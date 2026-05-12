Hội nghị "Gặp gỡ Blois" lần thứ 37 năm 2026:

Tiếp nối di sản khoa học quốc tế của Giáo sư Trần Thanh Vân

TRỌNG LỢI
(GLO)- Ngày 11-5, Hội nghị khoa học quốc tế “Gặp gỡ Blois” lần thứ 37 năm 2026 chính thức khai mạc tại TP. Blois (Pháp) với chủ đề “Vật lý hạt và Vũ trụ học”.

Đây là một trong những diễn đàn khoa học uy tín hàng đầu thế giới trong lĩnh vực Vật lý hiện đại, được tổ chức thường niên từ năm 1989 do GS. Trần Thanh Vân - Chủ tịch Hội Khoa học Gặp gỡ Việt Nam, Giám đốc Trung tâm Quốc tế Khoa học và Giáo dục liên ngành (ICISE), có trụ sở tại phường Quy Nhơn Nam, tỉnh Gia Lai sáng lập.

"Gặp gỡ Blois" là một trong những nền tảng khoa học quan trọng do GS. Trần Thanh Vân (thứ 3 từ phải sang) xây dựng, góp phần hình thành mạng lưới kết nối khoa học quốc tế rộng lớn. Ảnh: ICISE

Trong hơn 3 thập kỷ qua, "Gặp gỡ Blois" đã trở thành điểm hẹn quen thuộc của cộng đồng khoa học quốc tế, quy tụ nhiều nhà khoa học hàng đầu thế giới đến trao đổi các thành tựu và xu hướng nghiên cứu mới trong lĩnh vực Vật lý hạt, Thiên văn học và Vũ trụ học.

Nhờ chuỗi hội nghị này, Blois - một thành phố nhỏ ở miền Trung nước Pháp - được biết đến rộng rãi như một trung tâm đối thoại khoa học quốc tế có uy tín.

Cùng với “Gặp gỡ Moriond” được thành lập năm 1966, "Gặp gỡ Blois" là một trong những nền tảng khoa học quan trọng do GS. Trần Thanh Vân xây dựng, góp phần hình thành mạng lưới kết nối khoa học quốc tế rộng lớn.

Những hoạt động này cũng tạo tiền đề cho sự ra đời của “Gặp gỡ Việt Nam” vào năm 1993 và ICISE tại Quy Nhơn (nay thuộc phường Quy Nhơn Nam) vào năm 2013.

Tỉnh Bình Định trước đây (nay thuộc tỉnh Gia Lai) có mối liên hệ sâu sắc với hội nghị này ngay từ những ngày đầu triển khai dự án ICISE. Năm 2009, tại "Gặp gỡ Blois" lần thứ 21, bà Nguyễn Thị Thanh Bình (khi đó là Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định) đã tham dự hội nghị và cam kết ủng hộ dự án xây dựng ICISE tại Quy Nhơn.

Đến năm 2011, tại "Gặp gỡ Blois" lần thứ 24, ông Lê Hữu Lộc (khi đó là Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định) tiếp tục khẳng định trước cộng đồng khoa học quốc tế sự đồng hành và hỗ trợ của địa phương đối với dự án này.

GS. Trần Thanh Vân chính thức chuyển giao công tác tổ chức hội nghị "Gặp gỡ Blois" cho GS. Jacques Dumarchez (người đứng phát biểu) thuộc Phòng thí nghiệm LPNHE (Pháp) sau hơn 37 năm sáng lập và điều hành hội nghị. Ảnh: ICISE

Năm nay, cũng đánh dấu một cột mốc đặc biệt của "Gặp gỡ Blois" khi GS. Trần Thanh Vân chính thức chuyển giao công tác tổ chức hội nghị cho GS. Jacques Dumarchez thuộc Phòng thí nghiệm LPNHE (Pháp) cũng là Phó Chủ tịch Hội Khoa học Gặp gỡ Việt Nam.

Sự chuyển giao này được kỳ vọng sẽ tiếp tục phát huy những giá trị học thuật và tinh thần kết nối quốc tế mà Gặp gỡ Blois đã bền bỉ xây dựng suốt 37 năm qua.

ICISE và APCTP ký kết hợp tác khoa học song phương

(GLO)- Nhân chuyến thăm cấp Nhà nước của Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung tới Việt Nam, Trung tâm Lý thuyết Châu Á - Thái Bình Dương (APCTP) và Trung tâm Quốc tế Khoa học và Giáo dục liên ngành (ICISE) đã ký biên bản ghi nhớ hợp tác, mở ra chương trình mới trong hợp tác khoa học song phương.

Xác lập 10 nhóm công nghệ chiến lược, định hình động lực tăng trưởng mới

(GLO)- Thủ tướng Chính phủ vừa ký ban hành Quyết định số 21/2026/QĐ-TTg công bố danh mục 10 nhóm công nghệ chiến lược quốc gia, tạo nền tảng quan trọng để tập trung nguồn lực phát triển các công nghệ lõi, nâng cao năng lực cạnh tranh và bảo đảm an ninh quốc gia trong giai đoạn mới.

SIM có bị khóa nếu đứng tên người thân?

(GLO)- Tình trạng đăng ký SIM đứng tên hộ người thân, đặc biệt là cha mẹ lớn tuổi ở khu vực nông thôn, vẫn khá phổ biến tại Việt Nam. Tuy nhiên, việc duy trì hình thức này có thể trở thành rào cản về pháp lý và công nghệ cho cả người đứng tên lẫn người sử dụng.

Đừng quá tin vào dữ liệu từ đồng hồ thông minh

(GLO)- Các thiết bị đeo thông minh, đặc biệt là đồng hồ thông minh (smartwatch), ngày càng phổ biến trong việc theo dõi sức khỏe cá nhân. Tuy nhiên, nhiều nghiên cứu và chuyên gia cảnh báo, các dữ liệu này không phải lúc nào cũng chính xác, đòi hỏi người dùng tiếp cận một cách thận trọng.

