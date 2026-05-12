Đoàn công tác Ủy ban Kinh tế và Tài chính của Quốc hội khảo sát tiến độ thi công cao tốc Quy Nhơn - Pleiku

(GLO)- Chiều 12-5, Đoàn công tác Ủy ban Kinh tế và Tài chính của Quốc hội do Phó Chủ nhiệm Nguyễn Hữu Toàn làm Trưởng đoàn đã đi khảo sát tiến độ thi công Dự án đường bộ cao tốc Quy Nhơn - Pleiku.

Cùng đi với đoàn về phía lãnh đạo tỉnh Gia Lai có Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hữu Quế; Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Lý Tiết Hạnh; cùng đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành liên quan.

Đoàn công tác Ủy ban Kinh tế và Tài chính của Quốc hội nghe báo cáo tiến độ thi công Dự án đường bộ cao tốc Quy Nhơn - Pleiku. Ảnh: N.H

Theo đó, đoàn đã đi khảo thực tế tiến độ thi công Dự án đường bộ cao tốc Quy Nhơn - Pleiku tại nút đầu tuyến cao tốc, địa điểm tại phường An Nhơn Bắc.

Báo cáo của Ban Quản lý dự án các công trình giao thông và dân dụng tỉnh (đơn vị chủ đầu tư dự án) cho biết, dự án đầu tư xây dựng đường bộ cao tốc Quy Nhơn - Pleiku có tổng vốn đầu tư hơn 43.700 tỷ đồng, từ nguồn ngân sách Nhà nước.

Chiều dài toàn tuyến là 125 km, quy mô 4 làn xe, nền đường rộng 24,75 m. Thời gian thi công từ năm 2025 đến 2029.

Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế và Tài chính của Quốc hội Nguyễn Hữu Toàn (bên phải, hàng đầu) nghe đơn vị chủ đầu tư báo cáo tiến độ thi công Dự án đường bộ cao tốc Quy Nhơn -Pleiku. Ảnh: N.H

Dự án được chia thành 3 dự án thành phần. Trong đó, dự án thành phần 1 và dự án thành phần 3 đã hoàn thành công tác lập thủ tục đầu tư xây dựng và tổ chức khởi công vào cuối năm 2025; hiện đang triển khai thi công các hạng mục.

Còn dự án thành phần 2 đang tập trung hoàn tất các hồ sơ, thủ tục liên quan để khởi công vào đầu tháng 7-2026.

Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế và Tài chính của Quốc hội Nguyễn Hữu Toàn (bìa phải) và Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hữu Quế (bìa trái) tặng quà cho các đơn vị thi công dự án. Ảnh: N.H

Thời gian qua, tỉnh Gia Lai đã tập trung đẩy nhanh tiến độ đền bù, giải phóng mặt bằng để bàn giao mặt bằng sạch cho đơn vị thi công. Hiện nay, tận dụng điều kiện thời tiết nắng ráo thuận lợi, các nhà thầu đang khẩn trương tập trung máy móc, thiết bị, nhân lực, bố trí nhiều mũi thi công nền đường, công trình thoát nước... nhằm đẩy nhanh tiến độ thi công.

Tuy nhiên, thời gian qua có một số yếu tố ảnh hưởng đến tiến độ thi công dự án như giá nhiên vật liệu biến động bất thường. Bên cạnh đó, Trung ương chưa bố trí kế hoạch vốn năm 2026 cho dự án, trong khi vốn đối ứng ngân sách địa phương đã giải ngân hết, dẫn tới công tác tạm ứng, thanh toán cho nhà thầu chưa được kịp thời. Vì thế, nhà thầu khó xoay vòng nguồn vốn trong quá trình triển khai.

Phương tiện cơ giới thi công điểm đầu tuyến cao tốc Quy Nhơn - Pleiku địa điểm tại phường An Nhơn Bắc. Ảnh: N.H

Qua khảo sát, đoàn công tác đã ghi nhận các ý kiến đề xuất, kiến nghị của chủ đầu tư và lãnh đạo tỉnh.

Theo kế hoạch, vào sáng 13-5, Đoàn công tác Ủy ban Kinh tế và Tài chính của Quốc hội sẽ làm việc với UBND tỉnh về khảo sát việc triển khai thực hiện nghị quyết, kết luận của Đảng cũng như các nghị quyết của Quốc hội về thực hiện mục tiêu phấn đấu tăng trưởng 2 con số và các dự án quan trọng quốc gia trong lĩnh vực giao thông trên địa bàn tỉnh.