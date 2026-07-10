Tắt sóng 2G từ 15-9: Những điện thoại nào sẽ không còn sử dụng được?

(GLO)- Từ ngày 15-9-2026, các doanh nghiệp viễn thông sẽ dừng phát sóng mạng 2G trên phạm vi toàn quốc, đánh dấu việc kết thúc công nghệ di động 2G sau hơn 30 năm hoạt động. Đây là bước tiếp theo trong lộ trình chuyển đổi hạ tầng viễn thông do cơ quan quản lý triển khai.

Theo đó, các điện thoại chỉ hỗ trợ công nghệ 2G, còn gọi là 2G Only, sẽ không thể thực hiện cuộc gọi, nhắn tin hay truy cập các dịch vụ trên mạng di động. Trong khi đó, điện thoại hỗ trợ 3G, 4G hoặc 5G, kể cả các mẫu điện thoại phổ thông có kết nối 4G, vẫn hoạt động bình thường.

Ảnh minh họa: ChatGPT

Những thiết bị 4G chưa kích hoạt tính năng VoLTE cũng cần được nhà mạng hỗ trợ cấu hình để bảo đảm dịch vụ thoại sau khi mạng 2G ngừng hoạt động.

Việc tắt sóng 2G nhằm giải phóng băng tần cho các công nghệ hiện đại hơn như 4G, 5G, nâng cao chất lượng dịch vụ viễn thông và thúc đẩy chuyển đổi số.

Bộ Khoa học và Công nghệ khuyến cáo người dân đang sử dụng điện thoại 2G sớm chuyển sang thiết bị hỗ trợ 4G hoặc 5G để tránh gián đoạn liên lạc khi mạng 2G chính thức dừng phát sóng.