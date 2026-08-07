Gia Lai: Đẩy mạnh ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong thực hiện nhiệm vụ công tác Hội

Tham dự hội thảo có 30 đại biểu đại diện các sở, ban, ngành, đơn vị liên quan cùng một số cơ sở Hội.

Tại hội thảo, Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Phùng Thị Ngọc Tuyết trình bày thực trạng chuyển đổi số của các cấp Hội. Theo đó, các cấp Hội đẩy mạnh tuyên truyền Nghị quyết số 57-NQ/TW ngày 22-12-2024 của Bộ Chính trị về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia; triển khai phong trào “Bình dân học vụ số”; đồng thời tăng cường ứng dụng công nghệ số, AI trong công tác tuyên truyền, thiết kế hình ảnh, clip và các sản phẩm truyền thông.

Bà Hoàng Anh Thơ - Trưởng Ban Công tác Phụ nữ Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam phát biểu chỉ đạo tại Hội thảo. Ảnh: Hải Yến

Đến nay, 135/135 Hội Liên hiệp Phụ nữ xã, phường triển khai ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số trong hoạt động Hội; 98 xã, phường ra mắt 221 mô hình số với hơn 6.200 thành viên, như “Gia đình số”, “Chi hội số”, “Phụ nữ giúp nhau chuyển đổi số”, “Bình dân học vụ số”…

Công tác tập huấn, nâng cao năng lực số cho cán bộ, hội viên, phụ nữ cũng được chú trọng. Hội tổ chức các lớp tập huấn về ứng dụng khoa học, công nghệ nâng cao quyền năng kinh tế cho phụ nữ, trong đó giới thiệu các công cụ AI hỗ trợ marketing, quản trị khách hàng, xây dựng nội dung và vận hành mô hình kinh doanh. Các cấp Hội cũng tổ chức tập huấn kỹ năng phòng ngừa bạo lực trên không gian mạng, tích hợp kỹ năng số trong chăm sóc, nuôi dạy con.

Bên cạnh đó, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh từng bước tăng cường ứng dụng các nền tảng số trong điều hành, xử lý công việc; phối hợp tạo lập tài khoản cho Hội Liên hiệp Phụ nữ các xã, phường trên hệ thống thông tin điều hành tác nghiệp của Ủy ban Mặt trận tổ quốc Việt Nam và đề xuất trang bị chữ ký số cho cán bộ, công chức Tỉnh Hội.

Thời gian tới, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền về chuyển đổi số, nâng cao kỹ năng số cho cán bộ, hội viên, phụ nữ; nhân rộng các mô hình “Gia đình số”, “Chi hội số - Cơ sở Hội số”; đồng thời huy động nguồn lực hỗ trợ phụ nữ phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số.