Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Tự Công Hoàng kiểm tra các dự án giao thông trọng điểm

(GLO)- Ngày 14-3, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Tự Công Hoàng đã kiểm tra công tác giải phóng mặt bằng và tình hình thi công các dự án giao thông trọng điểm.

Theo đó, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Tự Công Hoàng kiểm tra tình hình thi công Dự án đường cất hạ cánh số 2 - Cảng Hàng không Phù Cát; Dự án thành phần 1 thuộc Dự án đường bộ cao tốc Quy Nhơn - Pleiku; Dự án đường ven biển đoạn Cát Tiến - Diêm Vân, đoạn quốc lộ 1D đến quốc lộ 19 mới; Dự án đường phía Tây Phù Cát (tuyến từ Khu công nghiệp Hòa Hội đến khu vực Sân bay Phù Cát).

Cùng đi có đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành của tỉnh và các địa phương có liên quan.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Tự Công Hoàng (hàng trước, thứ 2 từ phải sang) kiểm tra Dự án đường ven biển đoạn Cát Tiến - Diêm Vân. Ảnh: Trung Nghĩa

Theo báo cáo của Ban Quản lý dự án các công trình giao thông và dân dụng tỉnh, đối với Dự án đường cất hạ cánh số 2 - Cảng Hàng không Phù Cát, trong phạm vi đất do tỉnh quản lý, đến nay, 11 phương án bồi thường đã được phê duyệt cho 245 hộ và 3 tổ chức với số tiền hơn 85,9 tỷ đồng; trong phạm vi đường cất hạ cánh và dải an toàn bay đã cơ bản hoàn thành công tác bồi thường, đạt 98,3%.

Ban Quản lý dự án các công trình giao thông và dân dụng tỉnh đã bàn giao cho nhà thầu phạm vi mặt bằng chiều dài khoảng 2.948 m/3.048 m đường cất hạ cánh. Đến nay, các nhà thầu đã thi công hạng mục đắp đất nền đường K95 đường cất hạ cánh được 1.200 m trên chiều dài 3.048 m; khối lượng khoảng 2 triệu m3 đất.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Tự Công Hoàng ghi nhận sự nỗ lực của chủ đầu tư và các nhà thầu, đồng thời yêu cầu các đơn vị tranh thủ thời điểm thuận lợi để đẩy nhanh tiến độ thi công theo đúng chỉ đạo của tỉnh; đặc biệt là phải đảm bảo chất lượng công trình trọng điểm quốc gia này.

Đối với Dự án thành phần 1 thuộc Dự án đường bộ cao tốc Quy Nhơn - Pleiku, tổng diện tích đất dự kiến thu hồi khoảng 175,2 ha của 1.498 hộ dân và 8 tổ chức; dự kiến số hộ cần bố trí tái định cư khoảng 378 hộ. Đến nay, Ban Quản lý dự án các công trình giao thông và dân dụng tỉnh đã bàn giao mặt bằng cho nhà thầu thi công trên chiều dài 5,2 km trong tổng chiều dài 22 km, đạt tỷ lệ 23,6%. Ban cũng đã ủy quyền cho các nhà thầu thi công làm thủ tục xin cấp phép khai thác các mỏ đất, mỏ cát theo cơ chế đặc thù để phục vụ dự án.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Tự Công Hoàng cho rằng tiến độ thực hiện dự án còn chậm. Ban Quản lý dự án các công trình giao thông và dân dụng tỉnh phải phối hợp với các địa phương triển khai nhanh công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng.

Đối với Dự án đường ven biển đoạn quốc lộ 1D đến quốc lộ 19 mới, đến nay đã hoàn thành 3/3 cây cầu và 5/7 cống hộp lớn; đang thi công các cấu kiện đúc sẵn; thi công nhà lưu trú, thông tin tín hiệu và đường gom đường sắt; triển khai dỡ tải một số đoạn nền đường đủ điều kiện và thi công nền K98… Kết quả thực hiện đến nay đã đạt 67,8% giá trị hợp đồng.

Đối với Dự án đường ven biển đoạn Cát Tiến - Diêm Vân, các nhà thầu đã hoàn thành 9/9 cây cầu và 45/45 cống hộp lớn trên tuyến.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Tự Công Hoàng đánh giá cao việc chủ đầu tư chú trọng theo dõi, quan trắc lún tại một số vị trí cần thiết để xử lý, đảm bảo chất lượng nền đường trên 2 đoạn tuyến của Dự án đường ven biển. Đồng thời, yêu cầu Ban Quản lý Dự án các công trình giao thông và dân dụng tỉnh kiểm tra chặt chẽ chất lượng thi công từng hạng mục, khi tuyến đường hoàn thành và đưa vào sử dụng sẽ đảm bảo chất lượng kỹ thuật và mỹ thuật cũng như tuổi thọ công trình.

Với Dự án đường phía Tây Phù Cát (tuyến từ Khu công nghiệp Hòa Hội đến khu vực Sân bay Phù Cát), phạm vi ảnh hưởng giải phóng mặt bằng thuộc địa bàn các xã Hòa Hội, xã Phù Cát và phường An Nhơn; có 309 hộ dân và 3 tổ chức bị ảnh hưởng với diện tích đất bị thu hồi khoảng 22,5 ha.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Tự Công Hoàng cho rằng tiến độ bồi thường, giải phóng mặt bằng chưa đạt yêu cầu. Lãnh đạo các địa phương và chủ đầu tư phải nâng cao tinh thần trách nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ nhằm đảm bảo tiến độ chung.

Có thể bạn quan tâm

Bí thư Tỉnh ủy Thái Đại Ngọc thăm trang trại chăn nuôi công nghệ cao và kiểm tra quy hoạch khu di tích Tây Sơn Thượng Đạo

Bí thư Tỉnh ủy Thái Đại Ngọc thăm trang trại chăn nuôi công nghệ cao và kiểm tra quy hoạch khu di tích Tây Sơn Thượng Đạo

(GLO)- Sáng 11-3, đồng chí Thái Đại Ngọc - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy dẫn đầu đoàn công tác của tỉnh đã đến thăm và làm việc với Công ty cổ phần Phát triển Nông nghiệp công nghệ cao DHN Gia Lai (xã Ia Le) và Công ty TNHH Chăn nuôi Phú Lộc Phát (xã Ia Sao).

Bí thư Tỉnh ủy Thái Đại Ngọc kiểm tra công tác quản lý Cửa khẩu quốc tế Lệ Thanh

(GLO)- Chiều 10-3, đoàn công tác do đồng chí Thái Đại Ngọc - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Gia Lai làm trưởng đoàn đã kiểm tra công tác quản lý tại Cửa khẩu quốc tế Lệ Thanh và làm việc với cán bộ, chiến sĩ Đồn biên phòng Cửa khẩu quốc tế Lệ Thanh.

Chuẩn bị tốt các điều kiện để tổ chức bầu cử thành công

(GLO)- Kiểm tra công tác bầu cử ĐBQH khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 tại các xã An Vinh và An Lão vào sáng 10-3, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Gia Lai Trương Văn Đạt đề nghị 2 địa phương đảm bảo các điều kiện để tổ chức bầu cử thành công.

Phụ nữ Ia Nan chung tay bảo vệ đường biên, cột mốc

(GLO)- Thông qua Câu lạc bộ “Phụ nữ tự quản đường biên, cột mốc, dấu hiệu đường biên giới”, phụ nữ xã Ia Nan tích cực tuyên truyền pháp luật, tham gia tuần tra bảo vệ biên giới. Từ những việc làm bền bỉ, chị em góp phần cùng lực lượng Biên phòng giữ vững chủ quyền, bình yên nơi phên giậu Tổ quốc.

Niềm tin và kỳ vọng của cử tri là trách nhiệm của người ứng cử

(GLO)- Ngày 8-3, tại hội nghị tiếp xúc cử tri phường Quy Nhơn, ông Phạm Anh Tuấn - Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai cùng các ứng cử viên đại biểu HĐND tỉnh tại đơn vị bầu cử số 1 đã khẳng định: Niềm tin và kỳ vọng của cử tri là trách nhiệm của người ứng cử.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh kiểm tra công tác bầu cử tại phường An Nhơn Đông và An Nhơn Bắc.

(GLO)- Ngày 5-3, đồng chí Nguyễn Tuấn Thanh - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh, Ủy viên Ủy ban bầu cử tỉnh đã đến kiểm tra công tác chuẩn bị bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031 tại phường An Nhơn Đông và An Nhơn Bắc.

Gần 5.700 thanh niên Gia Lai hăng hái lên đường nhập ngũ

(GLO)- Sáng 4-3, trong không khí rộn ràng đầu xuân, gần 5.700 thanh niên ưu tú tỉnh Gia Lai đồng loạt lên đường nhập ngũ tại 14 điểm giao, nhận quân. Với khí thế phấn khởi, tuổi trẻ Gia Lai quyết tâm viết tiếp truyền thống quê hương, hoàn thành tốt nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc.

Giao 7 chỉ tiêu liên quan đến Bộ chỉ số phục vụ người dân, doanh nghiệp.

(GLO)- 7 chỉ tiêu liên quan đến “Bộ chỉ số phục vụ người dân, doanh nghiệp trong thực hiện thủ tục hành chính, dịch vụ công trực tuyến” (được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 766/QĐ-TTg ngày 23-6-2022) vừa được UBND tỉnh giao cho các cơ quan, đơn vị, địa phương trong năm 2026.

Thủ tướng Chính phủ kiểm tra Dự án cao tốc Quảng Ngãi - Hoài Nhơn và đường cất hạ cánh số 2 sân bay Phù Cát.

(GLO)- Sáng 1-3, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính cùng lãnh đạo các bộ, ngành Trung ương đã đến kiểm tra Dự án cao tốc Quảng Ngãi - Hoài Nhơn cùng Dự án đầu tư xây dựng đường cất hạ cánh số 2 và các công trình đồng bộ tại khu bay Cảng hàng không Phù Cát.

