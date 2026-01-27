Google tích hợp tính năng luyện thi SAT miễn phí vào Gemini

(GLO)- Google đặt mục tiêu giảm bớt áp lực thi cử thông qua việc ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) vào giáo dục chuẩn hóa. Giờ đây, học sinh chuẩn bị cho kỳ thi SAT hiện có thể sử dụng Gemini của Google để làm bài kiểm tra thử, phân tích kết quả và cải thiện điểm số cho kỳ thi thật.

Theo đó, Google đã tích hợp tính năng luyện thi SAT miễn phí vào Gemini, cho phép AI cung cấp đề thi, chấm điểm và phân tích chi tiết điểm mạnh yếu của học sinh dựa trên dữ liệu chuẩn.

Google Gemini cho luyện thi SAT miễn phí. Ảnh: XDA Developers/Vietnamnet

Để đảm bảo tính chính xác và sát thực tế, Google đã hợp tác với các tổ chức giáo dục uy tín như Princeton Review. Điều này giúp nội dung đề thi trên Gemini có độ tương đồng cao với bài thi SAT thực tế mà học sinh sẽ đối mặt.

Người dùng chỉ cần nhập lệnh "Tôi muốn thi thử SAT" (I want to take a practice SAT test), Gemini sẽ cung cấp bài thi thực hành miễn phí.

Sau khi hoàn thành, AI sẽ phân tích kết quả, chỉ ra các lỗ hổng kiến thức cần ôn tập thêm và đưa ra lời giải thích chi tiết cho các câu trả lời sai.

Được biết, bài thi SAT là một phần quan trọng trong quá trình nộp đơn vào đại học tại Mỹ. Vì vậy, việc học sinh chú trọng đến công cụ AI của Google trong thời gian chuẩn bị là điều dễ hiểu.

Động thái này được xem là bước ngoặt đối với những học sinh không có điều kiện tiếp cận các dịch vụ gia sư đắt đỏ. Bằng việc miễn phí quá trình ôn luyện, Google đang nỗ lực tạo ra sân chơi bình đẳng hơn trong giáo dục.

Trước đó, Google cũng ra mắt tính năng cho phép giáo viên tạo bài giảng âm thanh dạng podcast bằng Gemini để thu hút học sinh thế hệ Gen Z, cùng các công cụ hỗ trợ lên ý tưởng và soạn giáo án.