​Không còn khái niệm ngày hay đêm, hàng trăm kỹ sư, công nhân cùng hàng loạt máy móc, thiết bị đang chạy đua với thời gian để đẩy nhanh tiến độ thi công tuyến cao tốc được kỳ vọng mở ra “trục động lực” mới cho Gia Lai và khu vực Bắc Tây Nguyên.

Dọc tuyến từ Km105+000 đến Km125+000 (gói thầu XL02 - đoạn từ xã Ia Băng đến phường Hội Phú), nhiều mũi thi công được đồng loạt triển khai. Ánh đèn từ các trạm trộn bê tông, bãi đúc dầm, khu vực khoan cọc nhồi trải dài giữa núi rừng như một “thành phố không ngủ”.

Khoảng 21 giờ, tại khu vực thi công cầu Ia Băng 1, không khí làm việc vẫn khẩn trương. Những công nhân mặc áo phản quang liên tục điều phối thiết bị, kiểm tra cốt thép, vận hành máy khoan cọc nhồi. Mồ hôi lấm tấm trên gương mặt sạm nắng nhưng ai nấy đều tập trung cao độ.

Theo ông Trương Lương Phương - Giám đốc Ban Điều hành dự án Công ty Cổ phần Lizen, đơn vị thi công dự án thành phần 3 - cho biết: Nhiều hạng mục trọng điểm đang được tập trung thi công như nền đường, cầu, cống thoát nước, đường công vụ, bãi đúc dầm… Trong đó, các vị trí cầu lớn được ưu tiên nhân lực và thiết bị thi công.

Dưới ánh sáng trắng xanh của hệ thống đèn công trường, những cánh tay máy liên tục vươn lên rồi hạ xuống như những “gã khổng lồ” đang miệt mài bạt đồi, đào móng. Từng đoàn xe nối nhau đổ đất, lu lèn nền đường trong tiếng còi điều phối dồn dập. Các tổ máy khoan nhồi vẫn hoạt động không ngơi nghỉ để thi công cầu Ia Băng 2, nền đường km123...

Theo Ban Quản lý các dự án đầu tư xây dựng tỉnh, dự án thành phần 3 thuộc Dự án cao tốc Quy Nhơn - Pleiku dài gần 35 km đi qua 6 xã, phường của tỉnh Gia Lai có tổng mức đầu tư hơn 9.169 tỷ đồng, quy mô 4 làn xe hoàn chỉnh.

​Riêng gói thầu XL02 có giá trị hơn 3.427 tỷ đồng. Đơn vị thi công đang tăng tốc đào đắp nền đường, thi công cống hộp, khoan cọc nhồi cầu Ia Băng 1, Ia Băng 2, cầu Blo 1 và cầu Châm Bôm.

Theo Ban Quản lý các dự án đầu tư xây dựng tỉnh, giá nhiên liệu và vật liệu xây dựng thời gian qua biến động mạnh, trong khi nguồn vốn năm 2026 chưa được Trung ương bố trí kịp thời đã gây không ít khó khăn cho các nhà thầu trong việc xoay vòng dòng tiền thi công.

Dẫu vậy, trên công trường cao tốc Quy Nhơn-Pleiku dự án thành phần 3, khí thế thi công vẫn không hề giảm nhiệt. Ánh đèn công trường vẫn sáng xuyên đêm giữa đại ngàn Tây Nguyên như minh chứng cho quyết tâm đưa tuyến đường chiến lược này về đích đúng kế hoạch.

Khi tuyến cao tốc hoàn thành, khoảng cách từ phường Pleiku đến phường Quy Nhơn sẽ được rút ngắn đáng kể, mở ra dư địa phát triển mới cho logistics, thương mại, du lịch và thu hút đầu tư.

Không chỉ là tuyến giao thông kết nối liên vùng, cao tốc Quy Nhơn-Pleiku còn được kỳ vọng trở thành “đòn bẩy” thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội cho toàn khu vực Bắc Tây Nguyên trong nhiều thập niên tới.​

