Google mở Gemini cho học sinh phổ thông, nhà trường có quyền kiểm soát

(GLO)- Google bắt đầu mở rộng Gemini trong Google Classroom cho học sinh phổ thông, kể cả người dưới 18 tuổi. Học sinh có thể dùng AI để ôn tập, tạo câu hỏi, thẻ ghi nhớ từ tài liệu trên lớp, song quyền truy cập vẫn do nhà trường quản lý.

Theo thông báo chính thức của Google, từ ngày 10-8-2026, Gemini trong Google Classroom bắt đầu được mở rộng cho học sinh K-12 (từ tiểu học đến hết trung học) và sinh viên ở mọi độ tuổi. Phiên bản trên web được triển khai từ ngày 10-8, trong khi trên thiết bị di động bắt đầu từ ngày 17-8.

Google vừa kích hoạt Gemini trên ứng dụng Classroom cho học sinh từ tiểu học đến trung học. Ảnh minh họa: AI

Điểm đáng chú ý là việc mở rộng này không đồng nghĩa mọi học sinh dưới 18 tuổi tự động được sử dụng Gemini. Theo Google, học sinh chỉ có thể sử dụng những công cụ AI đã được quản trị viên của trường hoặc tổ chức giáo dục cấp quyền.

Nhà trường có thể bật, tắt Gemini trong Classroom đối với từng nhóm người dùng, kể cả thiết lập riêng để không cho học sinh dưới 18 tuổi truy cập.

Khi được cấp quyền, học sinh có thể truy cập tab Gemini ngay trong Google Classroom và sử dụng tài liệu của môn học làm dữ liệu đầu vào. Chẳng hạn, từ tài liệu giáo viên cung cấp, Gemini có thể hỗ trợ tạo câu hỏi luyện tập, thẻ ghi nhớ hoặc hướng dẫn học tập.

Một điểm mới khác là các câu lệnh gợi ý trong Gemini có thể lấy ngữ cảnh trực tiếp từ Classroom. Khi chọn 1 lớp học và bài tập cụ thể, hệ thống đưa tiêu đề, hướng dẫn làm bài và tài liệu liên quan vào ngữ cảnh để Gemini đưa ra nội dung sát với bài học hơn.

Nếu trường đồng thời cho phép sử dụng ứng dụng Gemini, học sinh còn có thể chọn tính năng “Learn with Gemini” từ các bài tập sắp đến hạn. Công cụ này cung cấp hướng dẫn học, tạo bộ câu hỏi luyện tập và thẻ ghi nhớ dựa trên nội dung môn học.

Google cho biết, Gemini trong Classroom hiện được triển khai toàn cầu ở những ngôn ngữ mà cả Classroom và Gemini cùng hỗ trợ. Tính năng có mặt trên các phiên bản Google Workspace for Education Fundamentals, Standard và Plus.

Trên trang dành cho học sinh, Google giới thiệu Gemini theo hướng một trợ lý học tập, có khả năng bóc tách các khái niệm, giải thích bài tập khó và hướng dẫn từng bước thay vì chỉ cung cấp câu trả lời. Tuy nhiên, việc đưa AI đến nhóm học sinh nhỏ tuổi cũng làm dấy lên những lo ngại về quản lý, quyền riêng tư và nguy cơ phụ thuộc vào AI.

Dù vậy, thông tin cần lưu ý là với Gemini trong Google Classroom, tài liệu chính thức của Google xác nhận quản trị viên vẫn có quyền kiểm soát truy cập. Nếu Gemini trong Classroom đang bị tắt đối với học sinh, trạng thái này tiếp tục được giữ nguyên, kể cả với học sinh dưới 18 tuổi.

Google cũng khuyến cáo người dùng phải kiểm tra lại nội dung do AI tạo ra vì Gemini có thể mắc lỗi, đồng thời điều chỉnh kết quả cho phù hợp với bối cảnh và quy định tại từng trường học.