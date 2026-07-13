Khơi dậy đam mê công nghệ từ sân chơi Robocon

(GLO)- Đến nay, Câu lạc bộ (CLB) Robocon Trường THCS Trưng Vương (phường Diên Hồng, tỉnh Gia Lai) đã quy tụ hơn 100 thành viên, góp phần khơi dậy niềm đam mê sáng tạo, rèn luyện tư duy khoa học và kỹ năng số cho học sinh.

Từ những dòng lệnh đầu tiên

Tháng 8-2024, Trường THCS Trưng Vương thành lập CLB Robocon nhằm tạo môi trường để học sinh vận dụng kiến thức Toán học, Tin học và Công nghệ vào thực tiễn thông qua thiết kế, chế tạo và điều khiển robot. Đây là một trong những mô hình cụ thể hóa định hướng giáo dục STEM và chuyển đổi số của nhà trường.

Các thành viên Câu lạc bộ Robocon Trường THCS Trưng Vương nghiên cứu, lắp ráp và thử nghiệm robot. Ảnh: Minh Chí

Tại CLB, các thành viên từ lớp 6 đến lớp 9 được học theo lộ trình từ cơ bản đến nâng cao. Từ những kiến thức về cấu tạo robot, tư duy thuật toán và lập trình, các em dần làm chủ kỹ năng lắp ráp, điều khiển và tối ưu sản phẩm để tham gia các sân chơi công nghệ.

Khi đến với CLB Robocon, em Nguyễn Chí Nhân gần như chưa biết gì về lập trình. Sau một thời gian tham gia, Nhân đã có thể điều khiển robot, hiểu nguyên lý hoạt động của các linh kiện điện tử và tự tin hơn khi làm việc nhóm.

Chí Nhân chia sẻ: "Tham gia CLB, em thích nhất là được thực hành, làm việc cùng các bạn và học hỏi nhiều kiến thức mới. Em nghĩ không cần biết lập trình từ trước mới có thể tham gia, chỉ cần có đam mê và tinh thần học hỏi thì các thầy cô sẽ hướng dẫn từ những kiến thức cơ bản".

Giáo viên hướng dẫn học sinh hoàn thiện robot trong buổi sinh hoạt Câu lạc bộ Robocon Trường THCS Trưng Vương. Ảnh: Minh Chí

Điểm hấp dẫn của CLB Robocon là mỗi học sinh đều có cơ hội phát huy thế mạnh riêng. Có em phụ trách lập trình, có em đảm nhiệm phần cơ khí, có em xây dựng chiến thuật thi đấu. Để tạo ra một robot hoạt động hiệu quả, các em phải trải qua nhiều lần thử nghiệm, điều chỉnh cả phần cơ khí lẫn lập trình, đồng thời cùng nhau nghiên cứu, khắc phục từng lỗi nhỏ, không ngừng cải tiến sản phẩm.

Chính quá trình ấy giúp học sinh làm chủ kiến thức về robot và lập trình, đồng thời rèn luyện tư duy logic, tinh thần hợp tác, sự kiên trì, bản lĩnh vượt qua thử thách.

Vươn ra sân chơi công nghệ toàn quốc

Những kiến thức và kỹ năng tích lũy tại CLB đã trở thành hành trang giúp học sinh Trường THCS Trưng Vương tự tin chinh phục các sân chơi công nghệ.

Sau giải ba bảng Explorer tại Cuộc thi Robocon ORC toàn quốc 2025, đội tuyển của trường tiếp tục ghi dấu ấn ở mùa giải 2026 khi lọt vào tốp 8 toàn quốc và giành giải Điều khiển robot xuất sắc bảng Explorer. Ngoài ra, thành viên của CLB còn đạt giải ba sản phẩm sáng tạo tại Hội thi Tin học trẻ cấp tỉnh.

Đội tuyển Robocon Trường THCS Trưng Vương tham gia cuộc thi Robocon ORC quốc gia 2026. Ảnh: ĐVCC

Em Nguyễn Minh Quân - Thành viên CLB Robocon Trường THCS Trưng Vương - chia sẻ: "Thông qua cuộc thi Robocon ORC toàn quốc, em học được rất nhiều về chiến thuật, tinh thần đồng đội và cách xử lý tình huống. Trong quá trình chế tạo robot, nhóm gặp không ít khó khăn nhưng tất cả đều cùng nhau nghiên cứu, khắc phục từng lỗi nhỏ để hoàn thiện sản phẩm. Chính những thử thách đó giúp chúng em có thêm kinh nghiệm để tiếp tục cải tiến robot trong những lần thi sau".

Theo Quân, Robocon không chỉ mang đến kiến thức về lập trình, cơ khí hay điện tử mà còn giúp học sinh rèn luyện kỹ năng giao tiếp, hợp tác và giải quyết vấn đề. Những trải nghiệm ấy cũng góp phần định hướng để em theo đuổi lĩnh vực kỹ thuật trong tương lai.

Thầy Nguyễn Đình Bình - Phó Chủ nhiệm CLB Robocon Trường THCS Trưng Vương - chia sẻ: “Từ chỗ còn bỡ ngỡ với công nghệ, nhiều em đã có thể tự nghiên cứu, thiết kế, lập trình và vận hành robot của chính mình. Quan trọng hơn, CLB giúp học sinh rèn luyện tư duy sáng tạo, bản lĩnh khám phá và khả năng biến ý tưởng thành hiện thực thông qua quá trình học tập, trải nghiệm".

Đội tuyển Robocon Trường THCS Trưng Vương nhận giải Điều khiển robot xuất sắc bảng Explorer tại Cuộc thi Robocon ORC toàn quốc 2026. Ảnh: ĐVCC

Mặc dù vẫn còn những khó khăn về kinh phí, trang thiết bị và thời gian dành cho hoạt động nghiên cứu, nhà trường vẫn từng bước đầu tư cơ sở vật chất, huy động sự đồng hành của phụ huynh và các đơn vị hỗ trợ để duy trì, phát triển câu lạc bộ.

Thời gian tới, Trường THCS Trưng Vương sẽ tiếp tục mở rộng quy mô CLB, đầu tư thêm trang thiết bị và tạo điều kiện để nhiều học sinh được tiếp cận robot, lập trình cùng các công nghệ mới.

Từ một sân chơi khoa học kỹ thuật, Robocon đang góp phần hình thành thế hệ học sinh tự tin sáng tạo, từng bước làm chủ công nghệ, sẵn sàng thích ứng với yêu cầu của chuyển đổi số và kỷ nguyên số.