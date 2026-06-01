Gia Lai luôn đồng hành, tạo điều kiện thuận lợi để ICISE phát triển bền vững

(GLO)- Chiều 1-6, đồng chí Phạm Anh Tuấn - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai làm việc với Trung tâm Quốc tế Khoa học và Giáo dục liên ngành (ICISE).

Buổi làm việc nhằm rà soát tiến độ triển khai các hoạt động khoa học - đào tạo trong năm 2026 và định hướng một số chương trình hợp tác trọng điểm trong thời gian tới của ICISE.

Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn phát biểu tại buổi làm việc. Ảnh: Nhật Trường

Tại buổi làm việc, đại diện ICISE đã báo cáo tổng thể về tình hình tổ chức các hội nghị, hội thảo khoa học và các lớp học chuyên đề trong nước và quốc tế.

Theo đó, năm 2026, ICISE tiếp tục duy trì và mở rộng chuỗi hoạt động học thuật chất lượng cao, thu hút đông đảo các nhà khoa học, chuyên gia uy tín trên thế giới tham gia; qua đó góp phần nâng cao vị thế khoa học của Việt Nam nói chung và khu vực miền Trung - Tây Nguyên nói riêng.

Đáng chú ý, ICISE đã và đang triển khai thành lập 4 nhóm nghiên cứu trọng điểm, gồm: Vật lý Neutrino, Vật lý lượng tử, Vật lý thiên văn và Vật lý sinh học.

Đây là những lĩnh vực nghiên cứu mũi nhọn, có ý nghĩa quan trọng trong việc thúc đẩy khoa học cơ bản; đồng thời mở ra nhiều hướng ứng dụng trong công nghệ, y sinh và môi trường.

Việc hình thành các nhóm nghiên cứu này được kỳ vọng sẽ tạo nền tảng thu hút nguồn nhân lực chất lượng cao, tăng cường hợp tác quốc tế và nâng cao năng lực nghiên cứu trong nước.

Quang cảnh buổi làm việc. Ảnh: Nhật Trường

Cũng tại buổi làm việc, đại diện ICISE đã trình bày kế hoạch tổ chức 2 sự kiện khoa học quốc tế đặc biệt trong tháng 10-2026. Cụ thể, hội nghị khoa học quốc tế liên ngành “Khoa học và công nghệ để phát triển” dự kiến diễn ra từ ngày 7 đến ngày 9-10-2026, quy tụ các nhà khoa học hàng đầu trong nhiều lĩnh vực nhằm thảo luận, chia sẻ các giải pháp thúc đẩy phát triển bền vững dựa trên nền tảng khoa học - công nghệ.

Tiếp đó, từ ngày 10 đến 12-10-2026 sẽ diễn ra hội nghị “Đối thoại Quy Nhơn về Khí hậu và Chuyển đổi”, tập trung vào các vấn đề cấp bách như biến đổi khí hậu, chuyển đổi năng lượng và phát triển kinh tế xanh.

Sự kiện này được kỳ vọng sẽ trở thành diễn đàn đối thoại quốc tế quan trọng, kết nối các nhà hoạch định chính sách, nhà khoa học và doanh nghiệp trong việc tìm kiếm các giải pháp ứng phó hiệu quả với thách thức toàn cầu.

Ngoài ra, đại diện ICISE cũng báo cáo về công tác chuẩn bị xây dựng đề án cho 2 dự án khoa học quan trọng gồm: Trạm quan trắc biển và hải dương học, Trạm thu nhận và xử lý tín hiệu vệ tinh BIOMASS đặt tại Quy Nhơn.

Các dự án này nhận được sự hỗ trợ từ các đối tác Pháp, hứa hẹn đóng góp thiết thực cho công tác nghiên cứu biển, theo dõi tài nguyên rừng và ứng phó với biến đổi khí hậu.

Phát biểu kết luận buổi làm việc, Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn nhấn mạnh sự cần thiết phải đưa vào hoạt động các nhóm nghiên cứu trọng điểm gồm: Vật lý Neutrino, Vật lý lượng tử, Vật lý thiên văn và Vật lý sinh học. Đây được xác định là các hướng nghiên cứu cơ bản có ý nghĩa lâu dài, góp phần nâng cao vị thế khoa học của khu vực.

Tỉnh thống nhất hỗ trợ ngân sách tối thiểu 100.000 USD/năm cho mỗi nhóm. Trường hợp các nhóm có đề xuất nghiên cứu chuyên sâu, đề tài lớn, tỉnh sẽ xem xét bổ sung kinh phí phù hợp.

Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu ICISE khẩn trương hoàn thiện đề xuất đầu tư cơ sở vật chất phục vụ hoạt động của các nhóm nghiên cứu, với kinh phí dự kiến khoảng 15-20 tỷ đồng. Đây là điều kiện nền tảng để thu hút các nhà khoa học, triển khai nghiên cứu hiệu quả.

Tỉnh sẽ nghiên cứu cơ chế hỗ trợ từ nguồn khoa học công nghệ để sớm triển khai, phấn đấu khởi công trong quý IV/2026. Sau khi hoàn thiện hạ tầng, tỉnh cũng sẽ xem xét hỗ trợ trang thiết bị, phòng thí nghiệm phục vụ nghiên cứu.

Đối với các dự án hợp tác quốc tế, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu đẩy nhanh tiến độ xây dựng đề án Trạm quan trắc môi trường biển và hải dương học, cũng như Trạm thu nhận, xử lý tín hiệu vệ tinh BIOMASS. Đây là các dự án có ý nghĩa quan trọng, dự kiến triển khai với sự hỗ trợ của các đối tác Pháp.

Tỉnh đặt mục tiêu hoàn thiện hồ sơ, xin ý kiến các bộ, ngành Trung ương để có thể tiến tới ký kết hợp tác trong dịp lãnh đạo cấp cao Việt Nam thăm Pháp vào tháng 10-2026.

Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn (ngoài cùng bên trái) trao đổi trực tuyến với GS. Trần Thanh Vân tại buổi làm việc. Ảnh: Nhật Trường

Về các hoạt động khoa học quốc tế, tỉnh thống nhất chủ trương tổ chức hội nghị “Đối thoại Quy Nhơn về Khí hậu và Chuyển đổi” với kinh phí khoảng 70.000 euro, trong đó một phần từ nguồn vận động tài trợ quốc tế, phần còn lại tỉnh sẽ xem xét bố trí.

Lãnh đạo tỉnh yêu cầu ICISE khẩn trương xây dựng kế hoạch, hoàn thiện đề cương, sớm xin ý kiến Bộ Ngoại giao và các cơ quan liên quan để đảm bảo tiến độ.

Ngoài ra, hội nghị khoa học quốc tế liên ngành “Khoa học và Công nghệ để phát triển” cũng sẽ được tổ chức ngay trước đó, góp phần tạo chuỗi sự kiện khoa học quy mô lớn tại Quy Nhơn.

Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn khẳng định: Tỉnh luôn đồng hành, tạo điều kiện thuận lợi về cơ chế, tài chính để ICISE phát triển bền vững. Đồng thời, đề nghị Trung tâm chủ động kiện toàn bộ máy, bổ sung nhân sự quản lý, tăng cường phối hợp với các sở, ngành nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động.