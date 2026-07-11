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Khoảng 13 triệu thuê bao bị tạm dừng một chiều: Người dùng cần làm gì?

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P.V (Chinhphu.vn, Báo Tin Tức)

(GLO)- Theo Bộ KH&CN, hiện còn khoảng 13 triệu thuê bao di động đã được đồng bộ dữ liệu lên hệ thống nhưng chưa hoàn tất xác nhận thông tin chủ thuê bao trên ứng dụng VNeID. Các thuê bao này đã bị doanh nghiệp viễn thông tạm dừng dịch vụ một chiều theo quy định.

Để khôi phục dịch vụ, người sử dụng cần xác thực thông tin thuê bao theo một trong các hình thức: xác nhận trên ứng dụng VNeID; đến điểm giao dịch của doanh nghiệp viễn thông để cập nhật thông tin; thực hiện theo hướng dẫn của nhà mạng nếu đủ điều kiện xác thực trực tuyến. Sau khi hoàn tất xác thực, doanh nghiệp viễn thông sẽ mở lại chiều gọi đi và nhắn tin theo quy định.

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Bộ KH&CN cho biết: Việc chuẩn hóa thông tin thuê bao nhằm bảo đảm thuê bao được sử dụng đúng chủ sở hữu, góp phần ngăn chặn SIM không chính chủ, hạn chế tin nhắn rác, cuộc gọi rác và các hành vi lừa đảo trên không gian mạng.

Người dân nên sớm kiểm tra tình trạng thuê bao của mình và tiến hành xác thực nếu nhận được thông báo từ doanh nghiệp viễn thông để tránh bị gián đoạn liên lạc.

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