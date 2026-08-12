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Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Hải Giang làm việc với các tổ chức về xúc tiến dự án khoa học tại Gia Lai

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KIM LOAN
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(GLO)- Chiều 11-8, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai Lâm Hải Giang đã chủ trì buổi làm việc trực tuyến với các tổ chức, chuyên gia trong và ngoài nước về xúc tiến triển khai một số dự án khoa học tại tỉnh Gia Lai.

Tham dự trực tuyến có TS. Sylvain Ouillons - Trưởng Đại diện Viện Nghiên cứu Phát triển Pháp (IRD) tại Việt Nam; GS. Lê Toàn Thủy - chuyên gia thuộc Trung tâm Nghiên cứu Sinh quyển từ Không gian (CESBIO) và Công ty GlobEO (Pháp) cùng các chuyên gia của Trường Đại học Bách khoa (Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh).

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Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Hải Giang phát biểu tại buổi làm việc. Ảnh: Kim Loan

Tham dự buổi làm việc còn có đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành liên quan; GS. Trần Thanh Vân - Chủ tịch Hội Khoa học Gặp gỡ Việt Nam, Giám đốc Trung tâm Quốc tế Khoa học và Giáo dục liên ngành (ICISE).

Thời gian qua, với sự hỗ trợ tích cực của Đại sứ quán Pháp tại Việt Nam, ICISE đã phối hợp với các tổ chức nghiên cứu hàng đầu của Pháp như Viện Nghiên cứu Phát triển Pháp (IRD) và Trung tâm Nghiên cứu Vũ trụ Quốc gia Pháp (CNES) triển khai nhiều chương trình hợp tác khoa học có ý nghĩa chiến lược.

Các bên thống nhất xúc tiến 2 dự án trọng điểm, gồm: Dự án xây dựng Trạm quan trắc môi trường biển - Hải dương học chuẩn quốc tế đầu tiên tại Việt Nam, đặt tại vùng biển Quy Nhơn; Dự án xây dựng Trạm thu nhận tín hiệu vệ tinh BIOMASS.

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Quang cảnh buổi làm việc. Ảnh: Kim Loan

Dự án xây dựng Trạm quan trắc môi trường biển - Hải dương học hướng đến xây dựng 1 trạm quan trắc trên biển và 1 trạm hải dương học trên đất liền; qua đó hình thành chuỗi dữ liệu dài hạn, liên tục về các thông số vật lý, hóa học, sinh học của môi trường biển.

Dữ liệu thu thập sẽ phục vụ đánh giá biến đổi khí hậu, giám sát chất lượng nước, cảnh báo sớm cho hoạt động đánh bắt, nuôi trồng thủy sản và cung cấp bằng chứng môi trường biển đạt chuẩn phục vụ xuất khẩu thủy sản.

Trong khi đó, Dự án xây dựng Trạm thu nhận tín hiệu vệ tinh BIOMASS đặt mục tiêu thành lập 1 trạm thu nhận tín hiệu tại ICISE nhằm quan trắc, giám sát và dự báo tác động của biến đổi khí hậu và các hoạt động của con người đối với môi trường đất tại Việt Nam, đặc biệt là tỉnh Gia Lai và các địa phương lân cận trong khu vực Tây Nguyên.

Dự án được xây dựng trên nền tảng hợp tác khoa học giữa Pháp và Việt Nam; đồng thời, thừa hưởng thành quả từ Trường học Việt Nam về Quan sát Trái đất (Vietnam School of Earth Observation-VSEO) được tổ chức hằng năm tại ICISE, với sự đóng góp của các tổ chức khoa học Pháp cùng nhiều trường đại học, viện nghiên cứu tại Việt Nam.

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GS. Trần Thanh Vân (bên trái) trao đổi tại buổi làm việc. Ảnh: Kim Loan

Tại buổi làm việc, các bên trao đổi và thống nhất phối hợp thúc đẩy các bước tiếp theo; cụ thể hóa nội dung, mục tiêu, lộ trình thực hiện và trách nhiệm của các bên để đưa 2 dự án vào danh mục các văn kiện ký kết thỏa thuận hợp tác trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Cộng hòa Pháp của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm vào tháng 9-2026.

Các đối tác cam kết hỗ trợ, đồng hành cùng tỉnh Gia Lai trong giai đoạn đầu vận hành các trạm quan trắc và trạm thu nhận tín hiệu vệ tinh; đào tạo, chuyển giao công nghệ vận hành; đồng thời, tìm kiếm các nguồn lực quốc tế để triển khai hiệu quả các dự án tại tỉnh.

Phát biểu tại buổi làm việc, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Hải Giang nhấn mạnh, 2 dự án không chỉ có ý nghĩa quan trọng đối với sự phát triển khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo của tỉnh Gia Lai, mà còn góp phần nâng cao năng lực nghiên cứu quốc gia trong các lĩnh vực khoa học trái đất, hải dương học, công nghệ vũ trụ, quan trắc môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu.

Đặc biệt, Dự án xây dựng Trạm quan trắc môi trường biển - Hải dương học là dự án cần thiết, cấp bách và có ý nghĩa thực tiễn, phục vụ và đáp ứng tầm nhìn về chiến lược phát triển quốc gia mạnh về biển của Việt Nam.

Đồng thời, đây là những dự án hợp tác tiêu biểu, thể hiện chiều sâu và hiệu quả của quan hệ hợp tác khoa học, công nghệ giữa Việt Nam và Cộng hòa Pháp.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Hải Giang giao Sở Khoa học và Công nghệ chủ trì, phối hợp với ICISE và các đối tác tiếp tục bổ sung, phát triển và hoàn thiện hồ sơ Dự án xây dựng Trạm quan trắc môi trường biển - Hải dương học; nghiên cứu cơ chế huy động nguồn lực và hình thức phù hợp để triển khai Dự án Trạm thu nhận tín hiệu vệ tinh BIOMASS; khẩn trương hoàn thành hồ sơ, báo cáo UBND tỉnh.

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