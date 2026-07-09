Phường Pleiku triển khai Cổng thông tin điều hành tác nghiệp, thúc đẩy chuyển đổi số trong quản lý, điều hành

(GLO)- Sáng 9-7, UBND phường Pleiku (tỉnh Gia Lai) tổ chức hội nghị triển khai hệ thống Cổng thông tin điều hành tác nghiệp của phường nhằm đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, nâng cao hiệu quả chỉ đạo, điều hành giữa hệ thống chính trị phường với các tổ dân phố, làng trên địa bàn.

Quang cảnh hội nghị. Ảnh: Phương Thảo

Tại hội nghị, đại diện Phòng Văn hóa - Xã hội phường đã giới thiệu các tính năng nổi bật của hệ thống; hướng dẫn cán bộ, công chức và các lực lượng liên quan cách truy cập, vận hành hệ thống.

Đây là nền tảng số tích hợp phục vụ công tác quản lý hành chính, điều hành và kết nối trực tuyến giữa hệ thống chính trị phường với các tổ dân phố, làng Ơp.

Cổng thông tin điều hành tác nghiệp phường Pleiku được xây dựng với nhiều phân hệ quan trọng như: quản lý tổ dân phố; thông tin chỉ đạo, điều hành; chỉ tiêu kinh tế - xã hội; kho dữ liệu số; tiếp nhận phản ánh, kiến nghị của người dân và danh bạ điện tử.

Trong đó, phân hệ thông tin chỉ đạo, điều hành giúp hệ thống hóa và số hóa toàn bộ quy trình truyền đạt chủ trương, chính sách, văn bản chỉ đạo từ phường đến cơ sở một cách nhanh chóng, chính xác.

Kho dữ liệu số đóng vai trò là thư viện tài liệu dùng chung, hỗ trợ tra cứu thuận tiện, bảo đảm an toàn dữ liệu nhờ cơ chế phân quyền chặt chẽ. Đặc biệt, phân hệ chỉ tiêu kinh tế - xã hội cho phép cập nhật dữ liệu định kỳ, tự động phân tích tiến độ thực hiện; cảnh báo các chỉ tiêu có nguy cơ chậm tiến độ và hỗ trợ lãnh đạo đưa ra quyết định điều hành kịp thời.

Ngoài ra, hệ thống cũng tích hợp các tiện ích như phòng họp không giấy, lịch công tác, quản lý chương trình công tác và báo cáo tuần, góp phần rút ngắn thời gian xử lý công việc, nâng cao hiệu quả quản trị.

Chuyên viên Phòng Văn hóa - Xã hội hướng dẫn bí thư chi bộ, tổ trưởng tổ dân phố truy cập, vận hành hệ thống cổng thông tin điều hành tác nghiệp. Ảnh: Phương Thảo

Phát biểu tại hội nghị, Chủ tịch UBND phường Đặng Toàn Thắng nhấn mạnh: Cổng thông tin điều hành tác nghiệp không chỉ là giải pháp công nghệ mà còn là nền tảng quản trị số, góp phần nâng cao tính công khai, minh bạch, tăng cường giám sát tiến độ xử lý công việc và phục vụ người dân hiệu quả hơn.

Chủ tịch UBND phường Pleiku đề nghị cán bộ, công chức nhanh chóng làm chủ hệ thống, sử dụng nền tảng trong xử lý công việc hằng ngày; đội ngũ bí thư chi bộ, tổ trưởng tổ dân phố, trưởng ban công tác Mặt trận phát huy hiệu quả hệ thống trong tiếp nhận, truyền tải thông tin và phản ánh kịp thời tình hình cơ sở.