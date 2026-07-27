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Gần 30 nhà khoa học trẻ từ 9 quốc gia tham dự Trường học Việt Nam về Vật lý Thiên văn lần thứ 10

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HỒ THỊ ĐIỂM

(GLO)- Chiều 27-7, tại Trung tâm Quốc tế Khoa học và Giáo dục liên ngành (ICISE), Hội Khoa học Gặp gỡ Việt Nam phối hợp với ICISE và một số nhà thiên văn là thành viên Hội Thiên văn Vũ trụ Việt Nam khai mạc Trường học Việt Nam về Vật lý Thiên văn lần thứ 10 (VSOA10).

Chương trình diễn ra từ 27-7 đến 1-8 tại Trung tâm Quốc tế Khoa học và Giáo dục liên ngành (phường Quy Nhơn Nam, tỉnh Gia Lai) quy tụ gần 30 nhà khoa học, nghiên cứu viên trẻ và sinh viên đến từ 9 quốc gia gồm: Brazil, Croatia, Pháp, Đức, Ấn Độ, Malaysia, Philippines, Thái Lan và Việt Nam.

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Trường học Việt Nam về Vật lý Thiên văn lần thứ 10 (VSOA10) diễn ra từ 27-7 đến 1-8. Ảnh: H.Đ

Tham gia giảng dạy tại VSOA10 có các nhà khoa học uy tín trong lĩnh vực vật lý thiên văn và vũ trụ học gồm: GS. Leander Thiele, TS. Otavio Alves, TS. Anamaria Hell và TS. Nguyễn Nhật Minh (Viện Vật lý và Toán học của Vũ trụ Kavli-IPMU, Nhật Bản).

Đây là lần đầu tiên TS. Nguyễn Nhật Minh tham gia chủ trì tổ chức VSOA với vai trò Trưởng nhóm Vật lý Thiên văn - Vũ trụ học, Viện Nghiên cứu Khoa học và Giáo dục liên ngành (IFIRSE) trực thuộc ICISE. Trước đó, năm 2024, anh là người Việt Nam đầu tiên được trao Giải thưởng Buchalter về Vũ trụ học của Hội Thiên văn học Mỹ.

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Tham gia giảng dạy có các nhà khoa học uy tín trong lĩnh vực vật lý thiên văn và vũ trụ học. Ảnh: H.Đ

Với chủ đề tập trung vào vũ trụ học hiện đại, VSOA10 trang bị cho học viên kiến thức từ nền tảng lý thuyết về sự tiến hóa của Vũ trụ sau Vụ Nổ Lớn (Big Bang) đến các phương pháp phân tích dữ liệu quan sát hiện đại.

Nội dung chương trình kết hợp giữa các bài giảng chuyên sâu và các phiên thảo luận về lý thuyết nhiễu loạn, sự hình thành cấu trúc vũ trụ, mô phỏng số, các phép đo quan sát, phân tích dữ liệu, cũng như các phương pháp suy luận hiện đại dựa trên mô phỏng và học máy.

Được tổ chức thường niên từ năm 2013, Trường học Việt Nam về Vật lý Thiên văn là sáng kiến của Hội Khoa học Gặp gỡ Việt Nam và ICISE nhằm đào tạo, bồi dưỡng và truyền cảm hứng cho thế hệ nhà khoa học trẻ theo đuổi lĩnh vực thiên văn học, vật lý thiên văn. Đồng thời, thúc đẩy kết nối học thuật và hợp tác nghiên cứu quốc tế, góp phần phát triển nguồn nhân lực khoa học chất lượng cao cho Việt Nam.

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