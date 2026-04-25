ICISE và APCTP ký kết hợp tác khoa học song phương

(GLO)- Nhân chuyến thăm cấp Nhà nước của Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung tới Việt Nam, Trung tâm Lý thuyết Châu Á - Thái Bình Dương (APCTP) và Trung tâm Quốc tế Khoa học và Giáo dục liên ngành (ICISE) đã ký biên bản ghi nhớ hợp tác, mở ra chương trình mới trong hợp tác khoa học song phương.

Lễ ký kết diễn ra vào ngày 24-4. Đây là sự kiện thuộc khuôn khổ “Diễn đàn Khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo Việt Nam - Hàn Quốc”; là một trong 11 hoạt động hợp tác tiêu biểu giữa các đối tác 2 nước.

Biên bản ghi nhớ hợp tác được đại diện APCTP và ICISE ký kết vào ngày 24-4. Ảnh: ICISE

Dịp này, UBND tỉnh Gia Lai cũng đã ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác với Viện Thiên văn và Khoa học Vũ trụ Hàn Quốc (KASI), góp phần mở rộng và tăng cường mạng lưới hợp tác khoa học song phương.

Tại buổi lễ, GS. Jae-Hyung Jeon - Giám đốc điều hành APCTP và TS. Trần Thanh Sơn - Phó Giám đốc ICISE đại diện 2 bên ký kết thỏa thuận, dưới sự chứng kiến của nhiều lãnh đạo cấp cao Việt Nam và Hàn Quốc.

Trước đó, ngày 23-4, đoàn công tác của APCTP đã có buổi làm việc với đại diện ICISE và Viện nghiên cứu Khoa học và Giáo dục liên ngành (IFIRSE, ICISE) nhằm trao đổi chi tiết về định hướng hợp tác và các chương trình hành động cụ thể, tạo nền tảng cho lễ ký kết.

Theo nội dung ghi nhớ hợp tác, 2 bên sẽ đẩy mạnh hợp tác trong lĩnh vực Vật lý và khoa học liên ngành, tập trung vào các hoạt động như: thúc đẩy nghiên cứu trong Vật lý lý thuyết; triển khai chương trình trao đổi nhà khoa học; thực hiện các dự án nghiên cứu chung và phối hợp tổ chức hội thảo, hội nghị, tọa đàm khoa học quốc tế.

Được biết, APCTP đã đồng hành cùng Trường học Vật lý Việt Nam (VSOP) qua chương trình học thuật thường niên do Hội Khoa học Gặp gỡ Việt Nam và ICISE tổ chức từ năm 1994, góp phần kết nối sinh viên và các nhà nghiên cứu trẻ; đồng thời, cập nhật các hướng nghiên cứu tiên tiến trong Vật lý hạt cơ bản và vật chất tối.

Biên bản ghi nhớ lần này đánh dấu bước tiến quan trọng trong quan hệ hợp tác giữa APCTP và ICISE, mở ra nhiều cơ hội phát triển các chương trình đào tạo, nghiên cứu và giao lưu học thuật, đặc biệt thông qua nhóm Vật lý lượng tử thuộc IFIRSE.

Với hoạt động hợp tác sâu rộng, 2 bên kỳ vọng sẽ thúc đẩy kết nối cộng đồng khoa học, chia sẻ tri thức và công nghệ; qua đó đóng góp thiết thực vào sự phát triển bền vững và đổi mới sáng tạo của Việt Nam, Hàn Quốc cũng như khu vực Đông Á.