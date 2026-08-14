Sinh viên từng ngành thực sự cần laptop cấu hình đến đâu?

(GLO)- Không phải sinh viên nào cũng cần một chiếc laptop cấu hình cao. Việc lựa chọn máy phù hợp nên bắt đầu từ ngành học, phần mềm thường xuyên sử dụng và mức độ xử lý công việc, thay vì chạy theo những thông số đắt tiền.

Với các nhóm ngành kinh tế, xã hội, ngoại ngữ, luật, sư phạm, nhu cầu chủ yếu là soạn thảo văn bản, làm bảng tính, thuyết trình, học trực tuyến, tra cứu tài liệu và làm việc trên trình duyệt. Vì vậy, một chiếc laptop ở phân khúc phổ thông, ưu tiên CPU đời tương đối mới, RAM từ 8 GB và SSD là có thể đáp ứng phần lớn nhu cầu học tập. Không nhất thiết phải đầu tư card đồ họa rời.

Ở nhóm công nghệ thông tin, khoa học máy tính, yêu cầu cao hơn do sinh viên có thể phải làm việc với môi trường lập trình, cơ sở dữ liệu, công cụ phát triển, máy ảo hoặc các dự án chuyên ngành. Một số chương trình đào tạo CNTT hiện nay còn có các học phần về điện toán đám mây, IoT, an toàn thông tin và bảo mật mạng.

Với nhóm này, cấu hình thực tế nên hướng tới RAM 16 GB, SSD 512 GB trở lên và CPU tầm trung khá; nếu thường xuyên chạy máy ảo, Docker, môi trường phát triển nặng hoặc xử lý dữ liệu thì nên ưu tiên CPU mạnh hơn và khả năng nâng cấp RAM. GPU rời không phải yêu cầu bắt buộc đối với phần lớn sinh viên lập trình thông thường.

Nhóm thiết kế đồ họa, đa phương tiện, truyền thông số lại có yêu cầu khác. Chương trình đào tạo tại một số trường hiện sử dụng Photoshop, Illustrator, InDesign, Premiere, After Effects, Figma cùng các phần mềm 3D như Blender, 3Ds Max và Maya.

Do đó, sinh viên theo hướng này nên ưu tiên RAM 16 GB trở lên, SSD dung lượng lớn, màn hình có chất lượng hiển thị tốt và GPU đủ mạnh. Nếu học sâu về dựng phim, motion graphic hoặc 3D, card đồ họa rời sẽ có ý nghĩa rõ rệt hơn so với một chiếc máy chỉ phục vụ thiết kế 2D.

Kiến trúc, xây dựng, cơ khí, cơ điện tử cũng thuộc nhóm cần cân nhắc cấu hình cao hơn. Các phần mềm thiết kế, dựng mô hình và mô phỏng có thể yêu cầu nhiều tài nguyên, đặc biệt khi làm bản vẽ hoặc mô hình 3D lớn. Vì vậy, sinh viên nên ưu tiên CPU hiệu năng tốt, RAM 16 GB trở lên, SSD nhanh và GPU rời nếu chương trình học thường xuyên sử dụng phần mềm 3D, mô phỏng hoặc render.

Trong khi đó, với marketing, báo chí, quản trị kinh doanh, nhu cầu có thể nằm ở mức trung bình nhưng khá linh hoạt. Nếu chủ yếu viết nội dung, làm slide, bảng tính và quản lý dữ liệu, cấu hình phổ thông là đủ. Tuy nhiên, sinh viên theo hướng truyền thông đa phương tiện, sản xuất video hoặc thiết kế nội dung số sẽ cần nâng cấu hình lên tương ứng với phần mềm sử dụng.

Một điểm đáng lưu ý là không nên mua laptop chỉ dựa trên tên ngành. Cùng là sinh viên CNTT nhưng người học lập trình web có thể không cần GPU rời, trong khi người theo AI, đồ họa, game hoặc xử lý dữ liệu có thể cần phần cứng mạnh hơn. Tương tự, sinh viên thiết kế 2D không nhất thiết phải mua máy gaming cao cấp nếu không làm 3D hay dựng video nặng.

Có thể hình dung theo 3 mức:

Nhu cầu cơ bản: Kinh tế, xã hội, ngoại ngữ, luật, sư phạm nên ưu tiên máy nhẹ, pin tốt, SSD, RAM 8 GB trở lên.

Kinh tế, xã hội, ngoại ngữ, luật, sư phạm nên ưu tiên máy nhẹ, pin tốt, SSD, RAM 8 GB trở lên. Nhu cầu trung bình: CNTT, marketing, phân tích dữ liệu, kỹ thuật cơ bản nên hướng tới RAM 16 GB, SSD 512 GB và CPU khá.

CNTT, marketing, phân tích dữ liệu, kỹ thuật cơ bản nên hướng tới RAM 16 GB, SSD 512 GB và CPU khá. Nhu cầu cao: Kiến trúc, xây dựng, cơ khí 3D, thiết kế đồ họa, dựng phim, game nên ưu tiên RAM 16-32 GB, CPU hiệu năng cao và GPU rời; đồng thời chú ý màn hình và khả năng tản nhiệt.

Như vậy, laptop tốt nhất cho sinh viên không nhất thiết là chiếc máy mạnh nhất, mà là thiết bị đáp ứng đúng phần mềm và khối lượng công việc của ngành học trong suốt những năm đại học.

Trước khi mua, sinh viên nên xem chương trình đào tạo của trường, xác định các phần mềm sẽ sử dụng và kiểm tra yêu cầu phần cứng của từng phần mềm để tránh vừa tốn tiền vừa mua thừa cấu hình.