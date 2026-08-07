Video Báo Ảnh Báo in Podcast Welcome to Gia Lai Emagazine Infographic

Khoa học - Công nghệ

Tin tức

Năm Lượng tử Gia Lai 2026 Nghị quyết số 57 Tin tức

Gia Lai: Đẩy mạnh ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong thực hiện nhiệm vụ công tác Hội

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
HẢI YẾN HẢI YẾN
0:00 / 0:00
0:00

(GLO)- Chiều 7- 8, Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam phối hợp với Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Gia Lai tổ chức Hội thảo khoa học về tình hình ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong thực hiện nhiệm vụ công tác hội tại tỉnh.

Tham dự hội thảo có 30 đại biểu đại diện các sở, ban, ngành, đơn vị liên quan cùng một số cơ sở Hội.

Tại hội thảo, Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Phùng Thị Ngọc Tuyết trình bày thực trạng chuyển đổi số của các cấp Hội. Theo đó, các cấp Hội đẩy mạnh tuyên truyền Nghị quyết số 57-NQ/TW ngày 22-12-2024 của Bộ Chính trị về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia; triển khai phong trào “Bình dân học vụ số”; đồng thời tăng cường ứng dụng công nghệ số, AI trong công tác tuyên truyền, thiết kế hình ảnh, clip và các sản phẩm truyền thông.

quang-canh-hoi-thao-al-phu-nu.jpg
Bà Hoàng Anh Thơ - Trưởng Ban Công tác Phụ nữ Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam phát biểu chỉ đạo tại Hội thảo. Ảnh: Hải Yến

Đến nay, 135/135 Hội Liên hiệp Phụ nữ xã, phường triển khai ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số trong hoạt động Hội; 98 xã, phường ra mắt 221 mô hình số với hơn 6.200 thành viên, như “Gia đình số”, “Chi hội số”, “Phụ nữ giúp nhau chuyển đổi số”, “Bình dân học vụ số”…

Công tác tập huấn, nâng cao năng lực số cho cán bộ, hội viên, phụ nữ cũng được chú trọng. Hội tổ chức các lớp tập huấn về ứng dụng khoa học, công nghệ nâng cao quyền năng kinh tế cho phụ nữ, trong đó giới thiệu các công cụ AI hỗ trợ marketing, quản trị khách hàng, xây dựng nội dung và vận hành mô hình kinh doanh. Các cấp Hội cũng tổ chức tập huấn kỹ năng phòng ngừa bạo lực trên không gian mạng, tích hợp kỹ năng số trong chăm sóc, nuôi dạy con.

Bên cạnh đó, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh từng bước tăng cường ứng dụng các nền tảng số trong điều hành, xử lý công việc; phối hợp tạo lập tài khoản cho Hội Liên hiệp Phụ nữ các xã, phường trên hệ thống thông tin điều hành tác nghiệp của Ủy ban Mặt trận tổ quốc Việt Nam và đề xuất trang bị chữ ký số cho cán bộ, công chức Tỉnh Hội.

Thời gian tới, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền về chuyển đổi số, nâng cao kỹ năng số cho cán bộ, hội viên, phụ nữ; nhân rộng các mô hình “Gia đình số”, “Chi hội số - Cơ sở Hội số”; đồng thời huy động nguồn lực hỗ trợ phụ nữ phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số.

Đánh giá bài viết

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

Nhật thực toàn phần tại Dallas, Mỹ, ngày 8-4-2024.

Nhật thực toàn phần hiếm gặp sẽ xuất hiện vào ngày 12-8

Tin tức

(GLO)- Ngày 12-8-2026, một trong những hiện tượng thiên văn đáng chú ý nhất của năm 2026 sẽ diễn ra khi nhật thực toàn phần xuất hiện trên một dải hẹp kéo dài từ Bắc Cực qua Greenland, Iceland, Bắc Đại Tây Dương đến miền Bắc Tây Ban Nha và một phần Bồ Đào Nha.

viettel-gia-lai-dong-hanh-cung-khach-hang-chuyen-tu-2G-len-4G/5G

Viettel Gia Lai đồng hành cùng khách hàng chuyển từ 2G lên 4G/5G

Tin tức

(GLO)- Sau hơn 3 thập kỷ đồng hành cùng người dùng, mạng 2G tại Việt Nam dự kiến ngừng hoạt động hoàn toàn trong tháng 9 tới. Để bảo đảm việc liên lạc không bị gián đoạn, Viettel Gia Lai khuyến cáo và tích cực hỗ trợ khách hàng chủ động bật VoLTE, đổi sang SIM 4G hoặc eSIM

VCCA 2026: Đưa nghiên cứu vào thực tiễn

VCCA 2026: Đưa nghiên cứu vào thực tiễn

Tin tức

(GLO)- Không chỉ giới thiệu các kết quả nghiên cứu mới, Hội nghị Quốc tế về Điều khiển, Tự động hóa và Chuyển đổi số năm 2026 (VCCA 2026) còn là diễn đàn kết nối các nhà khoa học, doanh nghiệp và cơ sở đào tạo, thúc đẩy chuyển giao công nghệ vào thực tiễn.

null