qua các hoạt động này, Báo và phát thanh, truyền hình Gia Lai tiếp tục phát huy vai trò đồng hành cùng địa phương trong công tác an sinh xã hội, góp phần chăm lo đời sống người dân vùng đồng bào dân tộc thiểu số; đồng thời tăng cường mối quan hệ gắn bó giữa đơn vị với các buôn kết nghĩa.