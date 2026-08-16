Google chính thức “khai tử” Assistant trên Android từ ngày 4-9

(GLO)- Google sẽ bắt đầu chấm dứt Google Assistant trên điện thoại Android và một số thiết bị liên quan từ ngày 4-9, dùng Gemini làm trợ lý AI thay thế.

Ảnh minh họa: ChatGPT

Theo thông báo Google gửi tới người dùng, sau khi quá trình chuyển đổi hoàn tất, các thiết bị thuộc diện áp dụng sẽ không còn khả năng truy cập hoặc quay trở lại Google Assistant.

Đợt thay đổi này ảnh hưởng đến điện thoại và máy tính bảng Android, đồng hồ chạy Wear OS, tai nghe, thiết bị Bluetooth tương thích và các phương tiện sử dụng Android Auto thông qua kết nối với điện thoại.

Tuy nhiên, Google Assistant chưa bị loại bỏ trên toàn bộ hệ sinh thái thiết bị của hãng. Google TV, loa Google Home, màn hình thông minh và các hệ thống ô tô tích hợp hệ điều hành của Google chưa thuộc phạm vi chuyển đổi lần này.

Google lần đầu công bố kế hoạch chuyển người dùng từ Assistant sang Gemini vào tháng 3-2025. Kế hoạch ngừng hỗ trợ Assistant từng được dự kiến triển khai trong năm 2025, nhưng sau đó bị trì hoãn.

Động thái mới đánh dấu bước tiến quan trọng trong quá trình thay thế trợ lý ảo được Google giới thiệu từ năm 2016, bằng nền tảng AI tạo sinh Gemini.

Người dùng có thể tải ứng dụng Gemini từ Play Store nếu thiết bị chưa được cài đặt sẵn. Khi khởi chạy, ứng dụng sẽ hướng dẫn thiết lập Gemini làm trợ lý AI mặc định thay cho Google Assistant.

Google đang bổ sung cho Gemini các chức năng vốn gắn với Assistant, trong đó có phát nhạc, đặt bộ hẹn giờ, thực hiện một số thao tác từ màn hình khóa và điều khiển thiết bị nhà thông minh.

Bên cạnh đó, Gemini được thiết kế để xử lý những yêu cầu phức tạp hơn, duy trì hội thoại theo ngữ cảnh, phân tích và tóm tắt thông tin, trả lời các câu hỏi tiếp nối cũng như hỗ trợ thực hiện công việc trong hệ sinh thái Google.

Google Assistant ra mắt năm 2016, chủ yếu phục vụ các câu lệnh thoại và tác vụ thường ngày như đặt báo thức, lời nhắc và bộ hẹn giờ, kiểm tra thời tiết, phát nhạc, điều khiển thiết bị nhà thông minh tương thích hoặc trả lời các câu hỏi cơ bản.

Trong khi đó, Gemini được giới thiệu với vai trò trợ lý AI tạo sinh của Google vào năm 2023, hướng tới khả năng tương tác mang tính hội thoại và xử lý nhiều bước.

Việc tập trung vào Gemini cho thấy Google đang hợp nhất trải nghiệm trợ lý trên một nền tảng AI thay vì tiếp tục duy trì song song các hệ thống khác nhau.

Hiện ứng dụng web Gemini hỗ trợ hơn 70 ngôn ngữ và có mặt tại hơn 230 quốc gia và vùng lãnh thổ.

Việc thay thế Assistant trên các thiết bị là bước tiếp theo trong chiến lược đưa Gemini trở thành nền tảng trợ lý AI chủ lực của Google.