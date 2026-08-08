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Tổng kết và trao giải Vòng chung kết cấp tỉnh cuộc thi Tài năng Robot ROBOTACON WRO - 2026

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(GLO)- Chiều 8-8, tại Trung tâm Khám phá Khoa học và Đổi mới sáng tạo (phường Quy Nhơn Nam, tỉnh Gia Lai), Ban Tổ chức cuộc thi Tài năng Robot ROBOTACON WRO - 2026 tổ chức bế mạc và trao giải cuộc thi. Dự lễ có đồng chí Lâm Hải Giang - Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh.

Sau 2 ngày tranh tài sôi nổi, 107 đội thi thuộc 73 cơ sở giáo dục trên địa bàn tỉnh đã hoàn thành các phần thi ở 5 bảng đấu, gồm: B1 - Sơ cấp Robot nhiệm vụ; B2 - Trung cấp Robot nhiệm vụ; B3 - Cao cấp Robot nhiệm vụ; B4 - Nhà kiến tạo tương lai và B5 - Robot đối kháng Sumo.

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Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Hải Giang trao phần thưởng cho các đội đoạt giải nhất. ﻿Ảnh: Phan Tuấn

Tại lễ bế mạc, Ban Tổ chức đã trao 5 giải nhất, 6 giải nhì, 7 giải ba và 9 giải khuyến khích, cùng các giải thưởng ở những hạng mục khác cho các đội có thành tích xuất sắc tại 5 bảng đấu.

Ở bảng B1, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Hải Giang đã trao cúp vô địch cho đội tuyển Trường Tiểu học Ngô Mây. Đội sẽ đại diện tỉnh Gia Lai tham dự Giải Robot Quốc tế Mở rộng - WRO Open Championship tại Ấn Độ vào tháng 9-2026.

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Đội tuyển Trường Tiểu học Ngô Mây đại diện tỉnh Gia Lai tham dự Giải Robot Quốc tế Mở rộng - WRO Open Championship tại Ấn Độ vào tháng 9-2026. Ảnh: Phan Tuấn

Bên cạnh đó, 49 đội có thành tích xuất sắc tại cuộc thi chính thức giành quyền tham dự Vòng chung kết toàn quốc cuộc thi Tài năng Robot ROBOTACON WRO - 2026.

Tại chương trình, Ban Tổ chức cũng phát động và công bố Gia Lai chính thức trở thành đơn vị đăng cai Vòng chung kết toàn quốc ROBOTACON WRO - 2026, diễn ra tại Quy Nhơn từ ngày 21 đến 23-8-2026.

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Tỉnh Gia Lai trở thành đơn vị đăng cai Vòng chung kết toàn quốc ROBOTACON WRO - 2026.
﻿Ảnh: Phan Tuấn

Việc đăng cai vòng chung kết sẽ đưa Gia Lai trở thành nơi hội tụ các đội thi robot xuất sắc trên toàn quốc, góp phần thúc đẩy giáo dục STEM, lập trình và sáng tạo công nghệ trong học sinh.

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