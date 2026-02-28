(GLO)- Đó là tuyên bố của Tổng thống Mỹ Donald Trump đăng mạng xã hội Truth Social. Về phía Anthropic cho biết sẽ kiện Chính phủ Mỹ ra tòa nếu lệnh cấm trên được áp dụng.

Ngày 27-2, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết ông đã chỉ đạo Chính phủ nước này yêu cầu tất cả các cơ quan liên bang ngừng sử dụng công nghệ Trí tuệ Nhân tạo (AI) của Anthropic. Đồng thời, áp đặt loạt biện pháp trừng phạt mạnh, đẩy căng thẳng giữa Chính phủ Mỹ và doanh nghiệp Trí tuệ Nhân tạo này lên mức công khai chưa từng có.

Quyết định trên được đưa ra sau khi Anthropic từ chối cho quân đội Mỹ quyền truy cập không hạn chế vào các mô hình Trí tuệ Nhân tạo của hãng.

Trên mạng xã hội Truth Social, Tổng thống Trump tuyên bố Chính phủ Mỹ “không cần và sẽ không làm việc” với Anthropic.

Trong thông báo của mình, Tổng thống Trump cho biết, Lầu Năm Góc sẽ có thời hạn 6 tháng để loại bỏ dần công nghệ của Anthropic khỏi các hệ thống quân sự đang sử dụng.

Theo cáo buộc của Bộ trưởng Quốc phòng Pete Hegseth, Công ty gây rủi ro đối với an ninh quốc gia và xếp Anthropic vào diện “nguy cơ chuỗi cung ứng” - một biện pháp vốn thường chỉ áp dụng với doanh nghiệp thuộc các quốc gia đối thủ.

Về phía Anthropic cho biết họ chỉ yêu cầu những đảm bảo rõ ràng từ Bộ Quốc phòng Mỹ rằng chatbot Claude sẽ không bị sử dụng cho hoạt động giám sát hàng loạt trong nước hoặc vũ khí tự động hoàn toàn. Trong khi đó, Lầu Năm Góc khẳng định công nghệ sẽ được triển khai hợp pháp, song vẫn yêu cầu quyền truy cập đầy đủ, không hạn chế.

Trong tuyên bố từ Anthropic-Công ty từng nhận hợp đồng trị giá tới 200 triệu USD từ Lầu Năm Góc trong năm ngoái, khẳng định sẽ kiện nếu bị chính thức xếp vào diện rủi ro chuỗi cung ứng.

Công ty nhấn mạnh sẽ không thay đổi lập trường về việc phản đối giám sát đại trà hay vũ khí tự động.

Và Anthropic cảnh báo việc gắn nhãn “nguy cơ chuỗi cung ứng” đối với một công ty Mỹ là hành động chưa từng có, có thể tạo tiền lệ nguy hiểm đối với doanh nghiệp trong nước khi đàm phán với chính phủ.