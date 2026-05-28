Khối 3 cơ quan thuộc Quân đoàn 34 tọa đàm về chuyển đổi số

(GLO)- Chiều 28-3, khối 3 cơ quan Quân đoàn 34 tổ chức tọa đàm với chủ đề “Chuyển đổi số - Từ nhận thức đến hành động” nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm và thúc đẩy ứng dụng công nghệ số trong thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng.

Phát biểu khai mạc, Thiếu tướng Dương Văn Quang - Phó Tư lệnh Quân đoàn 34 - nhấn mạnh: Trong bối cảnh cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư phát triển mạnh mẽ, chuyển đổi số đang trở thành xu thế tất yếu, tác động trực tiếp đến mọi lĩnh vực của đời sống xã hội, quốc phòng và quân sự.

Quang cảnh buổi tọa đàm. Ảnh: Trần Thúy

Đối với quân đội nói chung và Quân đoàn 34 nói riêng, chuyển đổi số không chỉ là yêu cầu về hiện đại hóa quản lý, điều hành mà còn là giải pháp quan trọng nâng cao chất lượng thực hiện nhiệm vụ trong tình hình mới.

Thời gian qua, công tác chuyển đổi số tại Quân đoàn 34 đạt được nhiều kết quả ấn tượng. Mạng truyền số liệu quân sự được kết nối đến 100% đầu mối đơn vị cấp 2, cấp 3 và gần 90% đầu mối cấp 4; tỷ lệ máy tính quân sự kết nối mạng đạt khoảng 80%.

Các phần mềm và nền tảng dùng chung của Bộ Quốc phòng như: hệ thống quản lý văn bản và điều hành, hệ thống thông tin chỉ đạo điều hành, thư điện tử quân sự, nền tảng "Bình dân học vụ số"… được triển khai đồng bộ, phát huy hiệu quả thiết thực.

100% đơn vị cấp 2 và cấp 3 xử lý văn bản điện tử có ký số toàn trình trên môi trường mạng quân sự. Công tác bảo đảm an toàn thông tin, an ninh mạng được duy trì nghiêm túc, chặt chẽ.

Các đại biểu tham dự buổi tọa đàm. Ảnh: Trần Thúy

Các hệ thống giám sát, phòng - chống mã độc được khai thác hiệu quả. 100% hệ thống công nghệ thông tin trong Quân đoàn đã được phê duyệt cấp độ an toàn thông tin theo quy định.

Tại tọa đàm, các đại biểu đã tập trung trao đổi về vai trò của chuyển đổi số trong xây dựng quân đội hiện đại; chia sẻ những mô hình hay, cách làm sáng tạo trong ứng dụng công nghệ số tại cơ quan, đơn vị; đồng thời, đề xuất nhiều giải pháp nâng cao kỹ năng số, bảo đảm an toàn thông tin và an ninh mạng.