Ra mắt ứng dụng hướng dẫn phòng, chống thiên tai

Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự Quốc gia đề nghị người dân cài đặt ứng dụng "Hướng dẫn phòng, chống thiên tai” để theo dõi thông tin dự báo, cảnh báo thiên tai và kỹ năng ứng phó, bảo vệ bản thân, gia đình.

Cục Quản lý đê điều và Phòng, chống thiên tai, Bộ Nông nghiệp và Môi trường cho biết, để hỗ trợ người dân tiếp cận nhanh thông tin, kiến thức, nâng cao năng lực và sự chủ động phòng ngừa, ứng phó với thiên tai, Bộ Nông nghiệp và Môi trường đã xây dựng ứng dụng “Hướng dẫn phòng, chống thiên tai” trên thiết bị di động.

Ứng dụng có trên hai nền tảng là hệ điều hành iOS và hệ điều hành Android. Người dùng có thể truy cập App Store hoặc CH Play, tìm kiếm từ khóa “Hướng dẫn phòng, chống thiên tai”, tải và cài đặt ứng dụng.

Các loại hình thiên tai được đề cập bao gồm bão/áp thấp nhiệt đới, lũ, ngập lụt, lũ quét, sạt lở, lốc xoáy, sét, mưa đá, nắng nóng, hạn hán, xâm nhập mặn, rét hại, sương mù - đều là những loại hình thiên tai mà Việt Nam thường xuyên hứng chịu.

Giao diện ứng dụng Hướng dẫn phòng, chống thiên tai. Ảnh: Nguyễn Hoài.

Bên cạnh đó, ứng dụng cũng hướng dẫn cách phòng, chống động đất - hiện tượng tự nhiên hiếm gặp hơn nhưng có xu hướng xuất hiện gia tăng trong những năm qua, liên quan đến hoạt động của các hồ chứa thuỷ điện.

Ngoài ra, ứng dụng cũng có chức năng phản ánh thiên tai, giúp người dân phản ánh tình trạng thiên tai gặp phải, đồng thời có phần tin tức - cập nhật các bản tin thiên tai mới nhất của Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia và thông tin điều hành chỉ đạo.

Ứng dụng cũng có phần tham khảo mở rộng, giúp người dân có thể truy cập nhiều kênh thông tin chính thống về thiên tai như website của Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn quốc gia, các đài khí tượng thuỷ văn ba miền, fanpage Phòng chống thiên tai, website Hệ thống giám sát thiên tai Việt Nam, website dự báo bão của các đài khí tượng uy tín trên thế giới như Nhật Bản, Hải quân Mỹ, Philippines.

Việt Nam là một trong những quốc gia thường xuyên phải hứng chịu thiên tai với đa dạng các loại hình. Những năm gần đây, trong bối cảnh biến đổi khí hậu, thiên tai ngày càng khốc liệt và dị thường.

Năm 2024, siêu bão Yagi - cơn bão mạnh nhất trong 50 năm càn quét miền Bắc đã để lại những hậu quả vô cùng nặng nề. Thiên tai làm 519 người chết, mất tích, tổn hại về kinh tế ước tính khoảng 89,089 tỷ đồng (gấp hơn 9,5 lần so với năm 2023 và 4,2 lần trung bình 10 năm từ 2014-2023).

Khánh Hoà hứng chịu mưa lũ kỷ lục vào tháng 11/2025.

Năm 2025 còn khốc liệt hơn, nặng nề hơn khi thiên tai diễn ra dồn dập trên phạm vi rộng, mang nhiều yếu tố bất thường, vượt mức lịch sử.

Trong đó, các cơn bão di chuyển rất nhanh, cường độ rất mạnh, trái quy luật, đầu mùa đã đổ bộ vào Trung Bộ, cuối mùa vẫn tiếp tục ảnh hưởng trực tiếp đến khu vực Bắc Bộ.

Nhiều địa phương phải hứng chịu thiên tai kép như bão chồng bão, lũ chồng lũ, lũ quét, sạt lở đất, gây thiệt hại nghiêm trọng về người và tài sản.

Năm 2025 cũng là lần đầu tiên trong lịch sử ghi nhận lũ đặc biệt lớn, lũ lịch sử cùng xuất hiện trên 20 con sông trong một năm. Số liệu thống kê cho thấy, có 484 người chết và mất tích, 811 người bị thương trong năm, với tổng thiệt hại kinh tế ước tính lên tới hơn 104.733 tỷ đồng.

Theo Nguyễn Hoài (TPO)