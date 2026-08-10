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Apple sẽ tăng giá bán iPhone 17 từ ngày 10.8?

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iPhone 17 đang đối mặt nguy cơ tăng giá khi chi phí bộ nhớ và linh kiện leo thang nhằm phục vụ nhu cầu đối với AI (trí tuệ nhân tạo).

Theo thông tin từ trang 9to5Mac, Apple có thể sẽ điều chỉnh giá dòng iPhone 17 ngay từ ngày 10.8, chỉ vài tuần trước khi công ty dự kiến giới thiệu thế hệ iPhone tiếp theo. Thông tin này xuất phát từ một bài đăng trên Weibo của người rò rỉ Fixed Focus Digital, cho rằng giá iPhone 17 có thể tăng vào ngày 10.8.

Người dùng đứng trước nguy cơ mua iPhone 17 với giá cao hơn từ đầu tuần sau?
Người dùng đứng trước nguy cơ mua iPhone 17 với giá cao hơn từ đầu tuần sau?

Hiện tại, Apple chưa đưa ra bất kỳ xác nhận chính thức nào về việc tăng giá và báo cáo cũng không chỉ rõ nguồn gốc của thông tin. Tuy nhiên, thời điểm này đáng chú ý bởi Apple được dự đoán sẽ điều chỉnh giá iPhone vào tháng tới, khi iPhone 18 Pro ra mắt. Nếu việc tăng giá diễn ra sớm hơn, đây sẽ là một sự thay đổi lớn so với thông lệ của công ty.

Trong thực tế, Apple cũng đã điều chỉnh tăng giá một số sản phẩm của mình vào đầu mùa hè này, ngoại trừ giá iPhone vẫn giữ nguyên, dẫn đến nhiều suy đoán cho rằng bất kỳ điều chỉnh giá nào sẽ được thực hiện cùng với các mẫu mới vào tháng 9.

Nếu Apple thực sự tăng giá vào tuần tới, người dùng có thể phải trả nhiều hơn cho những chiếc iPhone 17 hiện có, thay vì chờ đợi thế hệ mới. Tuy nhiên, báo cáo không nêu rõ liệu việc tăng giá sẽ ảnh hưởng đến tất cả các mẫu iPhone 17 hay chỉ một số phiên bản cụ thể.

Đối với những ai đang cân nhắc mua iPhone 17, sự không chắc chắn về giá cả có thể là yếu tố quan trọng nhất. Việc tăng giá có thể khiến việc mua ngay trở nên hấp dẫn hơn, nhưng không có gì đảm bảo rằng ngày 10.8 sẽ là thời điểm giá tăng.

Nếu đang có kế hoạch mua iPhone 17 và giá hiện tại phù hợp với ngân sách cá nhân, việc tăng giá có thể khiến người dùng phải trả nhiều hơn nếu chờ đợi. Ngược lại, nếu cảm thấy thoải mái khi chờ đợi sản phẩm mới, người dùng cũng khó thoát khỏi việc phải chi trả nhiều hơn, thậm chí giá iPhone 18 Pro có thể tăng đến 300 USD, nếu các tin đồn gần đây chính xác.

Hiện tại, lời khuyên hợp lý là theo dõi giá của iPhone 17 trong vài ngày tới. Việc tăng giá được đồn đoán có thể không xảy ra, nhưng nếu có, người mua sẽ có ít thời gian để phản ứng.

Theo Kiến Văn (TNO)

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