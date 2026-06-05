Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Tự Công Hoàng kiểm tra tiến độ thi công dự án thành phần 3 cao tốc Quy Nhơn - Pleiku

(GLO)- Chiều 5-6, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai Nguyễn Tự Công Hoàng đã đi kiểm tra hiện trường công tác giải phóng mặt bằng (GPMB) và tình hình triển khai thi công dự án thành phần 3 thuộc Dự án đầu tư xây dựng đường bộ cao tốc Quy Nhơn - Pleiku.

Cùng tham gia đoàn công tác có đại diện lãnh đạo các sở: Xây dựng, Tài chính, Nông nghiệp và Môi trường; Ban Quản lý các dự án đầu tư xây dựng tỉnh cùng lãnh đạo các địa phương có dự án đi qua.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Tự Công Hoàng kiểm tra việc triển khai khu tái định cư tại xã Ia Băng. Ảnh: Hà Duy

Theo báo cáo của Ban Quản lý các dự án đầu tư xây dựng tỉnh, công tác bồi thường, GPMB đang được các địa phương khẩn trương triển khai. Trong đó, đoạn qua xã KDang dài 6,95 km đã hoàn thành phê duyệt phương án bồi thường đạt 100% chiều dài tuyến, với diện tích 60 ha, tổng kinh phí hơn 361 tỷ đồng; mặt bằng đã bàn giao đạt 86,3% và phấn đấu hoàn thành trước ngày 15-6.

Đối với đoạn qua xã Đak Đoa dài 4,89 km, địa phương đã phê duyệt phương án bồi thường đạt 92%, với diện tích hơn 55,5 ha, tổng kinh phí gần 426 tỷ đồng; mặt bằng bàn giao đạt 82%.

Đoạn qua xã Mang Yang có dài 10,04 km, đã phê duyệt 9 đợt bồi thường với tổng diện tích hơn 74 ha, kinh phí trên 305 tỷ đồng, đạt gần 90% chiều dài tuyến.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Tự Công Hoàng kiểm tra địa điểm có cao tốc Quy Nhơn - Pleiku đi qua tại xã Ia Băng. Ảnh: Hà Duy

Riêng đoạn tuyến qua xã Ia Băng dài 10,16 km, địa phương đã phê duyệt 61 phương án bồi thường với tổng diện tích thu hồi 71,8 ha, kinh phí bồi thường hơn 315,7 tỷ đồng (tương ứng khoảng 8,8 km chiều dài tuyến, đạt 86,6%). Mặt bằng đã được bàn giao cho đơn vị thi công 8,2 km, đạt 80,7% chiều dài tuyến.

Về thi công, gói thầu XL01 từ Km90+000 đến Km105+000 có giá trị hợp đồng gần 2.967 tỷ đồng do Liên danh Dacinco - 510 - Thiên Hoàng - Trường Long - New Sun thực hiện. Đến nay, giá trị thực hiện ước đạt 34 tỷ đồng.

Đối với gói thầu XL02 từ Km105+000 đến Km125+000 có giá trị hợp đồng hơn 3.427 tỷ đồng do Liên danh Lizen - 471 - Trí Nam thi công, giá trị thực hiện đến nay ước đạt 218,1 tỷ đồng.

Sau khi kiểm tra thực tế và nghe báo cáo của các đơn vị liên quan, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Tự Công Hoàng biểu dương nỗ lực của các địa phương, chủ đầu tư và nhà thầu trong công tác GPMB cũng như triển khai thi công dự án.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các địa phương tiếp tục tập trung cao độ cho công tác bồi thường, hỗ trợ và tái định cư; đẩy nhanh tiến độ chi trả và bàn giao mặt bằng cho nhà thầu. Việc xác định giá đất phải bám sát giá thị trường, bảo đảm quyền lợi chính đáng của người dân.

Trường hợp tuyến cao tốc đi qua khu dân cư, Ban Quản lý các dự án đầu tư xây dựng tỉnh phải nghiên cứu, bổ sung các tuyến đường dân sinh phù hợp nhằm bảo đảm nhu cầu đi lại của người dân.

Thi công các hạng mục cầu Ia Băng 2 (dự án thành phần 3 cao tốc Quy Nhơn - Pleiku). Ảnh: Hà Duy

Các đơn vị thi công phải chủ động tổ chức thi công khoa học nhằm đẩy nhanh tiến độ dự án; phải đặt chất lượng công trình lên hàng đầu, kiểm soát chặt chẽ từng công đoạn thi công, tuyệt đối không đánh đổi chất lượng lấy tiến độ.