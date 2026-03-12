Ra mắt Nền tảng số về phát triển thị trường nước ngoài

Đây là một bước đi quan trọng trong quá trình đổi mới phương thức quản lý, ứng dụng công nghệ số vào công tác phát triển thị trường và thúc đẩy hội nhập kinh tế quốc tế của Việt Nam.

Khai trương Nền tảng số về phát triển thị trường nước ngoài. Ảnh: VGP/Hải Minh

Khi được vận hành hiệu quả, Nền tảng số về phát triển thị trường nước ngoài sẽ mang lại nhiều giá trị thiết thực cho các chủ thể tham gia.

Theo đó, đối với cộng đồng doanh nghiệp, nền tảng này sẽ trở thành kênh thông tin thị trường đáng tin cậy, giúp doanh nghiệp tiếp cận nhanh chóng các dữ liệu về xu hướng tiêu dùng, quy định nhập khẩu, tiêu chuẩn kỹ thuật cũng như các cơ hội hợp tác đầu tư - thương mại tại từng thị trường.

Điều này sẽ giúp doanh nghiệp giảm chi phí tìm kiếm thông tin, chủ động hơn trong chiến lược phát triển thị trường và nâng cao năng lực cạnh tranh quốc tế.

Đối với các địa phương, nền tảng số sẽ hỗ trợ các cơ quan quản lý địa phương tiếp cận trực tiếp thông tin thị trường toàn cầu; từ đó, xây dựng các chương trình xúc tiến thương mại, phát triển ngành hàng và định hướng xuất khẩu phù hợp với tiềm năng và lợi thế của từng địa phương.

Đối với cơ quan quản lý nhà nước, nền tảng sẽ từng bước hình thành hệ thống dữ liệu tập trung về thị trường quốc tế, giúp nâng cao chất lượng công tác phân tích, dự báo và điều hành chính sách thương mại.

Đây cũng là cơ sở quan trọng để Chính phủ, Bộ Công Thương có thể đưa ra các quyết sách kịp thời, hiệu quả trong bối cảnh thương mại toàn cầu biến động nhanh chóng.