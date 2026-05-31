Người dùng lo ngại ứng dụng nhắn tin ngày càng kém an toàn

(GLO)- Sự tiện lợi của các ứng dụng nhắn tin đang đi kèm với những lo ngại ngày càng lớn về bảo mật và quyền riêng tư của người dùng. Nhiều nền tảng nhắn tin hiện nay đang bị đặt dấu hỏi về khả năng bảo vệ dữ liệu cá nhân trong bối cảnh tội phạm mạng và lừa đảo công nghệ cao gia tăng mạnh.

Tin nhắn được mã hóa khi tới máy chủ và chỉ có thể giải mã ở máy người nhận. Ảnh minh họa: RealVNC

Đầu tháng 5, Meta loại bỏ mã hóa đầu cuối (E2EE) cho tin nhắn riêng tư trên ứng dụng Instagram, với lý do “tỷ lệ người kích hoạt quá thấp”. Mã hóa đầu cuối được Instagram bắt đầu áp dụng năm 2021 dưới dạng tùy chọn và người dùng phải vào sâu trong mục cài đặt mới có thể bật. Trước đó vào tháng 3, người phát ngôn của TikTok tại Mỹ xác nhận không có kế hoạch áp dụng E2EE cho công cụ nhắn tin trực tiếp.

Một trong những nguyên nhân khiến vấn đề này trở nên đáng lo ngại là ứng dụng nhắn tin không còn đơn thuần phục vụ liên lạc. Người dùng hiện lưu trữ trên đó rất nhiều dữ liệu quan trọng như ảnh cá nhân, giấy tờ tùy thân, tài liệu công việc, thông tin ngân hàng và các cuộc trao đổi riêng tư.

Khi các dữ liệu này bị rò rỉ, kẻ xấu có thể lợi dụng để thực hiện các chiêu trò lừa đảo, giả mạo danh tính hay tấn công mạng tinh vi.

Một số ứng dụng nhắn tin phổ biến. Ảnh: Tuấn Hưng/VnE

Tại Việt Nam, câu chuyện bảo mật dữ liệu trên ứng dụng nhắn tin cũng trở thành chủ đề nóng khi nhiều người dùng phản ứng trước các điều khoản thu thập và xử lý dữ liệu mới từ một số nền tảng.

Các chuyên gia an ninh mạng cảnh báo rằng chỉ cần một đoạn tin nhắn hay một hình ảnh riêng tư bị lộ, người dùng có thể trở thành mục tiêu của các hình thức phishing, deepfake hoặc lừa đảo tài chính.

Luật Bảo vệ dữ liệu cá nhân có hiệu lực từ năm 2026 quy định các nền tảng mạng xã hội và dịch vụ trực tuyến không được tự ý nghe lén, đọc tin nhắn hay yêu cầu cung cấp hình ảnh giấy tờ tùy thân trái quy định. Đồng thời, việc xác thực thuê bao bằng ứng dụng VNeID cũng được triển khai nhằm hạn chế SIM rác và các hành vi lừa đảo công nghệ cao.

Trong thời đại số, bảo vệ dữ liệu cá nhân không còn là lựa chọn mà đã trở thành yêu cầu bắt buộc đối với mỗi người dùng internet.