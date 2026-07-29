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Khoa học - Công nghệ

Năm Lượng tử Gia Lai 2026 Nghị quyết số 57 Tin tức

Khai mạc Năm Lượng tử Gia Lai 2026 và trao giải cuộc thi Hackathon quốc tế về tính toán lượng tử

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HỒ THỊ ĐIỂM

(GLO)- Tối 28-7, tại Trung tâm Hội nghị tỉnh, UBND tỉnh Gia Lai tổ chức lễ khai mạc Năm Lượng tử Gia Lai 2026 với chủ đề “Thời khắc đã đến - Sign of the Times” kết hợp tổng kết và trao giải cuộc thi Hackathon quốc tế về tính toán lượng tử vì mục tiêu phát triển xã hội (Quantathon Gia Lai 2026).

Tham dự lễ khai mạc có các đồng chí: Phan Xuân Thủy - Phó Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương; Nguyễn Quân - nguyên Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, nguyên Bộ trưởng Bộ KH&CN; Phạm Anh Tuấn - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai; Nguyễn Ngọc Lương - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh; cùng lãnh đạo các bộ, ngành Trung ương, các sở, ban, ngành của tỉnh, cơ quan ngoại giao, tổ chức khoa học, doanh nghiệp, chuyên gia trong và ngoài nước và các đội thi Quantathon Gia Lai 2026.

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Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai Phạm Anh Tuấn phát biểu khai mạc. Ảnh: Hồ Điểm

Phát biểu khai mạc, Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn nhấn mạnh: Chủ đề “Thời khắc đã đến - Sign of the Times” không chỉ là thông điệp của Năm Lượng tử Gia Lai 2026 mà còn thể hiện quyết tâm của tỉnh trong việc nắm bắt thời cơ phát triển KHCN, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số.

Theo Chủ tịch UBND tỉnh, Gia Lai lựa chọn công nghệ lượng tử không phải để chạy theo xu hướng mà để chủ động chuẩn bị nguồn nhân lực, năng lực nghiên cứu và mạng lưới hợp tác, sẵn sàng tiếp cận những công nghệ sẽ định hình tương lai.

Năm Lượng tử Gia Lai 2026 không chỉ là chuỗi sự kiện khoa học mà là bước khởi đầu trong chiến lược xây dựng hệ sinh thái KHCN đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số của tỉnh; hướng tới phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao, thúc đẩy nghiên cứu, chuyển giao công nghệ và mở rộng hợp tác quốc tế.

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Khai mạc Năm Lượng tử Gia Lai 2026 và trao giải cuộc thi Hackathon quốc tế về tính toán lượng tử. Ảnh: Hồ Điểm

Để hiện thực hóa mục tiêu này, tỉnh xác định 5 định hướng trọng tâm gồm phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao; đầu tư hạ tầng nghiên cứu và đổi mới sáng tạo; xây dựng môi trường thuận lợi cho nghiên cứu, chuyển giao công nghệ và khởi nghiệp sáng tạo; lấy doanh nghiệp làm trung tâm của hệ sinh thái đổi mới sáng tạo; đồng thời mở rộng hợp tác quốc tế nhằm tiếp cận tri thức tiên tiến và thu hút nguồn lực phát triển.

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Các đồng chí lãnh đạo cùng đại diện các đơn vị đối tác thực hiện nghi thức khai mạc Năm Lượng tử Gia Lai 2026. Ảnh: Hồ Điểm

Trong khuôn khổ chương trình, các chuyên gia trong nước và quốc tế đã chia sẻ nhiều góc nhìn về xu hướng phát triển công nghệ lượng tử, cơ hội hợp tác trong nghiên cứu, đào tạo và ứng dụng công nghệ phục vụ phát triển bền vững.

Dịp này, UBND tỉnh và các đối tác trong nước, quốc tế đã trao các biên bản ghi nhớ hợp tác về nghiên cứu, đào tạo, chuyển giao công nghệ và phát triển hệ sinh thái lượng tử.

Tại buổi lễ, lãnh đạo Trung ương, lãnh đạo tỉnh cùng đại diện các đơn vị đối tác thực hiện nghi thức khai mạc Năm Lượng tử Gia Lai 2026 với thông điệp “Kết nối lượng tử - Làm chủ công nghệ - Đột phá phát triển”, thể hiện quyết tâm xây dựng hệ sinh thái KHCN, đổi mới sáng tạo, từng bước đưa các công nghệ chiến lược vào phục vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

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Ban tổ chức trao giải cho đội đạt giải nhất tại cuộc thi Hackathon về tính toán lượng tử. Ảnh: Hồ Điểm

Tại buổi lễ, Ban Tổ chức đã tổng kết và trao giải Cuộc thi Hackathon quốc tế về tính toán lượng tử vì mục tiêu phát triển xã hội (Quantathon Gia Lai 2026). Từ hơn 400 hồ sơ đăng ký của thí sinh trong và ngoài nước, Ban Tổ chức lựa chọn 250 học viên tham gia chương trình đào tạo, 26 đội vào vòng chung kết và trao 1 giải nhất, 2 giải nhì, 2 giải ba, 3 giải khuyến khích cho các đội xuất sắc.

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Quang cảnh lễ khai mạc. Ảnh: Hồ Điểm

Bên cạnh các giải thưởng của cuộc thi, 4 đội có dự án nổi bật được Trung tâm Đổi mới sáng tạo Quốc gia (NIC) lựa chọn tham gia chương trình ươm tạo, tăng tốc khởi nghiệp với gói hỗ trợ trị giá hơn 500 triệu đồng/đội, bao gồm cố vấn chuyên sâu, kết nối đầu tư, hỗ trợ thí điểm, không gian làm việc, học bổng công nghệ và cơ hội tham gia các chương trình đổi mới sáng tạo quốc tế.

Đồng thời, Nam A Bank, Hội Doanh nhân trẻ tỉnh và Trường Đại học Quy Nhơn cũng công bố ý định đồng hành, hỗ trợ các dự án tiềm năng tiếp tục hoàn thiện và phát triển sau cuộc thi.

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