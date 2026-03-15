Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Tự Công Hoàng kiểm tra các dự án giao thông trọng điểm

(GLO)- Ngày 14-3, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Tự Công Hoàng đã kiểm tra công tác giải phóng mặt bằng và tình hình thi công các dự án giao thông trọng điểm.

Theo đó, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Tự Công Hoàng kiểm tra tình hình thi công Dự án đường cất hạ cánh số 2 - Cảng Hàng không Phù Cát; Dự án thành phần 1 thuộc Dự án đường bộ cao tốc Quy Nhơn - Pleiku; Dự án đường ven biển đoạn Cát Tiến - Diêm Vân, đoạn quốc lộ 1D đến quốc lộ 19 mới; Dự án đường phía Tây Phù Cát (tuyến từ Khu công nghiệp Hòa Hội đến khu vực Sân bay Phù Cát).

Cùng đi có đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành của tỉnh và các địa phương có liên quan.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Tự Công Hoàng (hàng trước, thứ 2 từ phải sang) kiểm tra Dự án đường ven biển đoạn Cát Tiến - Diêm Vân. Ảnh: Trung Nghĩa

Theo báo cáo của Ban Quản lý dự án các công trình giao thông và dân dụng tỉnh, đối với Dự án đường cất hạ cánh số 2 - Cảng Hàng không Phù Cát, trong phạm vi đất do tỉnh quản lý, đến nay, 11 phương án bồi thường đã được phê duyệt cho 245 hộ và 3 tổ chức với số tiền hơn 85,9 tỷ đồng; trong phạm vi đường cất hạ cánh và dải an toàn bay đã cơ bản hoàn thành công tác bồi thường, đạt 98,3%.

Ban Quản lý dự án các công trình giao thông và dân dụng tỉnh đã bàn giao cho nhà thầu phạm vi mặt bằng chiều dài khoảng 2.948 m/3.048 m đường cất hạ cánh. Đến nay, các nhà thầu đã thi công hạng mục đắp đất nền đường K95 đường cất hạ cánh được 1.200 m trên chiều dài 3.048 m; khối lượng khoảng 2 triệu m3 đất.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Tự Công Hoàng ghi nhận sự nỗ lực của chủ đầu tư và các nhà thầu, đồng thời yêu cầu các đơn vị tranh thủ thời điểm thuận lợi để đẩy nhanh tiến độ thi công theo đúng chỉ đạo của tỉnh; đặc biệt là phải đảm bảo chất lượng công trình trọng điểm quốc gia này.

Đối với Dự án thành phần 1 thuộc Dự án đường bộ cao tốc Quy Nhơn - Pleiku, tổng diện tích đất dự kiến thu hồi khoảng 175,2 ha của 1.498 hộ dân và 8 tổ chức; dự kiến số hộ cần bố trí tái định cư khoảng 378 hộ. Đến nay, Ban Quản lý dự án các công trình giao thông và dân dụng tỉnh đã bàn giao mặt bằng cho nhà thầu thi công trên chiều dài 5,2 km trong tổng chiều dài 22 km, đạt tỷ lệ 23,6%. Ban cũng đã ủy quyền cho các nhà thầu thi công làm thủ tục xin cấp phép khai thác các mỏ đất, mỏ cát theo cơ chế đặc thù để phục vụ dự án.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Tự Công Hoàng cho rằng tiến độ thực hiện dự án còn chậm. Ban Quản lý dự án các công trình giao thông và dân dụng tỉnh phải phối hợp với các địa phương triển khai nhanh công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng.

Đối với Dự án đường ven biển đoạn quốc lộ 1D đến quốc lộ 19 mới, đến nay đã hoàn thành 3/3 cây cầu và 5/7 cống hộp lớn; đang thi công các cấu kiện đúc sẵn; thi công nhà lưu trú, thông tin tín hiệu và đường gom đường sắt; triển khai dỡ tải một số đoạn nền đường đủ điều kiện và thi công nền K98… Kết quả thực hiện đến nay đã đạt 67,8% giá trị hợp đồng.

Đối với Dự án đường ven biển đoạn Cát Tiến - Diêm Vân, các nhà thầu đã hoàn thành 9/9 cây cầu và 45/45 cống hộp lớn trên tuyến.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Tự Công Hoàng đánh giá cao việc chủ đầu tư chú trọng theo dõi, quan trắc lún tại một số vị trí cần thiết để xử lý, đảm bảo chất lượng nền đường trên 2 đoạn tuyến của Dự án đường ven biển. Đồng thời, yêu cầu Ban Quản lý Dự án các công trình giao thông và dân dụng tỉnh kiểm tra chặt chẽ chất lượng thi công từng hạng mục, khi tuyến đường hoàn thành và đưa vào sử dụng sẽ đảm bảo chất lượng kỹ thuật và mỹ thuật cũng như tuổi thọ công trình.

Với Dự án đường phía Tây Phù Cát (tuyến từ Khu công nghiệp Hòa Hội đến khu vực Sân bay Phù Cát), phạm vi ảnh hưởng giải phóng mặt bằng thuộc địa bàn các xã Hòa Hội, xã Phù Cát và phường An Nhơn; có 309 hộ dân và 3 tổ chức bị ảnh hưởng với diện tích đất bị thu hồi khoảng 22,5 ha.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Tự Công Hoàng cho rằng tiến độ bồi thường, giải phóng mặt bằng chưa đạt yêu cầu. Lãnh đạo các địa phương và chủ đầu tư phải nâng cao tinh thần trách nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ nhằm đảm bảo tiến độ chung.