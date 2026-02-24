Apple sẽ tự động bật tính năng bảo vệ thiết bị khi bị đánh cắp trên iPhone từ iOS 26.4

(GLO)- Nhằm giúp người dùng hạn chế mất tài khoản và thông tin thanh toán trên thiết bị, bắt đầu từ phiên bản iOS 26.4, Apple sẽ tự động bật tính năng bảo vệ thiết bị khi bị đánh cắp (Stolen Device Protection) trên iPhone.

Theo đó, tính năng này sẽ bổ sung 1 lớp bảo mật khi iPhone của bạn ở xa các vị trí quen thuộc, chẳng hạn như nhà riêng hoặc cơ quan; đồng thời, giúp bảo vệ tài khoản và thông tin cá nhân của bạn trong trường hợp iPhone bị đánh cắp.

Điểm đáng chú ý là khả năng bảo vệ dữ liệu ngay cả khi kẻ gian đã biết mật mã mở khóa iPhone. Với cơ chế bảo vệ mới, những thao tác nhạy cảm như thay đổi mật khẩu, truy cập mật khẩu đã lưu hay chỉnh sửa các cài đặt bảo mật quan trọng đều phải xác thực sinh trắc học.

Tính năng bảo vệ thiết bị khi bị đánh cắp (Stolen Device Protection) trên iPhone sẽ được bật tự động bắt đầu từ phiên bản iOS 26.4. Ảnh: M.T

Cụ thể, đối với một số hành động như truy cập mật khẩu và thẻ tín dụng đã lưu trữ, bắt buộc phải xác thực sinh trắc học bằng Face ID hoặc Touch ID, không có mật mã thay thế hay dự phòng. Như vậy, chỉ bạn mới có thể truy cập những tính năng này.

Ngoài ra, một số hành động bảo mật như thay đổi mật khẩu của Tài khoản Apple cũng yêu cầu bạn phải đợi 1 giờ, sau đó thực hiện xác thực bổ sung bằng Face ID hoặc Touch ID.

Trong trường hợp iPhone của bạn bị đánh cắp, yêu cầu này sẽ ngăn kẻ trộm thực hiện các thao tác quan trọng, nhờ đó, bạn có thể đánh dấu thiết bị của mình là bị thất lạc và đảm bảo Tài khoản Apple được an toàn.

Việc Apple quyết định bật mặc định tính năng này trong iOS 26.4 cho thấy hãng đang chuyển sang cách tiếp cận chủ động hơn về bảo mật. Thay vì để người dùng tự tìm và kích hoạt trong phần cài đặt, hệ thống sẽ tự động áp dụng lớp bảo vệ ngay khi nâng cấp. Trên thực tế, không ít người dùng iPhone vẫn chưa từng bật tính năng này dù nó đã xuất hiện từ phiên bản iOS 17.3.

Bên cạnh thay đổi về bảo mật, iOS 26.4 còn bổ sung hỗ trợ RCS, cải tiến ứng dụng Apple Podcasts và Apple Music, thiết kế lại thư viện hình nền; đồng thời, thêm danh sách thông minh cho các nhiệm vụ khẩn cấp trong ứng dụng nhắc nhở và 1 tiện ích màn hình chính mới.

Dự kiến iOS 26.4 sẽ được phát hành vào tháng 3 hoặc tháng 4-2026. Trong thời gian chờ bản chính thức, người dùng có thể chủ động bật tính năng Stolen Device Protection bằng cách vào Cài đặt, chọn Quyền riêng tư và bảo mật, sau đó truy cập mục Bảo vệ thiết bị khi bị đánh cắp để kích hoạt.