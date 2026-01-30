Báo và phát thanh, truyền hình Gia Lai kết nghĩa với buôn Ngôl và buôn Choanh, xã Uar

(GLO)- Sáng 30-1, Báo và phát thanh, truyền hình Gia Lai tổ chức kết nghĩa với buôn Ngôl và buôn Choanh, xã Uar. Tham dự chương trình có đồng chí Huỳnh Kiên - Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Tổng Biên tập Báo và phát thanh, truyền hình Gia Lai.

Buôn Ngôl (xã Uar) có 100% dân số là đồng bào Jrai. Ảnh: Viễn Khánh

Buôn Ngôl có 205 hộ, 1.150 khẩu, 100% là đồng bào Jrai. Đến cuối năm 2025, buôn còn 22 hộ nghèo và 42 hộ cận nghèo.

Phát biểu tại lễ kết nghĩa giữa Báo và phát thanh, truyền hình Gia Lai, Công ty Cổ phần thương mại Gia Lai và buôn Ngôl, thay mặt Ban Biên tập Báo và phát thanh, truyền hình Gia Lai, đồng chí Huỳnh Kiên bày tỏ vinh dự và trách nhiệm của cơ quan trong đồng hành cùng cán bộ, nhân dân buôn Ngôl thực hiện các nhiệm vụ chính trị.

Đồng chí Huỳnh Kiên - Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Tổng Biên tập Báo và phát thanh, truyền hình Gia Lai phát biểu tại lễ kết nghĩa. Ảnh: Viễn Khánh

Lễ kết nghĩa là sự kiện mở đầu để Báo và phát thanh, truyền hình Gia Lai đi sâu hơn, kỹ hơn trong nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của bà con để đề xuất với Đảng, Nhà nước. Đồng chí mong muốn bà con sẽ tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, quan tâm hỗ trợ, giúp đỡ nhau trong phát triển kinh tế.

Ông Lê Thanh Tâm - Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần thương mại Gia Lai tin tưởng: Thông qua hoạt động kết nghĩa sẽ giúp đơn vị hiểu thêm về truyền thống văn hóa và tình cảm của bà con. Với tinh thần tương thân, tương ái, cán bộ, người lao động Công ty sẽ đồng hành hỗ trợ bà con về nhiều mặt để vươn lên.

Trao quà cho bà con buôn Ngôl. Ảnh: Viễn Khánh

Thực hiện nội dung giao ước kết nghĩa theo Chỉ thị số 03-CT/TU ngày 7-8-2025 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Gia Lai (về tăng cường hoạt động kết nghĩa giữa các địa phương, đơn vị với các thôn, làng vùng đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh), Báo và phát thanh, truyền hình Gia Lai, Công ty Cổ phần thương mại Gia Lai phối hợp với buôn Ngôl đẩy mạnh công tác tuyên truyền các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước.

Đồng thời, hướng dẫn, hỗ trợ buôn thực hiện tốt các nhiệm vụ chính trị được giao, nhất là chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo bền vững, phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi.

Vận động nhân dân tích cực hưởng ứng, tham gia thực hiện tốt phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa; cuộc vận động “Làm thay đổi nếp nghĩ, cách làm trong đồng bào dân tộc thiểu số để từng bước vươn lên thoát nghèo bền vững”; giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc...

Lãnh đạo Báo và phát thanh, truyền hình Gia Lai và Công ty Cổ phần thương mại Gia Lai ký kết giao ước kết nghĩa với buôn Ngôl. Ảnh: Viễn Khánh

Sau khi thông qua nội dung và ký kết giao ước kết nghĩa, lãnh đạo Báo và phát thanh, truyền hình Gia Lai, Công ty Cổ phần thương mại Gia Lai và đại diện lãnh đạo xã Uar đã tặng quà cho các hộ nghèo; tặng cờ Tổ quốc cho các gia đình và bộ dụng cụ chơi bóng chuyền cho buôn Ngôl.

Sáng cùng ngày, Báo và phát thanh, truyền hình Gia Lai tổ chức kết nghĩa với buôn Choanh, xã Uar. Đây là buôn có điều kiện kinh tế khó khăn; hiện có 306 hộ, trên 1.500 khẩu (100% là người Jrai); có 73 hộ nghèo và cận nghèo.

Đồng chí Huỳnh Kiên trao quà bà con buôn Choanh. Ảnh: Viễn Khánh

Trên cơ sở nội dung giao ước kết nghĩa, thời gian tới, Báo và phát thanh, truyền hình Gia Lai sẽ phối hợp với buôn Choanh nắm rõ tình hình phát triển kinh tế - xã hội, đời sống, tâm tư, nguyện vọng của người dân.

Qua đó, kịp thời phát hiện những khó khăn, vướng mắc của người dân; tham mưu cấp có thẩm quyền lãnh đạo, chỉ đạo giải quyết những vấn đề bức xúc nảy sinh. Hằng năm lựa chọn 1-2 hộ nghèo, khó khăn để hỗ trợ, giúp đỡ.

Đồng chí Huỳnh Kiên (bìa phải) và lãnh đạo xã Uar tặng cờ Tổ quốc cho đại diện buôn Choanh. Ảnh: Viễn Khánh

Dịp này, lãnh đạo Báo và phát thanh, truyền hình Gia Lai cùng đại diện lãnh đạo xã Uar đã tặng quà cho các hộ nghèo, gia đình có công; tặng cờ Tổ quốc cho các gia đình và bộ dụng cụ chơi bóng chuyền cho buôn.

Đoàn công tác của Báo và phát thanh, truyền hình Gia Lai thăm và chúc Tết Đảng ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Uar. Ảnh: Viễn Khánh

Đoàn công tác của Báo và phát thanh, truyền hình Gia Lai do đồng chí Huỳnh Kiên dẫn đầu cũng đã đến thăm, chúc Tết Đảng ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Uar.