Phó Chủ tịch UBND tỉnh Dương Mah Tiệp làm việc với Hội Hữu nghị Nhật - Việt tại TP. Sakai

VÕ HƯỜNG
(GLO)- Sáng 28-1, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai Dương Mah Tiệp đã tiếp và làm việc với ông Kato Hirosuke - Chủ tịch Hội hữu nghị Nhật - Việt tại TP. Sakai (Nhật Bản).

pho-chu-tich-trao-doi-tai-buoi-lam-viec.jpg
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Dương Mah Tiệp (bìa phải) trao đổi tại buổi làm việc. Ảnh: Hoàng Vũ

Thay mặt lãnh đạo tỉnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Dương Mah Tiệp cảm ơn Hội Hữu nghị Nhật - Việt tại TP. Sakai đã luôn quan tâm, đồng hành cùng Gia Lai trong quá trình phát triển.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh khẳng định: Mối quan hệ hợp tác bền chặt giữa Hội Hữu nghị Nhật - Việt tại TP. Sakai với tỉnh Bình Định trước đây (nay là tỉnh Gia Lai) không chỉ mang ý nghĩa thiết thực ở cấp địa phương, mà còn góp phần thúc đẩy mối quan hệ đối tác chiến lược toàn diện giữa Việt Nam và Nhật Bản.

quang-canh-hoi-nghi.jpg
Quang cảnh buổi làm việc. Ảnh: Hoàng Vũ

Phó Chủ tịch UBND tỉnh cho biết: Gia Lai đang tập trung phát triển kinh tế biển, trong đó chú trọng nuôi trồng, khai thác và sử dụng bền vững nguồn lợi thủy sản. Trong quá trình này, tỉnh xác định việc xây dựng mô hình cảng cá thông minh là nhiệm vụ quan trọng, cấp thiết trong giai đoạn hiện nay.

Trên cơ sở biên bản ghi nhớ đã được ký kết, lãnh đạo UBND tỉnh mong muốn các nội dung sớm được cụ thể hóa bằng những chương trình, dự án cụ thể; không chỉ trong lĩnh vực thủy sản mà còn có thể mở rộng sang nhiều lĩnh vực khác.

Dự kiến trong năm 2026, tỉnh Gia Lai sẽ tổ chức đoàn công tác sang Nhật Bản nhằm tăng cường trao đổi, gặp gỡ và triển khai các hoạt động hợp tác trên các lĩnh vực với TP. Sakai và một số địa phương của Nhật Bản.

pho-chu-tich-ubnd-tinh-duong-mah-tiep-lam-viec-voi-hoi-huu-nghi-nhat-viet-tai-tp-sakai.jpg
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Dương Mah Tiệp (thứ 4 từ phải sang) tặng quà lưu niệm cho ông Kato Hirosuke - Chủ tịch Hội hữu nghị Nhật - Việt tại TP. Sakai. Ảnh: Hoàng Vũ

Phát biểu tại buổi làm việc, Chủ tịch Hội Hữu nghị Nhật - Việt tại TP. Sakai đánh giá cao tiềm năng, thế mạnh của tỉnh Gia Lai. Trên cơ sở mối quan hệ hợp tác tốt đẹp được vun đắp trong nhiều năm qua, ông khẳng định sẽ tiếp tục hỗ trợ tỉnh Gia Lai kết nối với các đối tác Nhật Bản.

Bên cạnh đó, ông cũng sẽ hỗ trợ Gia Lai kết nối với các trường đại học, chuyên gia, nhà khoa học Nhật Bản trong việc xây dựng mô hình cảng cá thông minh, góp phần phát triển ngành thủy sản theo hướng hiện đại, hiệu quả và bền vững.

khao-sat-tai-cang-ca-tam-quan.jpg
Ông Kato Hirosuke khảo sát thực tế việc xây dựng mô hình cảng cá thông minh tại cảng cá Tam Quan. Ảnh: Hoàng Vũ

Cũng trong ngày 28-1, ông Kato Hirosuke đã khảo sát thực tế tại cảng cá Tam Quan (phường Hoài Nhơn Bắc) về xây dựng mô hình cảng cá thông minh.

null