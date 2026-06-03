Thứ trưởng Bộ KH&CN Lê Xuân Định gặp mặt các nhà khoa học quốc tế trong lĩnh vực Vật lý lượng tử

(GLO)- Sáng 3-6, tại Trung tâm Quốc tế Khoa học và Giáo dục liên ngành (phường Quy Nhơn Nam, tỉnh Gia Lai), Thứ trưởng Bộ KH&CN Lê Xuân Định đã có buổi gặp mặt các nhà khoa học uy tín quốc tế trong lĩnh vực Vật lý lượng tử.

Dự buổi gặp mặt có GS. TS. Trần Tuấn Anh - Phó Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam và Phó Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai Lâm Hải Giang.

Quang cảnh buổi gặp mặt. Ảnh: Đoàn Bình

Tại buổi gặp mặt, Thứ trưởng Bộ KH&CN Lê Xuân Định và các đại biểu đã cùng trao đổi về những xu hướng nghiên cứu mới trong lĩnh vực Vật lý lượng tử.

Đồng thời, thảo luận cơ hội hợp tác quốc tế nhằm thúc đẩy phát triển nghiên cứu cơ bản, đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao và nâng cao vị thế của Việt Nam trong cộng đồng khoa học quốc tế.

Các nhà khoa học cho rằng, Việt Nam cần có chính sách đầu tư dài hạn cho nguồn nhân lực chất lượng cao; xây dựng và kết nối mạng lưới nhà khoa học Việt Nam trên toàn cầu; liên kết và thường xuyên tổ chức các hội nghị quốc tế về Vật lý lượng tử.

Cùng với đó, tăng cường hợp tác với các nước trong khối ASEAN và trung tâm khoa học quốc tế; khuyến khích học sinh, sinh viên theo đuổi Vật lý và khoa học cơ bản; xây dựng các nhóm nghiên cứu chuyên sâu và ứng dụng công nghệ lượng tử.

Thứ trưởng Bộ KH&CN Lê Xuân Định (thứ 9 từ trái sang) chụp ảnh lưu niệm cùng lãnh đạo UBND tỉnh Gia Lai và các nhà khoa học. Ảnh: Đoàn Bình

Riêng đối với Gia Lai, tỉnh cũng định hướng xây dựng các trung tâm nghiên cứu, chuyển giao và ứng dụng KH&CN tiên tiến nhằm cộng hưởng, thụ hưởng nguồn tri thức quý báu từ các nhà khoa học, góp phần thiết thực vào sự phát triển KH&CN của Việt Nam.